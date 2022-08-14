17歲炎明熹4個月賺200萬勁吸金 願望18歲首置再買10層樓
廣告
炎明熹由15歲學生妹到成為《聲夢傳奇》3料冠軍，近年憑內地節目《聲生不息》人氣颷升，有消息指年僅17歲的她在短短4個月勁賺近200萬，搖身一變成為吸金小天后，她更希望18歲能首次置業，宏願是買足10層樓。於聖安當女書院就讀中學的她，表示會繼續讀書升大學，不想被人覺得因唱歌而荒廢學業。
炎明熹勁賺200萬卻感自卑
炎明熹早前內地錄影綜藝節目《聲生不息》，4個月已穩袋賺近200萬酬金，再加上入行至今接下10個廣告，吸金力強勁，原來她願望是買10層樓，目標希望能在18歲首次置業。炎明熹最近推出新歌《焰》，歌曲也許會是她潛藏一面，她承認自己有點自卑，得少少自信，多得身邊人鼓勵，令她有一定做得到的感覺，不會否定自我。
明年考DSE盼成功升讀大學
炎明熹即使在內地工作期間，亦會安排時間讀書，她指唱歌都要思考、有內涵，所以讀書好緊要。她覺得不可因為唱歌，被人覺得荒廢學業，她表示會將唱歌的毅力放在讀書上。明年將要考DSE，她與公司有共識，到時會分配時間讀書，希望能順利升讀大學，想修讀音樂或時裝設計。新人獎完成大滿貫，會視「歌后」為長遠的終極目標。
自認佛系歌手獲楊千嬅開竅
成名至今還只是17歲，炎明熹名利當前可會被沖昏頭腦？她自認是佛系歌手，一直順其自然，不少前輩、屋企人都有提點她不可太過自信，要保持謙卑。炎明熹對自己演出要求高，會對表現不夠完美感到困擾，楊千嬅曾提點她如果一下子就做到完美，未嘗過挫敗，回頭一看，最可惜是錯過了與粉絲一起經歷高低起跌的時光，這句說話令她突然醒悟。
演唱《蜚蜚》累計416萬點擊
炎明熹在《聲生不息》中爆紅，她演唱《蜚蜚》的片段在YouTube更有416萬點擊成為焦點。在香港出世的炎明熹，父母是內地人，所以自小跟姑媽姑丈一家在港生活。在油塘區就讀女子中學的她，原名王佳恩，在參加《聲夢》之後才改名，據知她13歲便在沙田超新聲歌唱大賽勇奪少年組冠軍、Singing Fighter中學大專歌唱比賽獲中學組團體冠軍等。
重溫炎明熹演唱《蜚蜚》片段
即使《聲生不息》已經播完，但點擊數字依然不斷上升！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《聲生不息》截圖資料或影片來源：YouTube＠芒果TV熱播綜藝
讀者留言