炎明熹MV獲「印度粉絲」狂Loop逾50萬次 粉絲力撐：同BLACKPINK一樣

全球社會愈來愈流行「數據化」，以前歌手作品的成績概可以以播放率作為參考，而近年有不少人都會以歌手作品的YouTube點擊次數作為指標。早前16歲歌手炎明熹的出道作《真話的清高》突破500萬點擊率，理論上值得高興，但有網民就從YouTube的公開數據中發現炎明熹有不少來自印度的點擊，其「成績」隨即受到質疑。