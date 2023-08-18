18歲炎明熹獲頒「全球華人傑出學生大獎」全港僅有6位學生獲獎！
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6月先獲選為「香港傑出少年」之一的炎明熹，早前又獲頒由香港高等教育協會聯同《亞洲週刊》舉辦的首屆「全球華人傑出學生大獎」千里獎。該獎項為了表揚和推廣海外海內的傑出華人學生而設，全港只有6位學生獲得此獎項，其中更包括世界女子劍擊「一姐」！
18歲炎明熹獲選「全球華人傑出學生大獎」千里獎
炎明熹日前獲頒首屆「全球華人傑出學生大獎」千里獎，該獎項在全球選出優秀的華人學生，讚揚並且激勵華人學生在運動、音樂和科創等領域做出貢獻。炎明熹在發表獲獎感言時表示很榮幸能夠獲得此獎項，並感謝大家對自己的支持。炎明熹指會勇敢嘗試跳出舒適圈，嘗試不同範疇的事，並在新一年兼顧好學業和事業，努力為大眾提供更好的音樂作品，希望能夠在不同的舞台與大眾見面。
全港僅有6位學生獲獎 包括世界女子劍擊「一姐」
今次獎項總共有6位香港學生獲獎，包括世界女子劍擊第一江旻憓、奧運乒乓獎牌得主蘇慧音、鋼琴家薑宇飛、豎琴演奏家盧羨恩，以及生物研究員邱若嵐。其中江旻憓在2019年成為首名在世界級賽事中獲得第一名的香港選手，更兩度當選「香港傑出青少年運動員」和「十大傑出青年」。
6月獲選香港傑出少年 憑推薦計劃成功考入PolyU
炎明熹自從於《聲夢傳奇》中奪冠之後，一直受到TVB力捧，工作一浪接一浪。年紀輕輕的炎明熹除了吸金能力夠強，亦獲獎無數，深受各界的肯定與重視。今年6月炎明熹就獲得「香港傑出少年獎」，早前又憑《學校推薦直接取錄計劃》獲得香港理工大學取錄，修讀時裝（榮譽）文學士組合課程。
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撰文：東方新地圖片來源：香港高等教育協會、IG@yiminghay、IG@vmwkong、《聲生不息》截圖