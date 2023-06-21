炎亞綸 耀樂

炎亞綸突闖耀樂記者會公開鞠躬道歉 崩潰痛哭喊住離場

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近日台灣「#me too性騷擾事件」持續爆發，包括繼宥勝、黃子佼被連環爆黑歷史之後，戰火蔓延到炎亞綸身上。抖音網紅耀樂昨晚（20日）在社交網站出Post表示，炎亞綸曾在自己16歲的時候偷拍二人的性愛短片兼向他作出違背意願的性行為，並宣布會於今日（21日）中午開記者會說明事件。今日記者會開始後，炎亞綸突然戴上白色cap帽以一身輕便裝現身，並向耀樂公開鞠躬道歉，令耀樂當場崩潰要中斷記者會。

炎亞綸 耀樂 炎亞綸 炎亞綸自認不慎流出性愛短片。
炎亞綸自認不慎流出性愛短片。（圖片來源：[email protected]
炎亞綸 耀樂 炎亞綸 抖音網紅耀樂。
抖音網紅耀樂。（圖片來源：[email protected]

炎亞綸突闖耀樂記者會

耀樂在記者會中講開場白，講到「那年的我才16歲…」的時候，一身白衣的炎亞綸突然默默走出來，耀樂隨即低下頭哭泣。炎亞綸背向鏡頭向耀樂講出道歉的說話並鞠躬道歉，現場傳媒隨即要求炎亞綸向住鏡頭兼拿着咪高峰，不過被他拒絕，但最後仍然接過工作人員的咪高峰說：「我是要跟他道歉，所以我還是對着他比較好，我要在這邊慎重的再跟你說一聲對不起，讓你承受不該承受的事情，真的很抱歉」，接著又再深深向耀樂鞠躬。

炎亞綸 耀樂 耀樂於今日中午開記者會。
耀樂於今日中午開記者會。（圖片來源：[email protected] NEWS）
炎亞綸 耀樂 一身白衣的炎亞綸突然默默走出來，耀樂不敢望對方。
一身白衣的炎亞綸突然默默走出來，耀樂不敢望對方。（圖片來源：[email protected] NEWS）
炎亞綸 耀樂 炎亞綸背向鏡頭向耀樂講出道歉的說話並鞠躬道歉。
炎亞綸背向鏡頭向耀樂講出道歉的說話並鞠躬道歉。（圖片來源：[email protected] NEWS）
炎亞綸 耀樂 現場傳媒隨即要求炎亞綸向住鏡頭兼拿着咪高峰，不過被他拒絕，但最後仍然接過工作人員的咪高峰再講一次。
現場傳媒隨即要求炎亞綸向住鏡頭兼拿着咪高峰，不過被他拒絕，但最後仍然接過工作人員的咪高峰再講一次。（圖片來源：[email protected] NEWS）

被傳媒影到滿臉淚水

炎亞綸隨後又表示這是耀樂的記者會，知道對方有很多說話要講，不過都向他承諾「如果之後還有什麼問題或想聯絡我的話都可以」，然後再離開記者會現場。耀樂從頭到尾都低着頭並捉緊雙手未有抬頭看過他一眼，最後由代言人表示「情緒受到影響，先暫停記者會」，耀樂便低頭離場，相隔10分鐘再重新開始過記者會。炎亞綸離開記者會後亦被傳媒影到滿臉淚水，並崩潰表示自己絕對沒有做任何強迫意願的事情。耀樂休息完後再繼續記者會，並強調一切都有發生過，並表示炎亞綸「這道歉是很沒誠意的。」

炎亞綸 耀樂 炎亞綸離開記者會後亦被傳媒影到滿臉淚水，並崩潰表示自己絕對沒有做任何強迫意願的事情。
炎亞綸離開記者會後亦被傳媒影到滿臉淚水，並崩潰表示自己絕對沒有做任何強迫意願的事情。（圖片來源：[email protected] NEWS）

帶保鑣工作人員硬闖現場

據台灣傳媒報道，在早上11點左右已經有不少在記者會樓下等待的記者認出7名炎亞綸身邊的工作人員，因此猜測炎亞綸可能會現身，果然一到12點正炎亞綸突然從後門進場，耀樂毫不知情地繼續發言，殺得現場媒體一片措手不及，由於要兩邊顧及引起一片混亂，炎亞綸在6位工作人員和1位保鑣的保護下突破重重的攝影機腳架直接走到耀樂面前，讓耀樂當場嚇窒直接趴低痛哭，可謂相當崩潰。

炎亞綸與16歲的耀樂發生關係

大約在5年前，炎亞綸被爆劈腿3男，更有疑似性愛短片流出，不過當時他以400字道歉兼認錯，最後更加獲得「勇於承認」而告一段落。但5年後台灣的一股「#me too性騷擾事件」持續爆發的形勢之下，當年牽涉其中3男之一的抖音網紅「冥漾（現改名為耀樂）」突然覺在個人IG爆料指當時的性愛短片真實存在，更表示當時自己與炎亞綸發生關係時年僅16歲：「我的第一次給了你，在16歲的時候，期間你有嘗試在性愛時拍攝錄影…我跟你的性愛影片被傳播出去了，當時我很生氣、很憤怒、很無助…你卻說你盡力處理了，給我了幾萬塊律師費，還有幾萬元生活費打發我…你還跟別人說，我如果出來選擇爆料的話，你當時要請黑道解決我・・・我真的不知道該怎樣處理。」每一句都是相當嚴重的指控！

點擊睇耀樂全文：

炎亞綸 耀樂現時大約有6.8萬IG FOLLOWERS。
耀樂現時大約有6.8萬IG FOLLOWERS。（圖片來源：[email protected]

炎亞綸自認修手機流出短片

事件爆發很不久，炎亞綸竟然再度重施故技，在Facebook發長文道歉及解釋，更直認與耀樂曾經有過一段情，而「性愛短片」亦真實存在：「最大可能是某天我去修手機的時候被外流的…網絡上流傳的私密影像，就像是個不定時炸彈，時不時地折磨我。」最後炎亞綸自認是「很糟糕的人」，並再次向耀樂公開道歉：「我願意再當面跟你道歉，也願意陪你走過一切的傷痛，和進行後續彌補一切」，還附上本名吳庚霖。

點擊睇炎亞綸全文：

炎亞綸 耀樂 炎亞綸 炎亞綸曾為台灣男子偶像團體「飛輪海」的成員，現時37歲。
炎亞綸曾為台灣男子偶像團體「飛輪海」的成員，現時37歲。（圖片來源：[email protected]

炎亞綸道歉文再次獲網民接納

上一次炎亞綸涉桃色風波，以400字長文獲網民原諒，今次他再涉「與16歲男生發生關係」、「黑道恐嚇」、「偷拍性愛短片」、「意外流出短片」多宗罪項，炎亞綸以801字長文道歉亦再次獲得網民和粉絲寬恕，再大讚炎亞綸公開承認是勇氣的表現。另一方面，還有人大讚炎亞綸文筆好兼懂得「避重就輕」，還有網民看得出801字長文中「每段都在打臉對方」，看來炎亞綸今次又成功化險為夷！

炎亞綸 耀樂 炎亞綸
（圖片來源：[email protected]炎亞綸）
炎亞綸 耀樂 炎亞綸
（圖片來源：[email protected]炎亞綸）

炎亞綸於2018年爆出劈腿風波

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected] NEWS、[email protected][email protected]、炎亞綸Facebook

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