炎明熹出道5年髮型進化史「齊蔭變碎蔭」！忠粉照撐：有種爆seed感覺

炎明熹（Gigi）近日出席音樂劇《一束光—高的記憶》記者會成為全場焦點，除了交代回復自由身，網民亦關注Gigi外表上嘅最新變化，熟悉嘅「齊蔭頭」明顯有少許改頭，呢個新造型同過去5年比較，究竟邊一個look最有代表性呢！