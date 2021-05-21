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《F9狂野時速》香港長大28歲索女澤井杏奈Anna Sawai 孖李敏鎬主演新美劇《Pachinko》

東方新地 - 娛聞

近日在港上映的荷李活新片《F9狂野時速》是2017年電影《狂野時速8》的續集，也是《狂野時速》系列的第10部作品，拍到第10部，當然要搞搞新意思，今次電影就有一個新女角「Elle」，是由日本加紐西蘭混血女星澤井杏奈（Anna Sawai）所飾演，原來她小時候曾經在香港及菲律賓長大，直到10歲才移居日本！

文：東方新地｜圖：澤井杏奈IG圖片

澤井杏奈 曾是女團成員

現年28歲的澤井杏奈（Anna Sawai）在紐西蘭出世，10歲前曾在香港及菲律賓長大，10歲後隨家人移居日本，2004年澤井杏奈11歲大時，就在1萬人甄選中脫穎而出，成為經典音樂劇《Annie》女主角，盡顯演藝天份。

澤井杏奈下月將滿29歲，平日打扮愛走型格路線。
澤井杏奈下月將滿29歲，平日打扮愛走型格路線。
雖然澤井杏奈身高只有5呎1吋，但她經常跑步做運動，身形Keep得勁Fit。
雖然澤井杏奈身高只有5呎1吋，但她經常跑步做運動，身形Keep得勁Fit。

2009年，16歲的澤井杏奈首次參演電影《忍者刺客》（Ninja Assassin），這部由華納兄弟發行的電影由Rain（鄭智薰）及娜奧美夏莉絲（Naomie Harris）主演，澤井杏奈在片中飾演Rain少年時的好友忍者Kiriko（霧子）。

澤井杏奈16歲時曾參演電影《忍者刺客》，扮演少女忍者Kiriko。
澤井杏奈16歲時曾參演電影《忍者刺客》，扮演少女忍者Kiriko。
11歲就開始在日本擔演百老匯音樂劇的澤井杏奈，至今入行已有17年。
11歲就開始在日本擔演百老匯音樂劇的澤井杏奈，至今入行已有17年。

2013年，20歲的澤井杏奈加入跳唱女團FAKY，在日本樂壇出道，成為團中的主音及領舞歌手，直到2018年，澤井杏奈為了專注發展其演員事業，宣布離開組合，並於翌年11月簽入美國知名WME經紀公司，開始進軍荷李活。

曾做女團歌手的澤井杏奈（左二），自細深受父親影響，鍾意聽The Beatles和The Carpenters的歌。
曾做女團歌手的澤井杏奈（左二），自細深受父親影響，鍾意聽The Beatles和The Carpenters的歌。
澤井杏奈（左二）曾是女團FAKY的隊長，在隊中兼任主音及領舞職責，演唱過不少R&B歌曲。
澤井杏奈（左二）曾是女團FAKY的隊長，在隊中兼任主音及領舞職責，演唱過不少R&B歌曲。

2019年，澤井杏奈參演Netflix與BBC合製的英劇《義理/恥》（Giri/Haji），飾演日本黑幫千金Eiko（榮子），與窪塚洋介飾演的Yuto Mori（森勇人）有感情線。

澤井杏奈在《義理/恥》中飾演黑幫千金Eiko。
澤井杏奈在《義理/恥》中飾演黑幫千金Eiko。
澤井杏奈擁有一身健康膚色。
澤井杏奈擁有一身健康膚色。

去年10月，澤井杏奈宣布將參演由韓國男神李敏鎬主演的Apple TV+美劇《Pachinko》（暫名：柏青哥），飾演一名金融業界女強人Naomi，劇集已在上月煞科，預計將於今年下半年開播。

澤井杏奈和李敏鎬合作演出的美劇《Pachinko》全劇共有8集，在日、韓、美國三地跨國拍攝。
澤井杏奈和李敏鎬合作演出的美劇《Pachinko》全劇共有8集，在日、韓、美國三地跨國拍攝。
《Pachinko》已在上月煞科。
《Pachinko》已在上月煞科。

今次《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）是澤井杏奈第二部參演的電影作品，她所飾演的新女角「Elle」是今集的重要角色之一，拍攝期間雲迪素（Vin Diesel）曾大讚她經常跟替身們一同練習動作場面，而且每次開工都是第一個到場，最後一個離開，非常勤力。

澤井杏奈（後右二）在《F9狂野時速》中飾演的「Elle」，將與「Letty」米雪露芝姬絲（Michelle Rodriguez，前排）及「Mia」佐丹娜布絲達（Jordana Brewster，後左二）合作進行連場大戰，展現出Power of Women。
澤井杏奈（後右二）在《F9狂野時速》中飾演的「Elle」，將與「Letty」米雪露芝姬絲（Michelle Rodriguez，前排）及「Mia」佐丹娜布絲達（Jordana Brewster，後左二）合作進行連場大戰，展現出Power of Women。
《F9狂野時速》日前在港上映，就以首日高達6,072,064元票房，不但創下《狂野時速》系列最高開畫票房紀錄，更打破《復仇者聯盟》（The Avengers）6,044,881元的紀錄，登上香港開畫票房第14位。
《F9狂野時速》日前在港上映，就以首日高達6,072,064元票房，不但創下《狂野時速》系列最高開畫票房紀錄，更打破《復仇者聯盟》（The Avengers）6,044,881元的紀錄，登上香港開畫票房第14位。

家姐澤井玲奈為香港芭蕾舞團領舞員

澤井杏奈有個感情非常好、比她大兩歲的家姐澤井玲奈（Reina Sawai），澤井玲奈是一名居港日本人，自2019年加入香港芭蕾舞團，擔任群舞領舞員，同時也是一名Freelance Model。

澤井玲奈生於紐西蘭威靈頓，曾於日本、香港及菲律賓受訓，又曾獲獎學金到葡萄牙受訓一年，並曾加入葡萄牙國家芭蕾舞團、維也納國家芭蕾舞團及波士頓芭蕾舞團。
澤井玲奈生於紐西蘭威靈頓，曾於日本、香港及菲律賓受訓，又曾獲獎學金到葡萄牙受訓一年，並曾加入葡萄牙國家芭蕾舞團、維也納國家芭蕾舞團及波士頓芭蕾舞團。
澤井杏奈（右）與家姐澤井玲奈（右）感情非常好。
澤井杏奈（右）與家姐澤井玲奈（左）感情非常好。

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