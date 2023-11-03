TVB女主播冇帶腦返工 問大學生炎明熹「有冇心水大學」場面尷尬

現年18歲的炎明熹（Gigi）昨日（2日）出席位於昂坪市集的《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者招待會，事後她接受傳媒訪問時，TVB娛樂新聞台的主播張靜婷卻疑似「冇帶腦」返工，對住Gigi講一句說話令場面一度陷入尷尬氣氛……