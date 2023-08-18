18歲炎明熹獲頒「全球華人傑出學生大獎」全港僅有6位學生獲獎！

6月先獲選為「香港傑出少年」之一的炎明熹，早前又獲頒由香港高等教育協會聯同《亞洲週刊》舉辦的首屆「全球華人傑出學生大獎」千里獎。該獎項為了表揚和推廣海外海內的傑出華人學生而設，全港只有6位學生獲得此獎項，其中更包括世界女子劍擊「一姐」！