炎明熹MV獲「印度粉絲」狂Loop逾50萬次 粉絲力撐：同BLACKPINK一樣
文：東方新地｜圖：網民截圖、歌曲宣傳圖片、YouTube Music Charts & Insights、聲夢傳奇 觀眾評判區 FaceBook截圖
來自印度的點擊達6%
現時16歲的炎明熹成為《聲夢傳奇》冠軍之後正式出道，更憑住紮實的歌逝技巧而成功俘虜不少觀眾的耳朵。首支派台作品《真話的清高》在去年9月派台，更助她在「新城」和「叱咤」都拿吓女新人的獎項。而《真話的清高》的MV日前在YouTube突破500萬點擊。然而在日前YouTube「音樂排行榜與音樂數據分析」中的數據顯示，綜合「Gigi炎明熹」過去一年累計的總點擊率（約833萬）約有不足50%來自香港，佔385萬，而緊隨其後的則來自印度，有超過50萬次（約6%），印尼觀眾排第三，佔約28萬，其它國家包括伊拉克、土耳奇等亦榜上有名。基於不少人認為炎明熹雖有才華但其人氣未及衝出香港，因此不少網友提出「買點擊」的疑問，認為炎明熹受歡迎只屬假象。
印度粉絲的真正身份？
另一方面，有網民留意到數字上不太清晰，亦提出「印度粉絲」其實並非一定是印度人的理論，他們表示不論在香港或內地，都有不少觀眾透過使用VPN (虛擬專用網路) 或申請不同地區的YouTube帳戶去欣賞YouTube影片，所以才會造成此「假象」。
粉絲以韓國女團BLACKPINK做比較
炎明熹出道半年就有咁多印度粉絲，無疑令不少人都百思不得其解，不過有唔少粉絲認為一向熱愛音樂歌舞的印度人被炎明熹的歌聲俘虜亦不無道理，今次的數據更是衝出國際的證據確，又以韓國女團BLACKPINK做例子，直指BLACKPINK點擊率最高的地方亦非韓國，而是印度、泰國以及印尼穩佔三甲，即使以「城巿」作為單位，首爾亦只排行第三，是榜首曼谷的約三分之一。然而，YouTube Music Charts目前並不適用於香港，網民只能透過搜尋Hong Kong找到本地排名，並檢閱榜內歌手的表現。當中炎明熹的資料只能透過搜尋「Hong Kong」、「過去7日」的圖表中所顯示，她現時排名第十五位，僅次於新出道女團COLLAR。