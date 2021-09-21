灣區升明月｜謝霆鋒 王菲有望世紀同台慶中秋 北上一年羅鈞滿孖校長譚詠麟合唱
文：東方新地｜圖：微博@電影頻道及香港英皇娛樂官微
《灣區升明月》霆鋒做主持
2021大灣區中秋電影音樂晚會《灣區升明月》由紫荊文化集團、電影頻道節目中心、深圳市委宣傳部、鳳凰衛視主辦，將於中秋節（9月21日）當晚8時15分假廣東省深圳市舉行，並透過多個電視及網絡直播平台直播，多位內地、香港、澳門及台灣的著名音樂人及電影人將匯聚粵港澳大灣區，以歌聲同賀中秋。晚會由謝霆鋒、鄧超、藍羽、龐瑋、田川及陳嘉俊攜手主持，並由李治廷作為香港代表，與郭采潔、鄭愷、景甜、關曉彤、陳飛宇一同獻唱《天涯共此時》，為晚會揭開序幕。
多位英皇歌手登場
除了謝霆鋒外，今次現身晚會的英皇歌手還有容祖兒、阿Sa、阿嬌、關智斌、陳偉霆、周勵淇、許請韻。無綫電視將安排《灣區升明月》於晚上11時55分在翡翠台及myTV SUPER播出，並由朱凱婷及林溥來（Patrick Sir）介紹精彩的表演環節，與廣大市民共度中秋。節目並將於新加坡、馬來西亞及澳洲直播；全球觀眾（除香港、中國及越南外）亦可透過TVB Anywhere及TVBAnywhere+流動應用程式欣賞晚會盛況。
容祖兒 王嘉爾合唱《東方之珠》
繼序幕後，是篇章一「明月照人還」環節，其中有容祖兒、Jackson（王嘉爾）、阿Sa、阿嬌、趙雅芝、鄭希怡、劉愷威、丁子峻及恬妞作為香港代表，與黃曉明、楊丞琳、姚晨、井柏然等一同合唱歌曲《東方之珠》。
「大灣區五人組」合唱《真的漢子》
其後向經典致敬的環節中，將率先由身在香港會場的羅鈞滿及環球旗下歌手趙浚承，與校長譚詠麟合唱一曲《朋友》，之後又有G.E.M.獻唱《喜歡你》、陳偉霆唱《漫步人生路》、林子祥唱《敢愛敢做》，及由節目《披荊斬棘的哥哥》中的「大灣區五人組」陳小春、張智霖、謝天華、梁漢文、林曉峰合唱《真的漢子》。
王菲獻唱主題曲《灣》
到了「滙聚一家」環節，將由楊千嬅孖TFBOYS隊長王俊凱合唱《花好月圓夜》，並有天后王菲獻唱晚會主題曲《灣》，相信將會掀起晚會另一個高潮。
阿B 胡杏兒合唱《一生何求》
篇章二「情融大灣區」亦有多個香港代表獻唱，包括有阿B鍾鎮濤與胡杏兒合唱《一生何求》，呂方與台灣代表王耀慶合唱《彎彎的月亮》，趙雅芝、李若彤、溫碧霞、陳松伶合唱《月半小夜曲》，劉愷威與劉燁合唱《晚秋》，阿Sa、阿嬌、Janice Man（文詠珊）、盧靖姍合唱《月朦朧鳥朦朧》，及有容祖兒與黃曉明、張韶涵、劉乃奇合唱歌曲《國家》。
英皇老闆楊受成親臨晚會
篇章三「我的中國心」主要為電影推介，其中介紹短片《明天會更好》時，將會有英皇老闆楊受成、張藝謀、黎明等一同現身支持，歌曲《起跑綫》由許靖韻、方力申、周柏豪及陳明熹作為香港代表，在香港會場隔空與楊丞琳及華晨宇合唱。
歌曲《獅子山下》也是在香港會場演出，演唱的歌手有周勵淇、許請韻、方力申、炎明熹（Gigi）、陳明熹、羅鈞滿、趙浚承。其後的「大灣區購物節直播互動」中，更有成龍與美懿英皇國際幼兒園合唱歌曲《民生》。
任達華惠英紅壓軸大合唱
到了壓軸尾聲環節，一曲交響樂快閃歌曲《我的中國心》演唱陣容非常強大，有逾30位歌手一同合唱，包括香港會場方面的張明敏、譚詠麟、周勵淇、許請韻、方力申、周柏豪、王祖藍、李亞男、炎明熹、羅鈞滿、趙浚承、陳明熹。
在主會場方面，則有任達華、惠英紅、舒淇、鍾鎮濤、溫碧霞、關智斌、鄭希怡、陳法蓉、胡杏兒、Janice Man、歐陽娜娜、莫華倫、丁子峻、唐季禮、盧靖姍等一同獻唱，為晚會畫上完美句號。