潛規則｜何泳芍Honey潛到唔肯上水 擁有自由潛水教練牌大顯身手
潛規則｜何泳芍Honey一落水極興奮
J2台新節目《潛．規則》第一集（05/08）介紹火石洲（東）及尖洲天池兩大香港熱門潛點，打頭陣出場的Honey，本身擁有自由潛水教練牌，她與古天祥更找來有「百米潛水大神」稱號、一口氣能下潛100米的香港自由潛水協會會長張立興（Chris）亮相節目，講解自由潛、示範自由潛水打魚及相關守則︰「只會打一啲食用魚同有一定size嘅魚，如果見魚就打，喺潛水界會視為不道德行為。」一行人雖然最後沒有魚穫，Honey依然平常心︰「打魚意義唔一定係打到魚，等嘅過程都係一種體驗。」
潛規則｜何泳芍Honey沉醉水底美景「唔肯上水」
三人還潛水抵達一處叫天池的地方，Honey一落到水便非常興奮，因為水底能見度極高，她愈潛愈開心，至少十次重覆叫嚷：「好清呀」，事後Honey解釋謂︰「我諗唔到其他形容詞，真係好靚。」Honey更因過份沉醉水底美景「唔肯上水」遭潛水教練「投訴」，十分搞笑。
潛規則｜何泳芍Honey大嘆香港海域原來如此漂亮
Honey事後受訪時笑言日日都被教練訓話，更搞笑自辯︰「我唔係唔聽話，我係唔想面對番上岸呢個現實咋。」本身擁有自由潛水教練牌的Honey，透露教人的滿足感來自幫學生完成挑戰。談到拍攝《潛．規則》最大得着，是發現香港海域原來如此漂亮，一點不輸給外國的海洋︰「以前唔鍾意喺香港潛水，覺得香港啲水好濁。原來我好錯，香港喺中秋時候啲水係清過外國，而且啲divesight（潛水景點）好多都好靚，有小丑魚、珊瑚森林、甚至洞潛、沉船都有，咁細地方可以有齊咁多嘢，係好開心同好好玩。」
《潛．規則》第二集歌手Gordon到海洋公園「打工」
《潛．規則》第二集（05/09） 歌手Gordon夥拍古天祥、李君妍到海洋公園「打工」。海洋公園海濱樂園動物部監督Wing會現身說法，話你知如何寓潛水興趣於工作，以及被過百條魚包圍的感覺。Gordon則會講解何謂潛「玻璃水」，及會親身示範如何以「豆腐棉」清洗大魚缸。
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