灣區升明月｜英皇歌手大晒冷 謝霆鋒做主持 容祖兒孖Jackson王嘉爾合唱《東方之珠》
2021大灣區中秋電影音樂晚會《灣區升明月》於中秋節當晚（21日）8時15分於內地電視直播，並於晚上11時55分在翡翠台及myTV SUPER轉播，當晚有近50位香港歌手參與演唱，包括有多位英皇歌手謝霆鋒、容祖兒、阿Sa（蔡卓妍）、阿嬌（鍾欣潼）、關智斌、陳偉霆、周勵淇、許請韻一齊大晒冷，其中天后容祖兒更將與阿Sa、阿嬌及Jackson（王嘉爾）合唱歌曲《東方之珠》。
文：東方新地｜圖：微博@電影頻道及香港英皇娛樂官微
《灣區升明月》容祖兒 王嘉爾合唱《東方之珠》
2021大灣區中秋電影音樂晚會《灣區升明月》除了將由謝霆鋒擔任主持外，還有多位英皇歌手包括容祖兒、阿Sa、阿嬌、關智斌、陳偉霆、周勵淇、許請韻參與演唱。其中在篇章一「明月照人還」環節，天后容祖兒將與Jackson（王嘉爾）、阿Sa、阿嬌、趙雅芝、鄭希怡、劉愷威、丁子峻及恬妞作為香港代表，和黃曉明、楊丞琳、姚晨、井柏然等一同合唱歌曲《東方之珠》。
陳偉霆獨唱《漫步人生路》
其後向經典致敬的環節中，陳偉霆將獻唱《漫步人生路》。而在篇章二「情融大灣區」中，阿Sa、阿嬌將與Janice Man（文詠珊）、盧靖姍合唱《月朦朧鳥朦朧》，容祖兒則與黃曉明、張韶涵、劉乃奇合唱歌曲《國家》。
英皇老闆楊受成親臨晚會
篇章三「我的中國心」主要為國慶檔期電影推介，其中介紹短片《明天會更好》時，將會有英皇老闆楊受成、張藝謀、黎明等一同現身支持，而歌曲《起跑綫》則由許靖韻、方力申、周柏豪及陳明熹作為香港代表，在香港會場隔空與楊丞琳及華晨宇合唱。之後的歌曲《獅子山下》也是在香港會場演出，演唱的歌手有周勵淇、許請韻、方力申、炎明熹（Gigi）、陳明熹、羅鈞滿、趙浚承。
任達華惠英紅壓軸大合唱
到了壓軸尾聲環節，由逾30位歌手一同合唱交響樂快閃歌曲《我的中國心》，包括香港會場方面的張明敏、譚詠麟、周勵淇、許請韻、方力申、周柏豪、王祖藍、李亞男、炎明熹、羅鈞滿、趙浚承、陳明熹，以及在主會場的任達華、惠英紅、舒淇、鍾鎮濤、溫碧霞、關智斌、鄭希怡、陳法蓉、胡杏兒、Janice Man、歐陽娜娜、莫華倫、丁子峻、唐季禮、盧靖姍等，為晚會畫上完美句號。