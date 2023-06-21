炎亞綸被揭偷拍抖音網紅私密影片再意外流出 耀樂直認當時僅16歲被始亂終棄
炎亞綸與16歲的耀樂發生關係
大約在5年前，炎亞綸被爆劈腿3男，更有疑似性愛短片流出，不過當時他以400字道歉兼認錯，最後更加獲得「勇於承認」而告一段落。但5年後台灣的一股「#me too性騷擾事件」持續爆發的形勢之下，當年牽涉其中3男之一的抖音網紅「冥漾（現改名為耀樂）」突然覺在個人IG爆料指當時的性愛短片真實存在，更表示當時自己與炎亞綸發生關係時年僅16歲：「我的第一次給了你，在16歲的時候，期間你有嘗試在性愛時拍攝錄影…我跟你的性愛影片被傳播出去了，當時我很生氣、很憤怒、很無助…你卻說你盡力處理了，給我了幾萬塊律師費，還有幾萬元生活費打發我…你還跟別人說，我如果出來選擇爆料的話，你當時要請黑道解決我・・・我真的不知道該怎樣處理。」每一句都是相當嚴重的指控！
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炎亞綸自認修手機流出短片
事件爆發很不久，炎亞綸竟然再度重施故技，在Facebook發長文道歉及解釋，更直認與耀樂曾經有過一段情，而「性愛短片」亦真實存在：「最大可能是某天我去修手機的時候被外流的…網絡上流傳的私密影像，就像是個不定時炸彈，時不時地折磨我。」最後炎亞綸自認是「很糟糕的人」，並再次向耀樂公開道歉：「我願意再當面跟你道歉，也願意陪你走過一切的傷痛，和進行後續彌補一切」，還附上本名吳庚霖。
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炎亞綸道歉文再次獲網民接納
上一次炎亞綸涉桃色風波，以400字長文獲網民原諒，今次他再涉「與16歲男生發生關係」、「黑道恐嚇」、「偷拍性愛短片」、「意外流出短片」多宗罪項，炎亞綸以801字長文道歉亦再次獲得網民和粉絲寬恕，再大讚炎亞綸公開承認是勇氣的表現。另一方面，還有人大讚炎亞綸文筆好兼懂得「避重就輕」，還有網民看得出801字長文中「每段都在打臉對方」，看來炎亞綸今次又成功化險為夷！
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