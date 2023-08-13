炎明熹親回被網民批憑推薦入大學唔公平一事：把口生係人哋到
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即幾展開大學生涯的炎明熹趁開學錢密密接Job，近期新聞多多的她近日出席公開活動時，接受傳媒訪問大方回應有網民批評她憑推薦計劃入大學感到不公一事，另外有傳暑假期間賺咗500萬騷錢，炎明熹咁樣答…
炎明熹望用500萬騷錢置業自住
早前有傳媒報道炎明熹今年騷價大升，在開學前頻頻接商演，短短三個月就袋500萬落袋，不少網民都表示非常羨慕。炎明熹回應指連自己都不太清楚，在網上看到新聞都嚇一跳，不過如果真係賺咗500萬，自己會繼續加油，希望自己「對得住呢個價錢」。當被問到若賺到500萬，會否考慮置業時，炎明熹大方回應指有置業念頭，並考慮於元朗屯門置業，覺得該地區「空氣好、空間遼闊」。
回應憑推薦入大學唔公平一事 ：把口係人地到
9月開始即將升讀理工大學的炎明熹，提到有不少網民認為她憑「學校推薦直接取錄計劃」成功入學一事感到不公平時，Gigi大方回應指「把口喺人地到」，表示不介意外界如何評論自己，雖然聽到外界批評的聲音當下會感到驚訝，但「好快就會平復返」。對於即將開學，Gigi指感到些許緊張，希望能夠「平安度過大學生涯每一日」。
撇開姑丈 身邊助手換成同學仔
炎明熹從參加《聲夢傳奇》開始，姑丈已經一直跟出跟入，照顧得非常周到，不過近日Gigi身邊助手就由姑丈變成同學仔陳小姐，Gigi回應表示姑丈希望想休息一下，所以助手換成同學仔，同學仔助手亦是自己「好重要嘅精神支柱」。
預告將於年底開騷
此外，炎明熹為粉絲們帶來一個好消息，Gigi透露將會在年底舉行首個個人演唱會：「希望大家會鐘意，希望帶畀大家冇聽過我唱嘅作品畀大家聽。」至於場地方面，Gigi就話喺「大家都有去過嘅地方」，自己覺得該場地好大，壓力亦好大，Gigi更透露該場地的地區名為三個字。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@yiminghay、IG@yanwell、TVB娛樂新聞台