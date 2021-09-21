灣區升明月｜英皇歌手大晒冷 謝霆鋒做主持 容祖兒孖Jackson王嘉爾合唱《東方之珠》

2021大灣區中秋電影音樂晚會《灣區升明月》於中秋節當晚（21日）8時15分於內地電視直播，並於晚上11時55分在翡翠台及myTV SUPER轉播，當晚有近50位香港歌手參與演唱，包括有多位英皇歌手謝霆鋒、容祖兒、阿Sa（蔡卓妍）、阿嬌（鍾欣潼）、關智斌、陳偉霆、周勵淇、許請韻一齊大晒冷，其中天后容祖兒更將與阿Sa、阿嬌及Jackson（王嘉爾）合唱歌曲《東方之珠》。

文：東方新地｜圖：微博@電影頻道及香港英皇娛樂官微