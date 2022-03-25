炎明熹

炎明熹秘密北上參加綜藝節目《聲生不息》 完成隔離正式「出關」被捕獲

最新娛聞
東方新地

聲夢人氣王炎明熹（Gigi）在香港打出知名度後，近日獲無綫安排轉攻內地市場。有指Gigi月初已秘密離港到內地，準備參與由無綫及芒果台合辦的大型綜藝節目《聲生不息》。

秘密北上參加內地綜藝節目

年僅16歲的炎明熹（Gigi）憑着一把獨特的聲線和風格，在《聲夢傳奇》中成為三料冠軍一炮而紅，近日更獲無綫安排轉攻內地市場。據知Gigi月初已秘密離港到內地，完成三星期隔離後便會為無綫與芒果台合辦的大型綜藝節目《聲生不息》作準備，節目定於本月27日在長沙錄影。由於低調進行，Gigi即使人已離港，在隔離期間用社交網同「Gi炎粉」（粉絲）互動，也未有透露半點風聲。

年僅16歲的炎明熹Gigi）憑着一把獨特的聲線和風格，在《聲夢傳奇》中成為三料冠軍一炮而紅。
年僅16歲的炎明熹（Gigi）憑着一把獨特的聲線和風格，在《聲夢傳奇》中成為三料冠軍一炮而紅。（圖片來源：[email protected] yiminghay）
炎明熹 Gigi近日獲無綫安排轉攻內地市場。
Gigi近日獲無綫安排轉攻內地市場。（圖片來源：[email protected] yiminghay）
炎明熹參與由無綫及芒果台合辦的大型綜藝節目《聲生不息》。
據知炎明熹將會參與由無綫及芒果台合辦的大型綜藝節目《聲生不息》，代表香港出戰。（圖片來源：[email protected] yiminghay）

正式「出關」被捕獲

直到昨日（24/3）在社交平台瘋傳一輯，疑似Gigi在長沙完成隔離後正式出關的視頻及相片，從片所見Gigi穿上黑色短裙及綠色外套步出酒店，更配上一對黑色短Boot仔，充分展示其白滑長腿。亦見到酒店門外有一大批歌迷守候多時，Gigi慢慢行到保母車停泊位置，途中都有同粉絲交流，而粉絲們亦熱情地為偶像加油，Gigi亦甚有禮貎地點頭回應表示：「謝謝」，之後便登上保姆車離開。

炎明熹 昨日24/3）在社交平台瘋傳一輯，疑似Gigi在長沙完成隔離後正式出關的視頻及相片。
昨日（24/3）在社交平台瘋傳一輯，疑似Gigi在長沙完成隔離後正式出關的視頻及相片。（圖片來源：[email protected]炎明熹內地粉絲加油站）
炎明熹 Gigi隔離完畢離開酒店。
Gigi隔離完畢離開酒店。（圖片來源：[email protected]炎明熹內地粉絲加油站）
炎明熹 Gigi穿上黑色短裙及綠色外套步出酒店，更配上一對黑色短Boot仔，充分展示其白滑長腿。
Gigi穿上黑色短裙及綠色外套步出酒店，更配上一對黑色短Boot仔，充分展示其白滑長腿。（圖片來源：[email protected]炎明熹內地粉絲加油站）
炎明熹 守候多時的粉絲上前為偶像加油。
守候多時的粉絲上前為偶像加油。（圖片來源：[email protected]炎明熹內地粉絲加油站）

相關報道：炎明熹傳被王祖藍勸休學北上做節目 「爆料者」唱歌老師高晨維有回應

近日王祖藍是非多多，繼被指同無綫兩大高層樂易玲和曾勵珍炒大鑊後，日前網民在討論區發帖，指炎明熹（Gigi）的唱歌老師高晨維（Cleo）爆料，指王祖藍勸炎明熹休學，北上去參加內地節目。

傳消息來自炎明熹 Fans Club

網民在討論區發帖，指王祖藍迫炎明熹休學並北上參加內地節目，但遭炎明熹拒絕！文中又指「王姓153」同時「hold咗好多唔同artist」，網民好擔心炎明熹及該批藝人的前途受影響﹗網民指這個消息來自炎明熹fans club，並指爆料者是炎明熹的唱歌老師高晨維！

炎明熹 在討論區發帖的網友又指傳聞中王祖藍仲計劃帶好多唔同藝人北上做節目，但因為啲節目至今都開唔成，令班藝人兩頭唔到岸。
在討論區發帖的網友又指傳聞中王祖藍仲計劃帶好多唔同藝人北上做節目，但因為啲節目至今都開唔成，令班藝人兩頭唔到岸。（圖片來源：討論區截圖）

高晨維否認是爆料者

炎明熹的唱歌老師高晨維回應傳媒查詢時，直指有人造謠，更話完全冇聽過王祖藍叫炎明熹休學一事，高晨維其後亦在IG限時動態中澄清：「連我自己都唔知嘅事，竟然可以係『由我』爆料！這就是娛樂圈～唔使再問我當年為何離場。」

炎明熹 唱歌老師Cleo右）話完全冇聽過王祖藍叫Gigi左）休學一事。
唱歌老師高晨維（右）話完全冇聽過王祖藍叫Gigi（左）休學一事。（圖片來源：[email protected]_ko）

炎明熹現正讀中五

現年16歲的炎明熹，正於聖安當女書院就讀中五，休學在香港不犯法，但有指內地的真人騷和比賽類節目，其實都對年齡有所限制，內地新政策嚴禁18歲以下未成年人參加，所以即使炎明熹肯休學，都未必能夠全面北上發展。

2021年嘅新人入面，炎明熹算係好矚目啦！
之前被問到想唔想返內地工作，炎明熹回答有機會一定想，因為可以增加多啲經驗。（圖片來源：[email protected]_）

網民圍插過份

網民對這個傳聞十分反感，紛紛表示：「叫個15歲嘅妹妹休學去參加歌唱節目會唔會太過份？」、「15歲高中學歷都冇，咁早休學會累佢一世」、「冇內涵唔讀書沉澱吓，好快會玩完」等等，但亦有網民持相反意見，力撐「有機會梗係上，讀書幾時都得」，又有網民指責王祖藍係「反骨仔」、「一早部署好返舊公司撬人走」等。

炎明熹
（圖片來源：網民留言截圖）
炎明熹
（圖片來源：網民留言截圖）
炎明熹
（圖片來源：網民留言截圖）
炎明熹
（圖片來源：網民留言截圖）
炎明熹
（圖片來源：網民留言截圖）
炎明熹
（圖片來源：網民留言截圖）
炎明熹
（圖片來源：網民留言截圖）
炎明熹傳被王祖藍勸休學北上錄節目 唱歌老師否認爆料
（圖片來源：網民留言截圖）

王祖藍 慨嘆人言可畏

面對近日的眾多是非，王祖藍日前就在社交網引用聖經金句，慨嘆「人言可畏」，他說：「有些人因太在乎他人的言語，而畏首畏尾，虛情假意，做一些與自己原則相違背的事，且在生活中沒有真正的自由。人的羞辱更令人難以忍受，能使人怒氣填胸或灰心喪志，這些『閒言』的威力之大，有時甚至能刺激人做出令自己或他人都會遺憾的事！」

炎明熹 王祖藍早前帶領了王浩信、張振朗和高海寧北上進行交流。
王祖藍早前帶領了王浩信、張振朗和高海寧北上進行交流。（圖片來源：[email protected]_cho_lam）

獲樂易玲留言支持

王祖藍續說：「雖然你無法控制別人的口，但你可以拒絕它影響你的心。如何能在當中得自由？關鍵在於你的思想和行動，也就是你用什麼來作為抵擋這些『閒言』的利器。」被傳與王祖藍不和的樂易玲，在其帖文下大讚：「祖藍道出了我心中所想！」而太太李亞男、陳敏之及小寶陳嘉佳亦有留言支持王祖藍！

炎明熹 樂易玲在王祖藍的帖文下連發兩個留言，其中一個仲係紅色心心，力證同王祖藍並冇不和。
樂易玲（lokvirginia)在王祖藍的帖文下連發兩個留言，其中一個仲係紅色心心，力證同王祖藍並冇不和。（圖片來源：[email protected]_cho_lam）
炎明熹 無綫高層曾樂易玲。
無綫高層樂易玲。（圖片來源：新傳媒照片庫）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected] yiminghay、[email protected]炎明熹內地粉絲加油站

讀者留言

熱門文章

 