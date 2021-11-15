胡鴻鈞整蠱炎明熹搞喊對方玩出禍 網民：Gi炎粉一定唔放過你
最近胡源鈞與炎明熹（GiGi）的合唱歌〈愛是帶種缺陷的美〉於網上熱播短短幾日，其YouTube的點純音樂點擊率已經超過10萬次。但原來二人合體拍攝歌曲封面當日發生了一單小插曲，胡鴻鈞意外整喊年紀細佢差不多一半的15歲小妹妹炎明熹，闖出禍！
撰文：東方新地 圖片：HubertWu YouTube截圖
胡鴻鈞恰細路
在拍攝歌曲封面當日，胡鴻鈞決定整蠱拍檔炎明熹，於是喬裝成攝影師，用非常嚴厲的語氣去抽秤GiGi的種種不是，包括遲到、在對方拍攝時不斷騷擾、惡意評判GiGi的甫士，態度非常惡劣！
最終令GiGi情緒爆發落淚，連GiGi姑丈都要出聲抱不平，胡鴻鈞即時自覺闖禍手足無措！
結局反轉
眼見GiGi失聲痛哭，胡鴻鈞都立即現真身上前安慰，自曝剛才的惡劣態度其實是節目效果，連番向GiGi道歉求原諒。豈料結局完全反轉，胡鴻鈞一剖白，GiGi立即露出奸詐的笑容，眼淚是真的，但傷心卻是「演」的！原來工作人員一開始就鎖定被整蠱的對象是胡鴻鈞，故意要求炎明熹假裝被對方鬧喊。當胡鴻鈞自知被作弄後一時反應不過來，哭笑不得，回個神後即大讚GiGi演技「影后級」，被騙得團團轉！更有網民留言取笑胡鴻鈞：「hubert都驚驚地攪到佢好唔閞心，有人蝦芊芊Gi炎粉一定唔放過你」，非常搞笑！