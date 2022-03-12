炎亞綸新劇兩工作人員墮「神仙谷」亡 出聲明發起罷拍 肇事地點5年奪10命

「飛輪海」成員炎亞綸有份主演的台灣劇集《初擁》，開鏡唔夠一個月發生意外，日前劇組在台灣中部苗栗的「神仙谷」瀑布區取景，攝影師與收音師墜谷身亡。事態嚴重，炎亞綸即在社交網發表罷工聲明，希望製作單位正視這次的悲劇。