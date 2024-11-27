伍仲衡爆炎明熹疑「解凍」有望 po新相因2字遭網民留言狠批
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19歲炎明熹（Gigi）於2021年參加《聲夢傳奇》並勇奪冠軍，隨後獲簽約加入TVB嘅Gigi更受力捧，並於唔少節目中亮相。不過炎明熹最近就傳出有意離巢而被「雪藏」，曝光率銳減令fans十分擔憂。最近於《聲夢傳奇》擔任專業評審嘅伍仲衡，就於直播時疑透露炎明熹即將「解凍」，再次引起網民熱議……
炎明熹po「躺平」相捱鬧
炎明熹日前（26日）在社交平台上載多張去行山嘅新相，並配文表示「好想躺平」，不過帖文就引來網民留言狠批炎明熹浪費時間：「19歲已經過了一半，很多人默默支持你勇敢回歸，時間過去永不回，不要繼續躺平浪費寶貴時間」、「自救吧，等待你涅槃重生」、「這麼年輕就想躺平？起來吧！縱使前路並不再一帆風順，但所有挫折也是磨練！」、「遇到難題了？」
伍仲衡疑爆炎明熹「解凍」有望
於《聲夢傳奇》擔任專業評審嘅伍仲衡，日前於直播時就談及炎明熹嘅最新動向。伍仲衡透露自己寫畀炎明熹嘅第2首歌將於12月15日推出，同日亦會舉行記招，不過就未有提及炎明熹會否出席。而炎明熹於本年初拍攝嘅音樂特輯《戀上西沙》將於12月21日播出，似乎預告Gigi終於「解凍」有望，令唔少fans大感期待，但同時亦擔心會否係炎明熹與TVB最後嘅合作！
撰文：東方新地圖片來源：微博@炎明熹Gigi、ig@yiminghay、Facebook@伍仲衡Harry Ng