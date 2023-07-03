炎亞綸涉偷拍未成年性愛影片或不只1宗 落3小時口供後終鬆口回應
有指涉及未成年性愛影片不只一宗
據台灣傳媒報道，士林地檢署針對「炎亞綸被控拍攝性愛影像事件」，已於6月時以涉嫌兒童及少年性剝削防制條例立案調查，炎亞綸於今日上午身穿白色上衣和淺色牛仔褲現身警局，並在2名律師陪同之下進行約3小時落口供的程序。有指現時警方懷疑炎亞綸所涉及的拍攝未成年性愛影片可能不只一宗，警察現時已搜查炎亞綸的住宅及多個住所，並帶走電腦、平板電腦和手機等物品。
僅以5字回應事件
炎亞綸於中午約12時40分離開時隨即被大批傳媒包圍，上車期間他拒絕回應記者提問，只有不斷說「謝謝」，並不斷提醒後退的記者們要小心腳步和注意安全，其後被問到「是否涉及多案」時，炎亞綸終於鬆口表示：「不要亂猜測。」
炎亞綸突闖耀樂記者會
耀樂於上月21日開記者會，他講開場白時講到「那年的我才16歲…」的時候，一身白衣的炎亞綸突然默默走出來，耀樂隨即低下頭哭泣。炎亞綸背向鏡頭向耀樂講出道歉的說話並鞠躬道歉，現場傳媒隨即要求炎亞綸向住鏡頭兼拿着咪高峰，不過被他拒絕，但最後仍然接過工作人員的咪高峰說：「我是要跟他道歉，所以我還是對着他比較好，我要在這邊慎重的再跟你說一聲對不起，讓你承受不該承受的事情，真的很抱歉」，接著又再深深向耀樂鞠躬。
被傳媒影到滿臉淚水
炎亞綸隨後又表示這是耀樂的記者會，知道對方有很多說話要講，不過都向他承諾「如果之後還有什麼問題或想聯絡我的話都可以」，然後再離開記者會現場。耀樂從頭到尾都低着頭並捉緊雙手未有抬頭看過他一眼，最後由代言人表示「情緒受到影響，先暫停記者會」，耀樂便低頭離場，相隔10分鐘再重新開始過記者會。炎亞綸離開記者會後亦被傳媒影到滿臉淚水，並崩潰表示自己絕對沒有做任何強迫意願的事情。耀樂休息完後再繼續記者會，並強調一切都有發生過，並表示炎亞綸「這道歉是很沒誠意的。」
炎亞綸遭撤銷傑青名銜
炎亞綸2022年獲頒國際青年商會頒發「十大傑出青年」，國際青年商會今日發出聲明指，炎亞綸行為違反十大傑青應具備之高度品德標準，宣布撤銷其傑青名銜，成為台灣由1963年頒發傑青開始，60年以來首次有人遭撤銷傑青名銜。
於橫店發生違反意願的性行為
耀樂表示自己和炎亞綸於2017年，即自己16歲時認識並拍拖，更透露對方「第一次違反我意願的性行為」是在橫店，因為對方當時有拍攝工作。他憶述當時炎亞綸起床後，並沒有照往常準備拍攝工作，反而是「轉過身掀開棉被，把他的生殖器放入我的身體裏」，他當場嚇醒並表明希望對方不要這樣，但礙於體型，才導致有後續的行為發生。耀樂亦表示，當時未成年的他只能不斷催眠自己，並嘗試把這一切合理化成「這只是成年人交往期間的行為」，心情相當複雜。
性愛影片曝光時態度敷衍
後來，他發現炎亞綸有偷拍兩人的性愛影片時立即阻止，當時對方約定好不會再這樣做，卻在2018年中秋前夕發現自己的影片被流傳在網路上：「我跟他的私密影片在網路上被流傳開來，首先我根本不知道有這影片的產生，怎麼來的我都不知道，雖然那時候已經分手了，我也只有跟他做過性行為這件事。」耀樂當時私訊炎亞綸問：「是不是你」、「什麼時候偷拍的」、「什麼時候錄影的」，但對方當時卻向自己解釋不知道，又表示可能是整手機時被有心人士盜取資料，令耀樂完全無法接受：「這理由就是在敷衍、逃避責任。」
痛批炎亞綸道歉無誠意
炎亞綸昨晚（20日）以長文回應事件，承認一切指控並表示「網絡上流傳的私密影像，就像是個不定時炸彈，時不時地折磨我」，但卻令耀樂質疑：「這5年你到底調查到什麼？調查到哪些資料？還是這影片就是你這拍攝者流出的？這件事情不管怎樣，拍攝未成年的私人影片就是違法的，請吳先生針對這些事情回應，不要試圖混淆視聽。」他表示當年因為身邊的流言蜚語導致休學，又狠批炎亞綸不應該在自己爆料後才正式向自己道歉：「這是一個非常令人難過的點，他自己在文章裡也說這幾年有改變，那在哪邊？是針對其他受害者嗎？還是我不重要？我覺得整件事情爆料出來才做道歉，這道歉是很沒誠意的。」
炎亞綸自認修手機流出短片
事件爆發很不久，炎亞綸竟然再度重施故技，在Facebook發長文道歉及解釋，更直認與耀樂曾經有過一段情，而「性愛短片」亦真實存在：「最大可能是某天我去修手機的時候被外流的…網絡上流傳的私密影像，就像是個不定時炸彈，時不時地折磨我。」最後炎亞綸自認是「很糟糕的人」，並再次向耀樂公開道歉：「我願意再當面跟你道歉，也願意陪你走過一切的傷痛，和進行後續彌補一切」，還附上本名吳庚霖。
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