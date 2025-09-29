炎明熹音樂劇門票10月3日起開賣！《一束光》撼葉巧琳海兒同台鬥唱功

炎明熹（Gigi）驚喜回歸舞台！闊別舞台多時的Gigi最近獲邀壓軸加盟原創粵語音樂劇《一束光 一 高錕的記憶》，將與葉巧琳（Mischa）及海兒（Hedy）兩大實力派唱將同台演出，消息一出即引爆樂迷熱議。這次Gigi不但要唱歌，更要兼顧演戲與跳舞，三大歌后破天荒合體，門票2025.10.03起於城巿售票網發售，究竟會擦出怎樣的音樂火花？