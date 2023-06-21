炎亞綸突闖耀樂記者會公開鞠躬道歉 崩潰痛哭喊住離場

近日台灣「#me too性騷擾事件」持續爆發，包括繼宥勝、黃子佼被連環爆黑歷史之後，戰火蔓延到炎亞綸身上。抖音網紅耀樂昨晚（20日）在社交網站出Post表示，炎亞綸曾在自己16歲的時候偷拍二人的性愛短片兼向他作出違背意願的性行為，並宣布會於今日（21日）中午開記者會說明事件。今日記者會開始後，炎亞綸突然戴上白色cap帽以一身輕便裝現身，並向耀樂公開鞠躬道歉，令耀樂當場崩潰要中斷記者會。