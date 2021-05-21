《F9狂野時速》香港長大28歲索女澤井杏奈Anna Sawai 孖李敏鎬主演新美劇《Pachinko》
文：東方新地｜圖：澤井杏奈IG圖片
澤井杏奈 曾是女團成員
現年28歲的澤井杏奈（Anna Sawai）在紐西蘭出世，10歲前曾在香港及菲律賓長大，10歲後隨家人移居日本，2004年澤井杏奈11歲大時，就在1萬人甄選中脫穎而出，成為經典音樂劇《Annie》女主角，盡顯演藝天份。
2009年，16歲的澤井杏奈首次參演電影《忍者刺客》（Ninja Assassin），這部由華納兄弟發行的電影由Rain（鄭智薰）及娜奧美夏莉絲（Naomie Harris）主演，澤井杏奈在片中飾演Rain少年時的好友忍者Kiriko（霧子）。
2013年，20歲的澤井杏奈加入跳唱女團FAKY，在日本樂壇出道，成為團中的主音及領舞歌手，直到2018年，澤井杏奈為了專注發展其演員事業，宣布離開組合，並於翌年11月簽入美國知名WME經紀公司，開始進軍荷李活。
2019年，澤井杏奈參演Netflix與BBC合製的英劇《義理/恥》（Giri/Haji），飾演日本黑幫千金Eiko（榮子），與窪塚洋介飾演的Yuto Mori（森勇人）有感情線。
去年10月，澤井杏奈宣布將參演由韓國男神李敏鎬主演的Apple TV+美劇《Pachinko》（暫名：柏青哥），飾演一名金融業界女強人Naomi，劇集已在上月煞科，預計將於今年下半年開播。
今次《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）是澤井杏奈第二部參演的電影作品，她所飾演的新女角「Elle」是今集的重要角色之一，拍攝期間雲迪素（Vin Diesel）曾大讚她經常跟替身們一同練習動作場面，而且每次開工都是第一個到場，最後一個離開，非常勤力。
家姐澤井玲奈為香港芭蕾舞團領舞員
澤井杏奈有個感情非常好、比她大兩歲的家姐澤井玲奈（Reina Sawai），澤井玲奈是一名居港日本人，自2019年加入香港芭蕾舞團，擔任群舞領舞員，同時也是一名Freelance Model。