炎明熹音樂劇門票10月3日起開賣！《一束光》撼葉巧琳海兒同台鬥唱功
炎明熹Gigi驚喜加盟《一束光》
原創粵語音樂劇《一束光 一 高錕的記憶》日前公佈完整演員陣容，最令外界驚喜的莫過於炎明熹（Gigi）的壓軸加盟。據悉，Gigi將在劇中擔任重要角色，這也是她繼出道前再次參演大型音樂劇，需要同時應付表演、歌唱與舞蹈三方面挑戰，帶領觀眾一同走進「光纖之父」高錕教授的傳奇一生。這次演出將於全新的東九文化中心舉行，男主角高錕由40歲音樂劇演員鄭君熾飾演（前年憑《大狀王》首度奪得第31屆香港舞台劇獎最佳男主角），對Gigi而言絕對是一次寶貴的成長機會。
Gigi謙虛請教兩大師姐
對於這次回歸舞台，炎明熹坦言心情既興奮又充滿挑戰，她表示：「今次可以喺東九文化中心這一個全新的舞台出演音樂劇，令我覺得又開心又大挑戰，做戲同時要唱歌跳舞，各方面都要兼顧到。」她亦非常感謝高錕教授的發明，讓她能隨時與家人視像通話。面對同劇的兩位前輩葉巧琳及海兒，Gigi表現得相當謙虛，直言：「一直都覺得Mischa多才多藝，至於海兒老師，現場聽佢唱歌真係好震撼，希望佢會分享好多聲樂技巧俾我！」
41歲葉巧琳演高錕妻子有共鳴
在劇中擔正飾演高錕教授妻子「黃美芸」的葉巧琳（Mischa），在今年初叱咤頒獎台上公開多謝老公，原來她在2021年疫情期間與拍拖12年的男友低調結婚，作為人妻她對高錕夫妻這段生死相伴的愛情故事深有共鳴。她分享道：「同高教授黃美芸兩夫妻一樣，我同我老公都係好年輕就認識，佢哋嘅故事令我諗返起我同我老公咁多年一直互相扶持嘅點滴。」為了更深入揣摩角色，Mischa不僅研究了黃美芸的資料，更特意接觸腦退化症患者的照顧者，希望將他們的心路歷程真實呈現，並呼籲社會給予照顧者更多關注。
28歲海兒挑戰人母角色預告火花不斷
近期人氣急升的海兒（Hedy）則迎來演藝生涯一大挑戰，飾演「高錕教授母親」一角。她笑言自己未做過媽媽，因此要向自己的母親請教如何演好角色，更深刻體會到母愛的偉大。提到與Gigi及Mischa的合作，海兒賣關子說：「我哋綵排時發現大家嘅聲音配合上出嚟有好多意想不到嘅火花，希望到時俾到觀眾驚喜啦！」她亦謙虛表示自己演唱廣東歌的經驗不及另外兩位，需要向她們多多學習，令人更加期待三人的化學作用。
《一束光——高錕記憶》門票最平$380
日期：2025.11.15 – 2025.11.30
場次： 2025.11.15 – 16（星期六至日）下午8:00
2025.11.20 – 23（星期四至日）下午8:00
2025.11.27 – 30（星期四至日）下午8:00
門票票價： $1,180,$880,$580,$380
票務查詢及客戶服務：3166 1100
電話購票：3166 1288
網上購票：www.urbtix.hk
流動購票應用程式：URBTIX
音樂劇詳情： 節目長約2小時30分鐘，包括中場休息15分鐘，適合6歲或以上觀眾欣賞。
觀眾務請準時入座，遲到及中途離座者須待適當時候方可進場／返回座位。
節目查詢：3166 2800
詳情 ：東九文化中心官方網站
《一束光》原創音樂劇延伸講座
《劇場的沉浸式音樂》
日期及時間﹕2025.11.20（星期四）下午3:00
講者﹕嚴勵行
《演員的內在修養與角色創造》
日期及時間﹕2025.11.21（星期五）下午3:00
講者﹕李敏
《把電影特效帶進劇場》
日期及時間﹕2025.11.27（星期四）下午3:00
講者﹕黎文俊
《從銀幕到舞台的劇作旅程》
日期及時間﹕2025.11.28（星期五）下午3:00
講者﹕李敏
《舞台探秘 》
日期及時間﹕2025.11.29（星期六）下午3:00
活動詳情及登記方法容後將於網頁公佈，敬請期待!