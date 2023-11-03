炎明熹 大學考試

TVB女主播冇帶腦返工 問大學生炎明熹「有冇心水大學」場面尷尬

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現年18歲的炎明熹（Gigi）昨日（2日）出席位於昂坪市集的《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者招待會，事後她接受傳媒訪問時，TVB娛樂新聞台的主播張靜婷卻疑似「冇帶腦」返工，對住Gigi講一句說話令場面一度陷入尷尬氣氛……

炎明熹 大學考試 炎明熹現身叱咤記招。
炎明熹現身叱咤記招。（圖片來源：東方新地）

張靜婷「懶醒」問問題冇做功課

炎明熹接受訪問時透露，自己將於下月開始大學考試，所以非常忙碌，又強調作為人生中第一個大學考試，一定會全力以赴。炎明熹講完這番說話之後，TVB娛樂新聞台主播張靜婷即「懶醒」追問已經是大學生的Gigi：「自己有冇心水大學？」

炎明熹 大學考試 張靜婷左）未做功課就問問題。
張靜婷（左）未做功課就問問題。（圖片來源：東方新地）

HOYTV主播同樣被誤導

不過，當時環境嘈吵的關係，Gigi沒有聽到她的問題，結果導致一向甚少與TVB藝人做訪問的HOYTV的娛樂新聞主播王凌燕都被誤導，以為Gigi未入大學，並再將張靜婷的問題補問一次：「你心儀嘅大學同科目係啲咩啊？」Gigi依然大方笑住回應：「我心儀嘅大學就係而家讀到，非常開心，係理工大學，我讀緊嘅科目係設計！」令聽完回答的王凌燕都好尷尬，露出驚慌表情！

炎明熹 大學考試 HOYTV的娛樂新聞主播王凌燕得知自己問錯嘢，露出尷尬表情。
HOYTV的娛樂新聞主播王凌燕得知自己問錯嘢，露出尷尬表情。（圖片來源：東方新地）

炎明熹曾公開表示期待大學生活

炎明熹今年憑《學校推薦直接取錄計劃》獲得香港理工大學取錄修讀時裝（榮譽）文學士組合課程，她之後更曾經多次公開表示對大學生活好期待，又自爆好想玩O Camp。不過，2位娛樂新聞台主播卻竟未做好功課，似乎有點大意。

炎明熹 大學考試 炎明熹 炎明熹在社交平台宣佈自己成功獲PolyU取錄！
炎明熹在社交平台宣佈自己成功獲PolyU取錄！（圖片來源：IG@yiminghay）

張靜婷 落選未夠半年上位做主播

現年28歲的張靜婷（Janice）雖然在2022年參選港姐時，只得到一個「最佳口才獎」，但原來落選未夠半年，她已加入TVB娛樂新聞台，成為外景採訪主持，今年1月她在MC張天賦的騷後採訪中，站在MC身邊揸咪進行訪問，意外地引起不少網民關注。當日她由於態度非常進取，訪問完後更向MC集郵，十足小粉絲，引來網民熱烈討論兼迅速起底。

炎明熹 大學考試 主播 張靜婷採訪MC時負責揸咪之餘，又被指全程心心眼望實MC，引起網民關注。
張靜婷採訪MC時負責揸咪之餘，又被指全程心心眼望實MC，引起網民關注。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）

炎明熹 大學考試 主播 訪問結束後張靜婷成功求得MC合照，網民根據兩人身體語言分析，指張靜婷上身傾向MC，明顯有意親近，但MC就硬晒軚，似乎十分抗拒。
訪問結束後張靜婷成功求得MC合照，網民根據兩人身體語言分析，指張靜婷上身傾向MC，明顯有意親近，但MC就硬晒軚，似乎十分抗拒。（圖片來源：台、IG@janiceeebb）

被網民狠批表現太進取

有網民大讚張靜婷即使戴著口罩，相貌也十分搶眼，又指她「成個package好正」，但也有網民狠批她表現太進取：「一早企隔離就係等緊影相抄牌」、「MC蝕底哂俾條女」、「條女幾識做，專登屈膝遷就MC嘅高度」，又指她採訪時件衫「特登跌晒膊，好搏命」等等。

炎明熹 大學考試 主播 張靜婷自信性感，但被網民質疑曾「加工」。
張靜婷在IG分享過不少性感靚相。（圖片來源：IG@janiceeebb）
炎明熹 大學考試 主播 早前TVB台慶夜，張靜婷都有盛裝出席，大騷事業線。
早前TVB台慶夜，張靜婷都有盛裝出席，大騷事業線。（圖片來源：IG@janiceeebb）

張靜婷曾選過亞姐 被質疑「加工」 強調自己純天然！

張靜婷去年參選港姐時，成功打入到決賽最後十強，但就被揭多單黑歷史，包括被質疑曾經「加工」，更被爆是選美常客，兩度參選港姐之餘，又在23歲時參選過《2018亞洲小姐競選》，並打入香港區十強，選美經驗相當豐富。

炎明熹 大學考試 主播 張靜婷是選美常客，早在19歲時已參加過港姐面試，可惜沒有入圍。
張靜婷是選美常客，早在19歲時已參加過港姐面試，可惜沒有入圍。（圖片來源：tvb.com）
炎明熹 大學考試 主播 直到27歲第二度參選港姐，張靜婷才成功打入決賽。
直到27歲第二度參選港姐，張靜婷才成功打入決賽。（圖片來源：IG@janiceeebb）
炎明熹 大學考試 主播 張靜婷23歲時參選過《2018亞洲小姐競選》，更打入香港區十強，選美經驗相當豐富。
張靜婷23歲時參選過《2018亞洲小姐競選》，更打入香港區十強，選美經驗相當豐富。（圖片來源：YouTube@2018亞洲小姐競選）

張靜婷歡迎搵醫生驗證

在訪問中講到被網民質疑是「加工」 樣 ，張靜婷強調自己純天然，鼻哥是真的，歡迎搵醫生驗證。她表示一度因為這些質疑而不開心想喊，又說：「可能我個樣比較精緻，好似整過，但就冇，所以都好開心佢哋咁講。」

炎明熹 大學考試 主播 張靜婷選亞姐時，其樣貌與現時的確越變越靚。
張靜婷23歲選亞姐時，樣貌與現時相比的確愈變愈靚。（圖片來源：YouTube@2018亞洲小姐競選）
炎明熹 大學考試 主播 香港小姐 張靜婷穿低胸裝表演咖啡拉花，被網民指太瘦。
去年9月參選港姐時的張靜婷，個鼻被指似乎變得更加高挺和立體。（圖片來源：YouTube@TVB）
炎明熹 大學考試 主播 張靜婷強調自己個鼻係純天然，歡迎搵醫生驗證。
張靜婷強調自己個鼻係純天然，歡迎搵醫生驗證。（圖片來源：IG@janiceeebb）

被指中英粗口流利 獲封「爆粗港姐2.0」

張靜婷又曾被揭是「粗口港姐」，15歲已常在社交網以粗口留言鬧人。有網民發現疑似屬於她的facebook戶口「Janice Cheung」，經常用英文粗口留言鬧人，其中2011年5月21日留言「What the fxxk」，又靈活運用中文粗口：「再講我真系（係）吾（唔）Ｘ忍啦，做乜Ｘ野（嘢）成Ｘ日討論我啊？靚女們」，留言日期為2010及2011年，但該facebook戶口已於2018年停用，未知是否真的屬於張靜婷15、16歲時的留言。

炎明熹 大學考試 主播 有疑似是張靜婷的facebook戶口「Janice Cheung」，經常用英文粗口留言鬧人，該戶口現已停用。
有疑似是張靜婷的facebook戶口「Janice Cheung」，經常用中英文粗口留言鬧人，該戶口現已停用。（圖片來源：FB@Janice Cheung）
炎明熹 大學考試 主播 張靜婷參選港姐時職業為模特兒及網誌作家，而她現時的IG帳號，未見有粗口留言，大部份都是分享生活日常及水着照片。
張靜婷參選港姐時職業為模特兒及網誌作家，而她現時的IG帳號，未見有粗口留言，大部份都是分享生活日常及水着照片。（圖片來源：IG@janiceeebb）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：東方新地、IG@yiminghay、YouTube@TVB娛樂新聞台、IG@janiceeebb

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