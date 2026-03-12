炎明熹進軍內地首炮遇挫折 音樂節疑門票滯銷宣告取消 高情商7字回應獲讚「人美心善」
炎明熹進軍內地首炮遇挫折
炎明熹自2021年參加《聲夢傳奇》奪得3料冠軍後，憑藉在《聲生不息》的出色表現迅速在內地打響名堂。去年完約離開無綫後，她與Sony Music大中華合作，致力開拓內地音樂市場。原定本月28及29日在佛山千燈湖音樂秀場舉行的《2026佛山草莓音樂節》，本來是她轉投新公司後的重要演出機會，可以與內地歌手進行音樂交流，進一步鞏固她在內地的知名度。可惜計劃趕不上變化，主辦方突然發出通告宣布音樂節取消，並安排全額退款給購票觀眾。
主辦方突然宣布取消原因成謎
主辦方前日發出的取消通告內容為「因不可預見原因，經審慎評估，我們不得不決定－原定於3月28-29日在佛山千燈湖音樂秀場舉辦的『2026佛山草莓音樂節』將取消。由此帶來的不便，我們深表歉意，感謝大家的理解，這次沒能相見，也是我們此刻最大遺憾。」雖然主辦方道歉，但對於具體取消原因卻隻字不提，引起外界各種猜測。Sony Music昨日回覆表示「已收到主辦方的通知，正在與主辦方溝通後續之安排」，但同樣未有透露更多詳情。
網民猜測取消原因眾說紛紜
對於主辦方未有具體透露取消原因，網民紛紛作出各種猜測。有網民指「之前的日本草莓也取消，所以佛山也跟着取消」，認為可能是整個草莓音樂節品牌出現問題。也有人估計可能因為「票價太貴」導致售票情況不理想，或者是其他商業考慮。更有樂迷表示因演唱會取消而連帶取消佛山行程，「機票退票費用白白浪費而感到傷心」，顯示這次突然取消對歌迷造成不少損失和不便。
炎明熹高情商應對展現正能量
面對突然失去一個重要演出機會，情商極高的炎明熹似乎完全未受影響，反而在社交平台展現出滿滿正能量。她上載多張畫畫照片，配文「很有畫家的fu，但只係畫BB畫」，展示自己細心畫上眼睛的「半完成的小貓」，畫風相當可愛。她更戴上膠手套避免染到顏料，打趣地配文「自製星光大道」，在畫作上打手印留念。除了畫畫之餘，她又不忘與在場的小狗玩耍，展現出她溫柔善良的一面，網民紛紛大讚「Gigi人美心善」。
歌迷力撐炎明熹正面態度
炎明熹面對挫折時展現的正面態度，獲得大批歌迷力撐。有網民留言「Gigi真係好正面，遇到咩事都咁樂觀」，欣賞她的心理質素。也有粉絲表示「雖然音樂節取消咗好可惜，但睇到Gigi咁開心畫畫都覺得好治癒」，認為她的正能量感染了大家。更有支持者鼓勵「一個音樂節取消咗唔緊要，之後一定會有更多機會」，相信她在內地的發展前景依然光明。這次突發事件雖然令人失望，但炎明熹的應對方式卻為她贏得更多讚賞和支持。
楊千嬅吳若希同樣受影響
除了炎明熹外，原本參與演出的香港歌手還包括楊千嬅、江海迦、吳若希、側田，以及內地歌手陳楚生、毛不易和曾舜晞等都受到影響。吳若希昨日回覆指已收到取消通知，但有關方面未有透露原因。不過她倒是看得很開，表示不會感到可惜：「因為原本我已經安排咗去西藏，突然間接到大會話29號要開騷，所以我係取消唔去布達拉宮嘅行程，點知依家佢取消咗，我又可以繼續原本嘅行程！」她更笑言希望《草莓音樂節》可以帶她去新疆，並期待下一個舉行音樂節的地方。