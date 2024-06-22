濠玩夏水禮2024｜6位女神水著上陣大騷Body！波波自認要減磅

《濠玩夏水禮2024》今晚（06/22）於翡翠台首播，每逢周六晚上八點，觀眾可見到一眾明星在澳門的水上樂園中展開一場場激烈又搞笑的比賽。本季由「喪玩隊」和「好玩隊」兩支隊伍展開對決，隊長分別是林盛斌（Bob）和金剛，他們將帶領各自的隊員在各種水上設施中一決高下。

