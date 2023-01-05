炎明熹計劃到廣州讀大學 AfterClass一次走兩個 面臨解散？
炎明熹有意中六後回內地升學
勇奪《聲夢傳奇》冠軍後一直獲TVB力捧的炎明熹，早前在內地接受訪問時，被問到會否考慮將來去廣州上大學一事，炎明熹坦言自己的確有考慮過到內地升學：「有想過，因為現在已經中六了，所以會開始選大學，我有考慮過很多不同大學，廣東或者廣州這邊也有很多，所以就有希望能上其中的一些大學。」
除此之外，炎明熹連想修讀的科目都已經選擇好，她直言：「我覺得時裝設計，可能之後會有機會幫自己設計一套衫上台，或者平時幫自己襯衫都OK嘅。咁之後，當然讀音樂就是再鞏固、知多啲音樂上的知識。雖然而家自己係唱歌，但我都冇話對音樂嘅風格好熟悉，所以希望可以學多啲。」
頻頻北上搵食 微博所在地卻顯示為印度？
近年漸漸將發展重心擴展到內地的炎明熹，最近更獲邀上廣東春晚節目，近日亦在內地頻頻為表演節目做綵排。雖然有指炎明熹為今年萬千星輝頒獎典禮「飛躍進步女藝員」大熱人選，但炎明熹有可能會因為要為春晚綵排，而缺席TVB一年一度的頒獎典禮。
連日來都在內地為表演做準備的炎明熹，最近被網民發現一件奇怪事情。雖然炎明熹身在內地，但微博卻顯示她的IP屬地為印度，唔知會唔會係因為工作人員幫忙發post，定係炎明熹在內地都有用VPN呢。
姚焯菲亦宣佈暫別樂壇 準備出國升學
除咗炎明熹之外，同為After Class成員的姚焯菲在元旦出席活動時亦宣佈將會暫別樂壇，計劃自己一個人到新西蘭讀書。她表示雖然自己對商業同時裝方面的課程比較感興趣，但仍然未決定好會讀咩科。
大台改捧《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴
TVB近年力捧的愛將一次走兩個，除了引來大班粉絲擔心After Class將會面臨解散危機之餘，不少網民亦非常好奇TVB將會改捧邊位新秀。看來TVB已經早有兩手準備，安排《聲夢傳奇2》總冠軍任暟晴在奪冠一個月後就正式出道。出道時不但Eric Kwok和陳奐仁親自製作其出道作之外，之後在《歡樂滿東華2022》同曾比特合唱，深受大台力捧！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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