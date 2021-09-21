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灣區升明月｜謝霆鋒 王菲有望世紀同台慶中秋 北上一年羅鈞滿孖校長譚詠麟合唱

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撰文：東方新地

2021大灣區中秋電影音樂晚會《灣區升明月》於中秋節當晚（21日）8時15分於內地電視直播，並於晚上11時55分在翡翠台及myTV SUPER轉播，當晚有近50位香港歌手參與演唱，包括有英皇歌手謝霆鋒、容祖兒、阿Sa（蔡卓妍）、阿嬌（鍾欣潼）、關智斌、陳偉霆、周勵淇、許請韻，以及王菲、林子祥、楊千嬅、G.E.M.（鄧紫棋）、鍾鎮濤、周柏豪、林曉峰、梁漢文、陳小春等，其中更有久違的羅鈞滿將會代表香港，拍住校長譚詠麟一齊上台獻唱。

文：東方新地｜圖：微博@電影頻道及香港英皇娛樂官微

《灣區升明月》霆鋒做主持

2021大灣區中秋電影音樂晚會《灣區升明月》由紫荊文化集團、電影頻道節目中心、深圳市委宣傳部、鳳凰衛視主辦，將於中秋節（9月21日）當晚8時15分假廣東省深圳市舉行，並透過多個電視及網絡直播平台直播，多位內地、香港、澳門及台灣的著名音樂人及電影人將匯聚粵港澳大灣區，以歌聲同賀中秋。晚會由謝霆鋒、鄧超、藍羽、龐瑋、田川及陳嘉俊攜手主持，並由李治廷作為香港代表，與郭采潔、鄭愷、景甜、關曉彤、陳飛宇一同獻唱《天涯共此時》，為晚會揭開序幕。

灣區升明月
有指今次謝霆鋒將會作為主持人，有機會和作為表演嘉賓的王菲世紀同台現身。（圖片來源：微博@香港英皇娛樂官微）
晚會主持有謝霆鋒和鄧超兩位電影人。（圖片來源：微博@香港英皇娛樂官微）
晚會主持有謝霆鋒和鄧超兩位電影人。（圖片來源：微博@香港英皇娛樂官微）

多位英皇歌手登場

除了謝霆鋒外，今次現身晚會的英皇歌手還有容祖兒、阿Sa、阿嬌、關智斌、陳偉霆、周勵淇、許請韻。無綫電視將安排《灣區升明月》於晚上11時55分在翡翠台及myTV SUPER播出，並由朱凱婷及林溥來（Patrick Sir）介紹精彩的表演環節，與廣大市民共度中秋。節目並將於新加坡、馬來西亞及澳洲直播；全球觀眾（除香港、中國及越南外）亦可透過TVB Anywhere及TVBAnywhere+流動應用程式欣賞晚會盛況。

灣區升明月｜謝霆鋒王菲有望世紀同台慶中秋 北上一年羅鈞滿孖校長譚詠麟合唱
於晚會獻唱的英皇歌手有天后容祖兒。（圖片來源：微博@電影頻道）
灣區升明月｜謝霆鋒王菲有望世紀同台慶中秋 北上一年羅鈞滿孖校長譚詠麟合唱
Twins阿Sa、阿嬌。（圖片來源：微博@電影頻道）
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周勵淇。（圖片來源：微博@香港英皇娛樂官微）
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許靖韻。（圖片來源：微博@香港英皇娛樂官微）
灣區升明月｜謝霆鋒王菲有望世紀同台慶中秋 北上一年羅鈞滿孖校長譚詠麟合唱
關智斌。（圖片來源：微博@電影頻道）
陳偉霆。（圖片來源：微博@電影頻道）
陳偉霆。（圖片來源：微博@電影頻道）

容祖兒 王嘉爾合唱《東方之珠》

繼序幕後，是篇章一「明月照人還」環節，其中有容祖兒、Jackson（王嘉爾）、阿Sa、阿嬌、趙雅芝、鄭希怡、劉愷威、丁子峻及恬妞作為香港代表，與黃曉明、楊丞琳、姚晨、井柏然等一同合唱歌曲《東方之珠》。

灣區升明月｜謝霆鋒王菲有望世紀同台慶中秋 北上一年羅鈞滿孖校長譚詠麟合唱
GOT7成員Jackson將與容祖兒等合唱歌曲《東方之珠》。（圖片來源：微博@電影頻道）
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恬妞。（圖片來源：微博@電影頻道）
灣區升明月｜謝霆鋒王菲有望世紀同台慶中秋 北上一年羅鈞滿孖校長譚詠麟合唱
楊丞琳（圖片來源：微博@電影頻道）

「大灣區五人組」合唱《真的漢子》

其後向經典致敬的環節中，將率先由身在香港會場的羅鈞滿及環球旗下歌手趙浚承，與校長譚詠麟合唱一曲《朋友》，之後又有G.E.M.獻唱《喜歡你》、陳偉霆唱《漫步人生路》、林子祥唱《敢愛敢做》，及由節目《披荊斬棘的哥哥》中的「大灣區五人組」陳小春、張智霖、謝天華、梁漢文、林曉峰合唱《真的漢子》。

灣區升明月｜謝霆鋒王菲有望世紀同台慶中秋 北上一年羅鈞滿孖校長譚詠麟合唱
已北上發展近一年的羅鈞滿，今次返回香港會場同校長譚詠麟一同演出。（圖片來源：微博@電影頻道）
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校長譚詠麟。（圖片來源：微博@電影頻道）
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G.E.M.將會獨唱《喜歡你》。（圖片來源：微博@電影頻道）
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林子祥獻唱《敢愛敢做》。（圖片來源：微博@電影頻道）
「大灣區五人組」陳小春、張智霖、謝天華、梁漢文、林曉峰一同合唱《真的漢子》。（圖片來源：微博@電影頻道）
「大灣區五人組」陳小春、張智霖、謝天華、梁漢文、林曉峰一同合唱《真的漢子》。（圖片來源：微博@電影頻道）

王菲獻唱主題曲《灣》

到了「滙聚一家」環節，將由楊千嬅孖TFBOYS隊長王俊凱合唱《花好月圓夜》，並有天后王菲獻唱晚會主題曲《灣》，相信將會掀起晚會另一個高潮。

灣區升明月｜謝霆鋒王菲有望世紀同台慶中秋 北上一年羅鈞滿孖校長譚詠麟合唱
亦是久未露面的楊千嬅將與TFBOYS隊長王俊凱合唱《花好月圓夜》。（圖片來源：微博@電影頻道）
灣區升明月｜謝霆鋒王菲有望世紀同台慶中秋 北上一年羅鈞滿孖校長譚詠麟合唱
之前有猜測指王菲會在晚會上獻唱《但願人長久》，但原來今次王菲獻唱的是晚會主題曲《灣》。（圖片來源：微博@電影頻道）

阿B 胡杏兒合唱《一生何求》

篇章二「情融大灣區」亦有多個香港代表獻唱，包括有阿B鍾鎮濤與胡杏兒合唱《一生何求》，呂方與台灣代表王耀慶合唱《彎彎的月亮》，趙雅芝、李若彤、溫碧霞、陳松伶合唱《月半小夜曲》，劉愷威與劉燁合唱《晚秋》，阿Sa、阿嬌、Janice Man（文詠珊）、盧靖姍合唱《月朦朧鳥朦朧》，及有容祖兒與黃曉明、張韶涵、劉乃奇合唱歌曲《國家》。

灣區升明月｜謝霆鋒王菲有望世紀同台慶中秋 北上一年羅鈞滿孖校長譚詠麟合唱
阿B鍾鎮濤。（圖片來源：微博@電影頻道）
胡杏兒。（圖片來源：微博@電影頻道）
胡杏兒。（圖片來源：微博@電影頻道）

英皇老闆楊受成親臨晚會

篇章三「我的中國心」主要為電影推介，其中介紹短片《明天會更好》時，將會有英皇老闆楊受成、張藝謀、黎明等一同現身支持，歌曲《起跑綫》由許靖韻、方力申、周柏豪及陳明熹作為香港代表，在香港會場隔空與楊丞琳及華晨宇合唱。

灣區升明月｜謝霆鋒王菲有望世紀同台慶中秋 北上一年羅鈞滿孖校長譚詠麟合唱
方力申、周柏豪等將合唱歌曲《起跑綫》。（圖片來源：微博@電影頻道）
灣區升明月｜謝霆鋒王菲有望世紀同台慶中秋 北上一年羅鈞滿孖校長譚詠麟合唱
周柏豪。（圖片來源：微博@電影頻道）

歌曲《獅子山下》也是在香港會場演出，演唱的歌手有周勵淇、許請韻、方力申、炎明熹（Gigi）、陳明熹、羅鈞滿、趙浚承。其後的「大灣區購物節直播互動」中，更有成龍與美懿英皇國際幼兒園合唱歌曲《民生》。

灣區升明月｜謝霆鋒王菲有望世紀同台慶中秋 北上一年羅鈞滿孖校長譚詠麟合唱
Gigi炎明熹作為《聲夢傳奇》冠軍，有機會在內地盛會中合唱《獅子山下》和壓軸的《我的中國心》。（圖片來源：微博@電影頻道）

任達華惠英紅壓軸大合唱

到了壓軸尾聲環節，一曲交響樂快閃歌曲《我的中國心》演唱陣容非常強大，有逾30位歌手一同合唱，包括香港會場方面的張明敏、譚詠麟、周勵淇、許請韻、方力申、周柏豪、王祖藍、李亞男、炎明熹、羅鈞滿、趙浚承、陳明熹。

灣區升明月｜謝霆鋒王菲有望世紀同台慶中秋 北上一年羅鈞滿孖校長譚詠麟合唱
王祖藍、李亞男有份參與壓軸大合唱。（圖片來源：微博@電影頻道）
灣區升明月｜謝霆鋒王菲有望世紀同台慶中秋 北上一年羅鈞滿孖校長譚詠麟合唱
李亞男。（圖片來源：微博@電影頻道）

在主會場方面，則有任達華、惠英紅、舒淇、鍾鎮濤、溫碧霞、關智斌、鄭希怡、陳法蓉、胡杏兒、Janice Man、歐陽娜娜、莫華倫、丁子峻、唐季禮、盧靖姍等一同獻唱，為晚會畫上完美句號。

惠英紅壓軸登場。（圖片來源：微博@電影頻道）
惠英紅壓軸登場。（圖片來源：微博@電影頻道）
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鄭希怡。（圖片來源：微博@電影頻道）

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