TVB女主播冇帶腦返工 問大學生炎明熹「有冇心水大學」場面尷尬
張靜婷「懶醒」問問題冇做功課
炎明熹接受訪問時透露，自己將於下月開始大學考試，所以非常忙碌，又強調作為人生中第一個大學考試，一定會全力以赴。炎明熹講完這番說話之後，TVB娛樂新聞台主播張靜婷即「懶醒」追問已經是大學生的Gigi：「自己有冇心水大學？」
HOYTV主播同樣被誤導
不過，當時環境嘈吵的關係，Gigi沒有聽到她的問題，結果導致一向甚少與TVB藝人做訪問的HOYTV的娛樂新聞主播王凌燕都被誤導，以為Gigi未入大學，並再將張靜婷的問題補問一次：「你心儀嘅大學同科目係啲咩啊？」Gigi依然大方笑住回應：「我心儀嘅大學就係而家讀到，非常開心，係理工大學，我讀緊嘅科目係設計！」令聽完回答的王凌燕都好尷尬，露出驚慌表情！
炎明熹曾公開表示期待大學生活
炎明熹今年憑《學校推薦直接取錄計劃》獲得香港理工大學取錄修讀時裝（榮譽）文學士組合課程，她之後更曾經多次公開表示對大學生活好期待，又自爆好想玩O Camp。不過，2位娛樂新聞台主播卻竟未做好功課，似乎有點大意。
張靜婷 落選未夠半年上位做主播
現年28歲的張靜婷（Janice）雖然在2022年參選港姐時，只得到一個「最佳口才獎」，但原來落選未夠半年，她已加入TVB娛樂新聞台，成為外景採訪主持，今年1月她在MC張天賦的騷後採訪中，站在MC身邊揸咪進行訪問，意外地引起不少網民關注。當日她由於態度非常進取，訪問完後更向MC集郵，十足小粉絲，引來網民熱烈討論兼迅速起底。
被網民狠批表現太進取
有網民大讚張靜婷即使戴著口罩，相貌也十分搶眼，又指她「成個package好正」，但也有網民狠批她表現太進取：「一早企隔離就係等緊影相抄牌」、「MC蝕底哂俾條女」、「條女幾識做，專登屈膝遷就MC嘅高度」，又指她採訪時件衫「特登跌晒膊，好搏命」等等。
張靜婷曾選過亞姐 被質疑「加工」 強調自己純天然！
張靜婷去年參選港姐時，成功打入到決賽最後十強，但就被揭多單黑歷史，包括被質疑曾經「加工」，更被爆是選美常客，兩度參選港姐之餘，又在23歲時參選過《2018亞洲小姐競選》，並打入香港區十強，選美經驗相當豐富。
張靜婷歡迎搵醫生驗證
在訪問中講到被網民質疑是「加工」 樣 ，張靜婷強調自己純天然，鼻哥是真的，歡迎搵醫生驗證。她表示一度因為這些質疑而不開心想喊，又說：「可能我個樣比較精緻，好似整過，但就冇，所以都好開心佢哋咁講。」
被指中英粗口流利 獲封「爆粗港姐2.0」
張靜婷又曾被揭是「粗口港姐」，15歲已常在社交網以粗口留言鬧人。有網民發現疑似屬於她的facebook戶口「Janice Cheung」，經常用英文粗口留言鬧人，其中2011年5月21日留言「What the fxxk」，又靈活運用中文粗口：「再講我真系（係）吾（唔）Ｘ忍啦，做乜Ｘ野（嘢）成Ｘ日討論我啊？靚女們」，留言日期為2010及2011年，但該facebook戶口已於2018年停用，未知是否真的屬於張靜婷15、16歲時的留言。
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