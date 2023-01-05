炎明熹

炎明熹計劃到廣州讀大學 AfterClass一次走兩個 面臨解散？

最新娛聞
東方新地

廣告

繼After Class的姚焯菲Chantel在元旦宣佈計劃到新西蘭升學之後，同團另一成員炎明熹Gigi都透露有意於內地升學。最近獲邀登上廣東春晚的炎明熹，於內地為表演密密作準備之餘，更有指她會缺席TVB萬千星輝頒獎典禮添！

炎明熹 繼After Class的姚焯菲Chantel在元旦宣佈計劃到新西蘭升學之後，同團另一成員炎明熹Gigi都透露有意於內地升學。
繼After Class的姚焯菲Chantel在元旦宣佈計劃到新西蘭升學之後，同團另一成員炎明熹Gigi都透露有意於內地升學。（圖片來源：[email protected]

炎明熹有意中六後回內地升學

勇奪《聲夢傳奇》冠軍後一直獲TVB力捧的炎明熹，早前在內地接受訪問時，被問到會否考慮將來去廣州上大學一事，炎明熹坦言自己的確有考慮過到內地升學：「有想過，因為現在已經中六了，所以會開始選大學，我有考慮過很多不同大學，廣東或者廣州這邊也有很多，所以就有希望能上其中的一些大學。」

除此之外，炎明熹連想修讀的科目都已經選擇好，她直言：「我覺得時裝設計，可能之後會有機會幫自己設計一套衫上台，或者平時幫自己襯衫都OK嘅。咁之後，當然讀音樂就是再鞏固、知多啲音樂上的知識。雖然而家自己係唱歌，但我都冇話對音樂嘅風格好熟悉，所以希望可以學多啲。」

炎明熹 早前在內地接受訪問時，炎明熹坦言自己的確有考慮過到內地升學，並且想主修時裝設計或音樂。
早前在內地接受訪問時，炎明熹坦言自己的確有考慮過到內地升學，並且想主修時裝設計或音樂。（圖片來源：[email protected]

頻頻北上搵食 微博所在地卻顯示為印度？

近年漸漸將發展重心擴展到內地的炎明熹，最近更獲邀上廣東春晚節目，近日亦在內地頻頻為表演節目做綵排。雖然有指炎明熹為今年萬千星輝頒獎典禮「飛躍進步女藝員」大熱人選，但炎明熹有可能會因為要為春晚綵排，而缺席TVB一年一度的頒獎典禮。

炎明熹 年底橫掃多獎的炎明熹，有指亦是今年萬千星輝頒獎典禮「飛躍進步女藝員」大熱人選，但可能因為廣州春晚而未能出席。
年底橫掃多獎的炎明熹，有指亦是今年萬千星輝頒獎典禮「飛躍進步女藝員」大熱人選，但可能因為廣州春晚而未能出席。（圖片來源：微博@炎明熹）

連日來都在內地為表演做準備的炎明熹，最近被網民發現一件奇怪事情。雖然炎明熹身在內地，但微博卻顯示她的IP屬地為印度，唔知會唔會係因為工作人員幫忙發post，定係炎明熹在內地都有用VPN呢。

炎明熹 雖然炎明熹身在內地，但微博卻顯示她的IP屬地為印度，令網民匪夷所思！
雖然炎明熹身在內地，但微博卻顯示她的IP屬地為印度，令網民匪夷所思！（圖片來源：微博@炎明熹）

姚焯菲亦宣佈暫別樂壇 準備出國升學

除咗炎明熹之外，同為After Class成員的姚焯菲在元旦出席活動時亦宣佈將會暫別樂壇，計劃自己一個人到新西蘭讀書。她表示雖然自己對商業同時裝方面的課程比較感興趣，但仍然未決定好會讀咩科。

炎明熹 姚焯菲 今年16歲的姚焯菲宣佈正在計劃出國留學，將會暫別樂壇。
今年16歲的姚焯菲宣佈正在計劃出國留學，將會暫別樂壇。（圖片來源：[email protected]
炎明熹 姚焯菲 幾日前才齊人出席新城頒獎典禮的After Class，新一年就宣佈會因為Chantel留學而三缺一。
早前出席新城頒獎典禮的After Class，新一年繼Chantel宣佈將到新西蘭留學之後，又到炎明熹透露可能會到內地升學。（圖片來源：東方新地）
炎明熹 姚焯菲 四位成員同台的機會將會隨著Chantel的留學變得越來越少。
四位成員同台的機會將會隨著Chantel的留學變得越來越少。（圖片來源：[email protected]

大台改捧《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴

TVB近年力捧的愛將一次走兩個，除了引來大班粉絲擔心After Class將會面臨解散危機之餘，不少網民亦非常好奇TVB將會改捧邊位新秀。看來TVB已經早有兩手準備，安排《聲夢傳奇2》總冠軍任暟晴在奪冠一個月後就正式出道。出道時不但Eric Kwok和陳奐仁親自製作其出道作之外，之後在《歡樂滿東華2022》同曾比特合唱，深受大台力捧！

炎明熹 網民表示看現時走勢，大台似會改捧《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴
網民表示看現時走勢，大台似會改捧《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（圖片來源：[email protected]
炎明熹 任暟晴於《聲夢傳奇2》開始已經被稱為「Chantel 2.0」
任暟晴於《聲夢傳奇2》開始已經被稱為「Chantel 2.0」（圖片來源：[email protected]
炎明熹 曾經喺《歡樂滿東華2022》同曾比特合唱
曾經喺《歡樂滿東華2022》同曾比特合唱（圖片來源：TVB《歡樂滿東華2022》截圖）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周興哲演唱會（1月11日公開發售）、馮允謙演唱會（1月12日優先購票）、Twins演唱會鄭秀文演唱會鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

除了演唱會外，還有什麼節日好去處？

農曆新年快將來臨，新年必定要和朋友、家人及另一半觀賞電影消閒一番，今年香港有4大超強卡士賀歲電影，一齊笑住過新年！除了視覺滿足外，味覺都需要被滿足，Sundaykiss為你整合新年盆菜外賣直送年糕優惠推介2023。如果想親自出馬整蘿蔔糕，我們更為你準備了蘿蔔糕3大食譜，內藏黃金比例竅門，絕對必看！值得注意的是滙豐、中銀、渣打銀行可換新銀紙，即看：換新鈔及迎新鈔預約連結

圖片來源：東方新地、[email protected]、微博@炎明熹、[email protected][email protected]、TVB《歡樂滿東華2022》截圖

讀者留言

熱門文章

 