炎明熹進軍內地首炮遇挫折 音樂節疑門票滯銷宣告取消 高情商7字回應獲讚「人美心善」

娛樂圈突發事件總是讓人措手不及，炎明熹（Gigi）原本滿懷期待準備在佛山草莓音樂節展現實力，豈料臨門一腳卻遭遇取消噩耗，這種「樂極生悲」的反轉劇情堪比電視劇情節。自從去年與無綫完約離巢後，Gigi積極進軍內地市場，今次佛山草莓音樂節本來是她與Sony Music合作後的重要演出機會，可惜主辦方前日突然宣布因「不可預見原因」取消音樂節，令一眾參演歌手包括楊千嬅、江海迦、吳若希、側田等都受到影響。面對這個突如其來的打擊，Gigi的反應卻展現出超高情商，完全沒有被負面情緒影響。