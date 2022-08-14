17歲炎明熹4個月賺200萬勁吸金 願望18歲首置再買10層樓

炎明熹由15歲學生妹到成為《聲夢傳奇》3料冠軍，近年憑內地節目《聲生不息》人氣颷升，有消息指年僅17歲的她在短短4個月勁賺近200萬，搖身一變成為吸金小天后，她更希望18歲能首次置業，宏願是買足10層樓。於聖安當女書院就讀中學的她，表示會繼續讀書升大學，不想被人覺得因唱歌而荒廢學業。