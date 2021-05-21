《F9狂野時速》香港長大28歲索女澤井杏奈Anna Sawai 孖李敏鎬主演新美劇《Pachinko》

近日在港上映的荷李活新片《F9狂野時速》是2017年電影《狂野時速8》的續集，也是《狂野時速》系列的第10部作品，拍到第10部，當然要搞搞新意思，今次電影就有一個新女角「Elle」，是由日本加紐西蘭混血女星澤井杏奈（Anna Sawai）所飾演，原來她小時候曾經在香港及菲律賓長大，直到10歲才移居日本！

文：東方新地｜圖：澤井杏奈IG圖片