炎明熹出道5年髮型進化史「齊蔭變碎蔭」！忠粉照撐：有種爆seed感覺

炎明熹（Gigi）近日出席音樂劇《一束光—高的記憶》記者會成為全場焦點，除了交代回復自由身，網民亦關注Gigi外表上嘅最新變化，熟悉嘅「齊蔭頭」明顯有少許改頭，呢個新造型同過去5年比較，究竟邊一個look最有代表性呢！

20歲炎明熹出道5年

Gigi由參加2020年《聲夢傳奇》開始就頂著的齊蔭髮型一直成為她的個人象徵，其中在個人演唱會試過以「火星人」造型尋求突破。去到最近記者會，炎明熹換髮型搞咁大件事，關注度即刻爆升。由齊蔭變碎蔭，網民反應超有火花，有啲直頭打到入肉！

碎蔭look收貨 忠實粉絲照撐

有些「Gi炎粉」留言支持：「碎蔭好有型，女神都識潮下，梗有人識欣賞啦！」、「之前齊蔭都睇到慣晒，依家有種爆seed感覺！」唔少人都話新look fit晒音樂劇主題，唔怕試新嘢！加上呢個新髮型代表重新開始，別有一番意義。

網民彈：仲樣衰過喺TVB嗰時

唔係講笑，另一邊網民真係直率到極致：「碎蔭真係唔得，仲樣衰過喺TVB嗰時！」、「齊蔭先至係icon，碎蔭好似野口同學咁都得？」、「碎蔭唔夠star feel，齊蔭個青春代表先係正宗炎明熹！」

炎明熹 出道 （圖片來源：網上圖片）
炎明熹 出道 （圖片來源：TVB）
炎明熹 出道 （圖片來源：大會提供）
炎明熹 出道 （圖片來源：ViuTV、網上圖片）
炎明熹 出道 （圖片來源：炎明熹IG）
炎明熹 出道 （圖片來源：大會提供）
參賽前改名催運

炎明熹原名是王佳恩，她在參加《聲夢傳奇》前改藝名為炎明熹，在節目中勁搶fo的Gigi，現實生活中性格文靜，喜歡設計和繪畫，是一位藝術型的女生。Gigi自小喜愛唱歌，受內地歌唱選秀節目《中國好聲音》影響，年幼時已識自己在網上下載歌曲來練習，12歲開始在家人安排下學唱歌，於星格流行音樂學院接受唱歌及舞台演出的專業訓練，又曾參加過不少歌唱比賽，得獎無數，可以說是天生就吃這行飯。

炎明熹 出道 Gigi曾在18年的《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中奪得「少年組冠軍」獎，又於Singing Fighter中學大專歌唱比賽中學組團體奪冠軍和觀塘區聯校歌唱比賽ECHOES奪季軍，實力非凡。（圖片來源：炎明熹IG）
炎明熹 出道 比起年紀差不多的詹天文、姚焯菲及鍾柔美，炎明熹無論思想或行為都比較成熟。（圖片來源：姚焯菲IG）
炎明熹出道齊蔭髮型成ICON

時間回到2020年尾的台慶騷，當時15歲Gigi與一眾歌手初次亮相。其後在《聲夢傳奇》首集翻唱王菲《守望麥田》已經成功吸納一大班粉絲，每場比賽亦都有亮眼演出。觀眾對炎明熹的印象除了是年紀輕輕己有紮實的唱功之外，她由參加《聲夢傳奇》開始就頂著的齊蔭髮型一直成為她的個人象徵。最後Gigi於節目總決賽奪得「專業評選大獎」、「觀眾熱選大獎」及總冠軍「傳奇新星」，成為三料冠軍！

炎明熹 出道 2020年尾的台慶騷，當時15歲Gigi與一眾歌手初次亮相。（圖片來源：TVB）
炎明熹 出道 觀眾對炎明熹的印象除了是年紀輕輕己有紮實的唱功之外，她由參加《聲夢傳奇》開始就頂著的齊蔭髮型一直成為她的個人象徵。（圖片來源：TVB）
炎明熹 出道 15歲Gigi初次亮相翻唱王菲《守望麥田》已經成功吸納一大班粉絲，每場比賽亦都有亮眼演出。（圖片來源：TVB）
炎明熹 出道 最後Gigi於節目總決賽奪得「專業評選大獎」、「觀眾熱選大獎」及總冠軍「傳奇新星」，成為三料冠軍！（圖片來源：TVB）
炎明熹 Gigi 原名姓王 改名轉髮型為入行

原名王佳恩的炎明熹，初中年代（2018年開始）已在不同歌唱比賽奪獎，在參加聲夢之後才改名炎明熹，後改名王爖熹，由於她是「星格流行音樂學院」的學員，過往有不少參賽及得獎的照片都可以在音樂學校面書中看到她非常清純的一面！

炎明熹 出道 2019年3月，在博愛好聲音中，王佳恩(Gigi)獲得少年組亞軍。（圖片來源：星格流行音樂學院）
炎明熹 出道 去年8月，炎明熹/王佳恩以「黃佳恩」的名字參加「全港流行聲樂大賽」（圖片來源：星格流行音樂學院）
聲夢傳奇演唱會｜2.炎明熹首拍青春劇《青春本我》

TVB時隔10年再製作青春校園電視劇《青春本我》， 由一眾星夢學員包括炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel) 以及鍾柔美(Yumi) 等主演，姚焯菲、炎明熹及鍾柔美合唱《#即影即友》為了配合歌曲清新及充滿少女情懷的風格！

同年11月，四名成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）組成After Class以單曲〈要為今日回憶〉出道。

炎明熹 出道 三人在MV中玩即影影有，劇內劇外感情都好好﹗（圖片來源：《青春本我》劇照）
炎明熹 出道 同年11月，四名成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）組成After Class以單曲〈要為今日回憶〉出道。（圖片來源：TVB）
聲夢傳奇演唱會｜3.炎明熹首支單曲《真話清高》一鳴驚人

2021年9月20日推出首支個人單曲《真話的清高》以個人身份正式出道，至今累計640萬點擊！同年獲得新城電台、商業電台、TVB及香港電台所頒發的四台新人獎項。炎明熹憑著她的個人魅力和實力，出道不久經已奠定了她「樂壇小天后」的地位。

炎明熹 出道 2021年嘅新人入面，炎明熹算係好矚目啦！（圖片來源：IG@yiminghay_）
炎明熹 出道 2021年9月20日推出首支個人單曲《真話的清高》以個人身份正式出道，至今累計640萬點擊！（圖片來源：YouTube圖片）
聲夢傳奇演唱會｜4.炎明熹北上參加《聲生不息》爆紅4個月賺近200萬

炎明熹於2022年4月在內地錄影綜藝節目《聲生不息》中爆紅，有清息指她4個月已穩袋賺近200萬酬金，再加上入行至今接下10個廣告，吸金力強勁！

炎明熹 出道 炎明熹在《聲生不息》演唱《蜚蜚》的片段，在YouTube有416萬點擊。（圖片來源：《聲生不息》截圖）
炎明熹 出道 又做埋廣告代言（圖片來源：IG@yiminghay）
炎明熹 出道 當時年僅17歲的炎明熹在央視春晚表演，成為香港史上最年輕上春晚的藝人！ （圖片來源：炎明熹微博）
聲夢傳奇演唱會｜5.炎明熹獲理工取錄

今年7月香港文憑試DSE放榜日，同是應屆考生的Gigi向大家發布喜訊，透露憑《學校推薦直接取錄計劃》，在6月時份已成功獲得香港理工大學取錄，一圓夢想修讀心儀學科「Scheme in Fashion」，估唔到炎明熹嘅升學路亦獲得無綫新聞關注！

炎明熹 出道 炎明熹在社交平台宣佈自己成功獲PolyU取錄！（圖片來源：IG@yiminghay）
聲夢傳奇演唱會｜6.炎明熹飛甩齊蔭 開首個演唱會！

講到今年最大突破，就是Gigi今年10月7日在九展舉行個人演唱會《炎明熹Gi-FORCE演唱會》 。雖然Gigi係TVB《聲夢傳奇》出身，但今次演唱會竟然唱出兩首MIRROR成員的單曲，包括Jer的《Jonathan’s Soliloquy》和姜濤的《Dear My Friend,》。Gigi解釋之所以會選擇演唱姜濤的《Dear My Friend》是為了「送畀曾經嘅自己和愛錫自己嘅朋友」，最後仲唱到喊添！不過第二場因颱風小犬襲港而延期。

炎明熹 出道 Gigi首個個人演唱會終於嚟啦！（圖片來源：大會提供）
炎明熹 出道 一出場就大曬唱功。（圖片來源：東方新地）
