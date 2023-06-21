炎亞綸被揭偷拍抖音網紅私密影片再意外流出 耀樂直認當時僅16歲被始亂終棄

近日台灣「#me too性騷擾事件」持續爆發，包括繼宥勝、黃子佼被連環爆黑歷史之後，戰火再蔓延至炎亞綸身上。抖音網紅耀樂突然出Post指控炎亞綸曾經偷拍二人的性愛短片，當事人極速出長文回應，還直認「性愛短片」被流出大感困擾！