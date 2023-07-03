炎亞綸涉偷拍未成年性愛影片或不只1宗 落3小時口供後終鬆口回應

37歲台灣男星炎亞綸早前捲入「#metoo性騷擾」風波形象大跌，他被抖音網紅耀樂公開控訴他涉嫌於對方16歲時，在未經同意之下拍攝親密片段兼作出違背意願的性行為，該案件日前經已立案進行調查兼開始搜證。炎亞綸今日（3日）現身台北市婦幼隊落口供，對於有傳他不只牽涉一宗偷拍案件，他僅用5個字透露心聲：「不要亂猜測。」