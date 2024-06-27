炎明熹回憶九展成長路 13歲初戰片段引網民熱議

炎明熹（Gigi）最近被傳因不續約而被TVB雪藏，甚至在香港電台主辦的《十大中文金曲頒獎禮》上獲獎也未能出席。然而，她似乎對這些流言不以為意，在社交媒體上發布了一篇長文，懷念即將被拆除的九龍灣國際展貿中心（簡稱九展），還分享了自己在台上的照片。

