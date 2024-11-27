伍仲衡爆炎明熹疑「解凍」有望 po新相因2字遭網民留言狠批

19歲炎明熹（Gigi）於2021年參加《聲夢傳奇》並勇奪冠軍，隨後獲簽約加入TVB嘅Gigi更受力捧，並於唔少節目中亮相。不過炎明熹最近就傳出有意離巢而被「雪藏」，曝光率銳減令fans十分擔憂。最近於《聲夢傳奇》擔任專業評審嘅伍仲衡，就於直播時疑透露炎明熹即將「解凍」，再次引起網民熱議……

