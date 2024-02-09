18歲炎明熹暗撻「造星仔」？連環派Like惹網民狂估關係 被發現後急做1件事
炎明熹 KaKit 除夕騷上認識
炎明熹（GiGi）是TVB《聲夢傳奇》冠軍，而KaKit則出身自ViuTV《全民造星5》，據知兩人的首次交集，是在2023年的除夕倒數活動上，當時同場還有魏浚笙（Jeffrey）和《造星5》的詹仕偉（Snoopy）、李嘉俊（Carson），不過活動過後，在四位合作的男士中，GiGi只Follow了KaKit一人的IG，而KaKit亦有Follow GiGi的IG。
炎明熹連環派Like畀KaKit 仲多過隊友
近日有網民發現KaKit每次出po，GiGi都秒速畀Like，而KaKit亦有派Like給GiGi的最新po文，因此引來網民熱烈討論。睇番GiGi對同為AfterClass隊友姚焯菲、詹天文、鍾柔美也沒有逢po必like，而因為跟同一位老師學唱歌的而互相Follow的「師弟」保錡，GiGi亦未有狂Like對方的po。不過狂Like KaKit的舉動被發現後，GiGi已彈弓手急急撤回曾派出過的Like。
網民狂估關係：拍拖定做friend？
有網民開po猜測冇簽到ViuTV的KaKit是否簽了GiGi相關公司，或者將會有合作。亦有網民猜測兩人拍拖，力撐：「18歲拍吓拖都好正常」、「仲細，唔好all in咁畀男仔就好」等。不過更多網民就認為大家不應大驚小怪：「應該係做個friend啫」、「Poki都喪like鍾柔美啦，有咩咁出奇」、「藝人互like好正常」、「唔同電視台/唔同公司嘅人唔可以有互動交流？」等。
20歲KaKit擅長跳折骨舞
鄧家杰（KaKit）去年參加《全民造星5》時年僅19歲，擅長跳折骨舞，曾在台上跳舞時除衫騷肌，並在「觀眾投票20強民意排名」中得得第三位，成為大熱門，更因此獲廣告商賞識，曾與尹光及阿正（黃正宜）合作拍廣告，亦曾擔任活動司儀。不過最終他在比賽中未能晉身10強，只在20強止步。KaKit曾為參加《造星5》棄讀演藝學院，現在未有簽約ViuTV的他，透露打算在今年重考演藝。
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