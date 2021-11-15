胡鴻鈞整蠱炎明熹搞喊對方玩出禍 網民：Gi炎粉一定唔放過你

最近胡源鈞與炎明熹（GiGi）的合唱歌〈愛是帶種缺陷的美〉於網上熱播短短幾日，其YouTube的點純音樂點擊率已經超過10萬次。但原來二人合體拍攝歌曲封面當日發生了一單小插曲，胡鴻鈞意外整喊年紀細佢差不多一半的15歲小妹妹炎明熹，闖出禍！

撰文：東方新地 圖片：HubertWu YouTube截圖