炎明熹秘密北上參加綜藝節目《聲生不息》 完成隔離正式「出關」被捕獲
秘密北上參加內地綜藝節目
年僅16歲的炎明熹（Gigi）憑着一把獨特的聲線和風格，在《聲夢傳奇》中成為三料冠軍一炮而紅，近日更獲無綫安排轉攻內地市場。據知Gigi月初已秘密離港到內地，完成三星期隔離後便會為無綫與芒果台合辦的大型綜藝節目《聲生不息》作準備，節目定於本月27日在長沙錄影。由於低調進行，Gigi即使人已離港，在隔離期間用社交網同「Gi炎粉」（粉絲）互動，也未有透露半點風聲。
正式「出關」被捕獲
直到昨日（24/3）在社交平台瘋傳一輯，疑似Gigi在長沙完成隔離後正式出關的視頻及相片，從片所見Gigi穿上黑色短裙及綠色外套步出酒店，更配上一對黑色短Boot仔，充分展示其白滑長腿。亦見到酒店門外有一大批歌迷守候多時，Gigi慢慢行到保母車停泊位置，途中都有同粉絲交流，而粉絲們亦熱情地為偶像加油，Gigi亦甚有禮貎地點頭回應表示：「謝謝」，之後便登上保姆車離開。
相關報道：炎明熹傳被王祖藍勸休學北上做節目 「爆料者」唱歌老師高晨維有回應
近日王祖藍是非多多，繼被指同無綫兩大高層樂易玲和曾勵珍炒大鑊後，日前網民在討論區發帖，指炎明熹（Gigi）的唱歌老師高晨維（Cleo）爆料，指王祖藍勸炎明熹休學，北上去參加內地節目。
傳消息來自炎明熹 Fans Club
網民在討論區發帖，指王祖藍迫炎明熹休學並北上參加內地節目，但遭炎明熹拒絕！文中又指「王姓153」同時「hold咗好多唔同artist」，網民好擔心炎明熹及該批藝人的前途受影響﹗網民指這個消息來自炎明熹fans club，並指爆料者是炎明熹的唱歌老師高晨維！
高晨維否認是爆料者
炎明熹的唱歌老師高晨維回應傳媒查詢時，直指有人造謠，更話完全冇聽過王祖藍叫炎明熹休學一事，高晨維其後亦在IG限時動態中澄清：「連我自己都唔知嘅事，竟然可以係『由我』爆料！這就是娛樂圈～唔使再問我當年為何離場。」
炎明熹現正讀中五
現年16歲的炎明熹，正於聖安當女書院就讀中五，休學在香港不犯法，但有指內地的真人騷和比賽類節目，其實都對年齡有所限制，內地新政策嚴禁18歲以下未成年人參加，所以即使炎明熹肯休學，都未必能夠全面北上發展。
網民圍插過份
網民對這個傳聞十分反感，紛紛表示：「叫個15歲嘅妹妹休學去參加歌唱節目會唔會太過份？」、「15歲高中學歷都冇，咁早休學會累佢一世」、「冇內涵唔讀書沉澱吓，好快會玩完」等等，但亦有網民持相反意見，力撐「有機會梗係上，讀書幾時都得」，又有網民指責王祖藍係「反骨仔」、「一早部署好返舊公司撬人走」等。
王祖藍 慨嘆人言可畏
面對近日的眾多是非，王祖藍日前就在社交網引用聖經金句，慨嘆「人言可畏」，他說：「有些人因太在乎他人的言語，而畏首畏尾，虛情假意，做一些與自己原則相違背的事，且在生活中沒有真正的自由。人的羞辱更令人難以忍受，能使人怒氣填胸或灰心喪志，這些『閒言』的威力之大，有時甚至能刺激人做出令自己或他人都會遺憾的事！」
獲樂易玲留言支持
王祖藍續說：「雖然你無法控制別人的口，但你可以拒絕它影響你的心。如何能在當中得自由？關鍵在於你的思想和行動，也就是你用什麼來作為抵擋這些『閒言』的利器。」被傳與王祖藍不和的樂易玲，在其帖文下大讚：「祖藍道出了我心中所想！」而太太李亞男、陳敏之及小寶陳嘉佳亦有留言支持王祖藍！
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