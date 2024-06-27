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炎明熹回憶九展成長路 13歲初戰片段引網民熱議

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炎明熹（Gigi）最近被傳因不續約而被TVB雪藏，甚至在香港電台主辦的《十大中文金曲頒獎禮》上獲獎也未能出席。然而，她似乎對這些流言不以為意，在社交媒體上發布了一篇長文，懷念即將被拆除的九龍灣國際展貿中心（簡稱九展），還分享了自己在台上的照片。

炎明熹 初戰九展獨唱《捨不得你》

九展作為一個重要的演出場地，見證了許多香港歌手的成長。Gigi在這裡舉辦過個人音樂會，她在文中提到，這個地方充滿了她美好的回憶，也見證了她從小到大的成長過程。而她對九展最初的回憶，是參加一個為中學生及大學生舉辦的唱歌比賽：

「我感覺應該是最有活力最青春的一次比賽了，因為我竟然自己第一次排舞，和三個女仔一齊跳舞之餘，還獨唱了鄭秀文前輩的《捨不得你》總共兩個項目。雖然那次生病了，也走音了，好瘀、非常瘀，因為未試過咁瘀，所以場景還在我的腦海歷歷在目。慶幸最終組合的項目順利贏了，拯救了受挫的我，想想還是很刺激很美好的。」

炎明熹 Gigi第一次上九展舞台，是為了參加唱歌比賽。（圖片來源：IG@yiminghay）
Gigi第一次上九展舞台，是為了參加唱歌比賽。（圖片來源：IG@yiminghay）

13歲炎明熹 台上玩「火車瓹山窿」

這段提及的「中學及大專歌唱比賽」在2018年12月1日舉行，當時四個女仔一齊參賽，更在台上一邊唱歌一邊玩「火車瓹山窿」，網民笑指好似係After Class的雛形，好青春，又大讚當時13歲的Gigi年紀輕輕，聲線已經好獨特，好有演藝天份。

炎明熹 這次比賽原來是Gigi自己第一次排舞。（圖片來源：比賽影片截圖）
這次比賽原來是Gigi自己第一次排舞。（圖片來源：比賽影片截圖）
炎明熹 四位少女在台上一邊唱歌一邊玩「火車瓹山窿」，而Gigi係其中一邊「山窿」。（圖片來源：比賽影片截圖）
四位少女在台上一邊唱歌一邊玩「火車瓹山窿」，而Gigi係其中一邊「山窿」。（圖片來源：比賽影片截圖）
炎明熹 Gigi形容這次比賽是「最有活力最青春的一次」。（圖片來源：比賽影片截圖）
Gigi形容這次比賽是「最有活力最青春的一次」。（圖片來源：比賽影片截圖）

再戰九展抱病仍奪冠

而Gigi第二次踏上九展舞台，是為了參加唱歌學校舉行的比賽。但當時Gigi竟然再次病倒，當時陪著她到場的姑丈還叫她「打定輸數」，唔爭在去食一碗XX的三小辣米線。不過Gigi最終都沒有放棄，只選擇了蕃茄味湯底的米線。但就在這個比賽中，她第一次享受到舞台的魅力：

「在歌曲的中後段我好像進入了自己的世界，那個場景依然記得依然很美；即使那時不在狀態，內心竟有種力量，令到自己放低顧慮，盡情去享受這個舞台。（心想：反正都係輸）之後重看錄影片段，雖然我始終認為自己做得不夠好，但其實當時表現是幾有火的哈哈。最後結果好幸運拿了我第一次的公開組冠軍。感恩」

炎明熹 Gigi在2019年9月1日參加了《第一屆 ROCKSTAR 全港流行聲樂大賽 2019》，當時未化妝的她睇得出面帶病容。（圖片來源：比賽影片截圖）
Gigi在2019年9月1日參加了《第一屆 ROCKSTAR 全港流行聲樂大賽 2019》，當時未化妝的她睇得出面帶病容。（圖片來源：比賽影片截圖）
炎明熹 最後Gigi仍奪得了她第一次的公開組比賽冠軍。（圖片來源：IG@yiminghay）
最後Gigi仍奪得了她第一次的公開組比賽冠軍。（圖片來源：IG@yiminghay）

炎明熹舊片曝光 濃妝戰鬥格被指似酒廊歌手

Gigi初出道時，曾有過兩條影片曝光，一條就是炎明熹於2019年參加《全港流行聲樂大賽》的影片，片中化了超級濃妝的她，看上去比實際年齡大得多，在台上的她表現爐火純青，好比經驗老到的酒廊歌手。除了無懈可擊的唱功被網民熱議外，Gigi過於成熟的外表亦成為話題，當時的她前額留有瀏海，仍未剪現在的特色齊蔭。

炎明熹 2019年參加《全港流行聲樂大賽》時的炎明熹。（圖片來源：《全港流行聲樂大賽》影片截圖）
2019年參加《全港流行聲樂大賽》時的炎明熹。（圖片來源：《全港流行聲樂大賽》影片截圖）
炎明熹 當時炎明熹唱出Adele的〈ONE AND ONLY〉 ，超水準演出令人歎為觀止。（圖片來源：《全港流行聲樂大賽》影片截圖）
當時炎明熹唱出Adele的〈ONE AND ONLY〉 ，超水準演出令人歎為觀止。（圖片來源：《全港流行聲樂大賽》影片截圖）
炎明熹 化濃妝參加比賽的炎明熹，被指好似老了十歲。（圖片來源：《全港流行聲樂大賽》影片截圖）
化濃妝參加比賽的炎明熹，被指好似老了十歲。（圖片來源：《全港流行聲樂大賽》影片截圖）

素顏講理想變無眉娘

另一條影片是Gigi在13歲讀中二時留言給20年後的自己，片中她完全素顏出鏡，原來本身眉毛比較淡，唔畫眉就變無眉娘。當時Gigi學唱歌不久，最鍾意唱Lady Gaga的英文歌，不過她笑言英文字好長唔多識，有時要查字典。Gigi更留言給20年後的自己，如果做到實力派歌手，她希望教人唱歌。

炎明熹 當年13歲的炎明熹，未改藝名，以真名王佳恩示人，完全冇化妝個頭有點亂真係唔係幾認得。（圖片來源：《星聲Wannabe》網上影片截圖）
當年13歲的炎明熹，未改藝名，以真名王佳恩示人，完全冇化妝個頭有點亂真係唔係幾認得。（圖片來源：《星聲Wannabe》網上影片截圖）
炎明熹 炎明熹性格文靜，思路非常成熟。（圖片來源：《星聲Wannabe》網上影片截圖）
炎明熹性格文靜，思路非常成熟。（圖片來源：《星聲Wannabe》網上影片截圖）

炎明熹參賽前改名催運 12歲接受專業訓練常獲獎

Gigi原名是王佳恩，她在參加《聲夢傳奇》前改藝名為炎明熹，性格文靜的她喜歡設計和繪畫，是一位藝術型的女生，而且自小喜愛唱歌，受內地歌唱選秀節目《中國好聲音》影響，年幼時已識自己在網上下載歌曲來練習，12歲開始在家人安排下學唱歌，又曾參加過不少歌唱比賽，得獎無數，可以說是天生就吃這行飯。

炎明熹 Gigi參加過不少歌唱比賽，得獎無數。（圖片來源：網上圖片）
Gigi參加過不少歌唱比賽，得獎無數。（圖片來源：網上圖片）

13歲屢奪比賽冠軍被封「少女G.E.M.」

Gigi小小年紀已身經百戰，初中已經參加過不少歌唱比賽，曾在18年的《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中奪得「少年組冠軍」獎，又於Singing Fighter中學大專歌唱比賽中學組團體奪冠軍，以及在觀塘區聯校歌唱比賽ECHOES奪季軍，實力非凡。由於她唱功了得，被封為「少女G.E.M.」。

炎明熹 2018年13歲時的Gigi曾參加Singing Fighter中學大專歌唱比賽，最後在中學組團體奪得冠軍。（圖片來源：比賽圖片）
2018年13歲時的Gigi曾參加Singing Fighter中學大專歌唱比賽，最後在中學組團體奪得冠軍。（圖片來源：比賽圖片）
炎明熹 同樣係2018年，Gigi還在《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中奪得「少年組冠軍」獎。（圖片來源：FB@星格流行音樂學院）
同樣係2018年，Gigi還在《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中奪得「少年組冠軍」獎。（圖片來源：FB@星格流行音樂學院）

睇埋炎明熹回憶九展舞台點滴全文：

炎明熹傳被雪藏後首發千字文 3頁手寫信曝光回應離巢傳聞

撰文：東方新地圖片來源：IG@yiminghay、比賽影片截圖、FB@星格流行音樂學院

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