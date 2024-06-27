炎明熹回憶九展成長路 13歲初戰片段引網民熱議
炎明熹 初戰九展獨唱《捨不得你》
九展作為一個重要的演出場地，見證了許多香港歌手的成長。Gigi在這裡舉辦過個人音樂會，她在文中提到，這個地方充滿了她美好的回憶，也見證了她從小到大的成長過程。而她對九展最初的回憶，是參加一個為中學生及大學生舉辦的唱歌比賽：
「我感覺應該是最有活力最青春的一次比賽了，因為我竟然自己第一次排舞，和三個女仔一齊跳舞之餘，還獨唱了鄭秀文前輩的《捨不得你》總共兩個項目。雖然那次生病了，也走音了，好瘀、非常瘀，因為未試過咁瘀，所以場景還在我的腦海歷歷在目。慶幸最終組合的項目順利贏了，拯救了受挫的我，想想還是很刺激很美好的。」
13歲炎明熹 台上玩「火車瓹山窿」
這段提及的「中學及大專歌唱比賽」在2018年12月1日舉行，當時四個女仔一齊參賽，更在台上一邊唱歌一邊玩「火車瓹山窿」，網民笑指好似係After Class的雛形，好青春，又大讚當時13歲的Gigi年紀輕輕，聲線已經好獨特，好有演藝天份。
再戰九展抱病仍奪冠
而Gigi第二次踏上九展舞台，是為了參加唱歌學校舉行的比賽。但當時Gigi竟然再次病倒，當時陪著她到場的姑丈還叫她「打定輸數」，唔爭在去食一碗XX的三小辣米線。不過Gigi最終都沒有放棄，只選擇了蕃茄味湯底的米線。但就在這個比賽中，她第一次享受到舞台的魅力：
「在歌曲的中後段我好像進入了自己的世界，那個場景依然記得依然很美；即使那時不在狀態，內心竟有種力量，令到自己放低顧慮，盡情去享受這個舞台。（心想：反正都係輸）之後重看錄影片段，雖然我始終認為自己做得不夠好，但其實當時表現是幾有火的哈哈。最後結果好幸運拿了我第一次的公開組冠軍。感恩」
炎明熹舊片曝光 濃妝戰鬥格被指似酒廊歌手
Gigi初出道時，曾有過兩條影片曝光，一條就是炎明熹於2019年參加《全港流行聲樂大賽》的影片，片中化了超級濃妝的她，看上去比實際年齡大得多，在台上的她表現爐火純青，好比經驗老到的酒廊歌手。除了無懈可擊的唱功被網民熱議外，Gigi過於成熟的外表亦成為話題，當時的她前額留有瀏海，仍未剪現在的特色齊蔭。
素顏講理想變無眉娘
另一條影片是Gigi在13歲讀中二時留言給20年後的自己，片中她完全素顏出鏡，原來本身眉毛比較淡，唔畫眉就變無眉娘。當時Gigi學唱歌不久，最鍾意唱Lady Gaga的英文歌，不過她笑言英文字好長唔多識，有時要查字典。Gigi更留言給20年後的自己，如果做到實力派歌手，她希望教人唱歌。
炎明熹參賽前改名催運 12歲接受專業訓練常獲獎
Gigi原名是王佳恩，她在參加《聲夢傳奇》前改藝名為炎明熹，性格文靜的她喜歡設計和繪畫，是一位藝術型的女生，而且自小喜愛唱歌，受內地歌唱選秀節目《中國好聲音》影響，年幼時已識自己在網上下載歌曲來練習，12歲開始在家人安排下學唱歌，又曾參加過不少歌唱比賽，得獎無數，可以說是天生就吃這行飯。
13歲屢奪比賽冠軍被封「少女G.E.M.」
Gigi小小年紀已身經百戰，初中已經參加過不少歌唱比賽，曾在18年的《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中奪得「少年組冠軍」獎，又於Singing Fighter中學大專歌唱比賽中學組團體奪冠軍，以及在觀塘區聯校歌唱比賽ECHOES奪季軍，實力非凡。由於她唱功了得，被封為「少女G.E.M.」。