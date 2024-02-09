炎明熹

18歲炎明熹暗撻「造星仔」？連環派Like惹網民狂估關係 被發現後急做1件事

最新娛聞
東方新地

廣告

年僅18歲的小天后炎明熹（GiGi）近日被揭連環向《全民造星5》出身的20歲鄧家杰（KaKit）狂派Like，引來網民熱討，GiGi的舉動被發現後，更急急做1件事疑似補鑊！

炎明熹 KaKit 除夕騷上認識

炎明熹（GiGi）是TVB《聲夢傳奇》冠軍，而KaKit則出身自ViuTV《全民造星5》，據知兩人的首次交集，是在2023年的除夕倒數活動上，當時同場還有魏浚笙（Jeffrey）和《造星5》的詹仕偉（Snoopy）、李嘉俊（Carson），不過活動過後，在四位合作的男士中，GiGi只Follow了KaKit一人的IG，而KaKit亦有Follow GiGi的IG。

炎明熹 GiGi和KaKit有指是在2023年除夕倒數活動上首次認識。
GiGi和KaKit有指是在2023年除夕倒數活動上首次認識。（圖片來源：IG@yiminghay / IG@_ka.kit）
炎明熹 同場四位合作的男士中，GiGi只Follow了KaKit一人的IGi。
同場四位合作的男士中，GiGi只Follow了KaKit一人的IGi。（圖片來源：IG@yiminghay）

炎明熹連環派Like畀KaKit 仲多過隊友

近日有網民發現KaKit每次出po，GiGi都秒速畀Like，而KaKit亦有派Like給GiGi的最新po文，因此引來網民熱烈討論。睇番GiGi對同為AfterClass隊友姚焯菲、詹天文、鍾柔美也沒有逢po必like，而因為跟同一位老師學唱歌的而互相Follow的「師弟」保錡，GiGi亦未有狂Like對方的po。不過狂Like KaKit的舉動被發現後，GiGi已彈弓手急急撤回曾派出過的Like。

炎明熹 網民踢爆GiGi近日經常秒Like KaKit的po。
網民踢爆GiGi近日經常秒Like KaKit的po。（圖片來源：IG@_ka.kit）
炎明熹 被發現後，GiGi彈弓手急急撤回曾派出過畀KaKit的Like，不過已被網民Cap圖。
被發現後，GiGi彈弓手急急撤回曾派出過畀KaKit的Like，不過已被網民Cap圖。（圖片來源：IG@_ka.kit）
炎明熹 KaKit亦有派Like畀GiGi。
KaKit亦有派Like畀GiGi。（圖片來源：IG@yiminghay）
炎明熹
（圖片來源：IG@yiminghay）

網民狂估關係：拍拖定做friend？

有網民開po猜測冇簽到ViuTV的KaKit是否簽了GiGi相關公司，或者將會有合作。亦有網民猜測兩人拍拖，力撐：「18歲拍吓拖都好正常」、「仲細，唔好all in咁畀男仔就好」等。不過更多網民就認為大家不應大驚小怪：「應該係做個friend啫」、「Poki都喪like鍾柔美啦，有咩咁出奇」、「藝人互like好正常」、「唔同電視台/唔同公司嘅人唔可以有互動交流？」等。

炎明熹 網民對GiGi和KaKit之間的關係猜測紛紜。
網民對GiGi和KaKit之間的關係猜測紛紜。（圖片來源：ViuTV）
炎明熹 保錡 error 聲夢小花 yumi 保錡 鍾柔美 Yum的每一個post幾乎都能看到保錡的點讚。
網民指出保錡對Yumi也是幾乎每一個post都狂畀Like。（圖片來源：IG@yumichung1221）
保錡 error 期間保錡更主動邀「隔離台」歌手炎明熹合照，事後更在社交平台晒出合照
保錡與GiGi跟同一位老師學唱歌，兩人合照曾引起網民熱議，但GiGi並未有狂Like對方的po。（圖片來源：IG@k_p0k1）

20歲KaKit擅長跳折骨舞

鄧家杰（KaKit）去年參加《全民造星5》時年僅19歲，擅長跳折骨舞，曾在台上跳舞時除衫騷肌，並在「觀眾投票20強民意排名」中得得第三位，成為大熱門，更因此獲廣告商賞識，曾與尹光及阿正（黃正宜）合作拍廣告，亦曾擔任活動司儀。不過最終他在比賽中未能晉身10強，只在20強止步。KaKit曾為參加《造星5》棄讀演藝學院，現在未有簽約ViuTV的他，透露打算在今年重考演藝。

炎明熹 KaKit身形操得甚Fit，曾在台上除衫騷肌。
KaKit身形操得甚Fit，曾在台上除衫騷肌。（圖片來源：IG@_ka.kit）
炎明熹
（圖片來源：IG@_ka.kit）
炎明熹 又大跳折骨舞。
又大跳折骨舞。（圖片來源：IG@_ka.kit）
炎明熹
（圖片來源：IG@_ka.kit）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@yiminghay、IG@_ka.kit、IG@k_p0k1、ViuTV

熱門文章

 