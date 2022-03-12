炎亞綸新劇兩工作人員墮「神仙谷」亡 出聲明發起罷拍 肇事地點5年奪10命
炎亞綸深夜表態
由台灣多曼尼家族製作的新劇《初擁》，上月25日舉行拜神儀式祈求拍攝順利，可惜昨日(3月11日)在苗栗中部「神仙谷」取景時，卻發生攝影師與收音師跌落溪谷死亡的不幸事故。事發後男主角炎亞綸，深夜在Facebook上沉痛的發聲明：「在多曼尼沒給出合理交代與正確態度時，我將合同該劇所有主演一同停止與該製作單位的合作，並且堅持以正確的安全措施合理工時與符合劇種成本付出為前提來繼續下一次的合作。人命平等，一樣寶貴，不分貴賤，沒有高低，你我都有責任，不要心存僥倖。」
攝影師為救收音師同墜谷
據現場消息指在劇組拍攝完畢收工時，一位34歲王姓收音師意外墜谷、另一38歲黃姓攝影師上前營救期間一同墮谷，苗栗縣消防局今接獲通報後趕抵現場打撈，兩人由直昇機救出送院，不幸證實死亡，消息震驚整個台灣影視業。
製作單位回應
《初擁》由台灣多曼尼家族所製作，原定於今年底在Netflix上映，劇情講述述吸血鬼和宮廟女乩身的愛情故事，由炎亞綸、張睿家、姚愛寗等人出演。但該劇尚未對外官方宣布詳情，不過網路已有劇組開鏡拜神的照片，導演柯翰辰也曾於本月1日在Facebook晒出開鏡祈福照。《初擁》監製柯宜勤亦發出最新聲明，表示目前正在全力協助家屬並與警方說明，而劇組也將全面停拍；多曼尼方面亦發聲明，表示將負起所有責任。
有人曾建議拍前在當地拜祭
據當地人透露，「神仙谷」又被稱作「死亡谷」，每年總會發生幾單意外如同「搵替身」，估計「神仙谷」5年內至少奪走10條人命，相關單位雖在入口豎警告牌並用鐵絲網阻路，當地警方、消防人員亦呼籲遊客不要到該處戲水，但仍擋不住遊客前往。這次《初擁》在當地取景，據知有人在劇組開拍前建議先拜祭當地神靈，惟劇組沒有照做，不料當日下午在「神仙谷」拍攝就發生意外。
看台灣當地電視台的報道：《初擁》兩工作人員墜神仙谷亡的新聞
台灣劇集《初擁」開劇唔夠一個月出意外，消息震驚整個台灣影視業，各大傳媒都爭相報道。
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