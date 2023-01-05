炎明熹計劃到廣州讀大學 AfterClass一次走兩個 面臨解散？

繼After Class的姚焯菲Chantel在元旦宣佈計劃到新西蘭升學之後，同團另一成員炎明熹Gigi都透露有意於內地升學。最近獲邀登上廣東春晚的炎明熹，於內地為表演密密作準備之餘，更有指她會缺席TVB萬千星輝頒獎典禮添！