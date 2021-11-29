炎明熹姚焯菲突然組四人聲夢女團AfterClass 迎戰ViuTV《全民造星4》
ViuTV《全民造星4》主力打造全能女團組合，現正進行得如火如荼之際，日前無綫突然將炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）組成四人聲夢女團「AfterClass」，更以一曲《要為今日回憶》正式出道，擺明搶食頭啖湯！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]《要為今日回憶》截圖、新傳媒圖片庫
AfterClass平均年齡15歲
ViuTV希望透過偶像育成選秀節目《全民造星4》打造全能女團，節目正進行得如火如荼，話題度不斷掀起全城熱討，但在ViuTV的女團成功選出前，日前無綫突然將出身自《聲夢傳奇》的炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）四人，組成平均年齡只得15歲的全新女子組合「AfterClass」，為陽盛陰衰的樂壇注入少女青春氣息。日前「AfterClass」更推出《要為今日回憶》一曲正式出道，MV在YouTube上架僅2日，便累積了超過17萬人次的觀看次數，十分厲害！
（有片）AfterClass – 要為今日回憶 Official MV
炎明熹率聲夢女子組合「AfterClass」首登紅館舞台
由炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）四位聲夢歌手所組成的女子組合「AfterClass」，昨晚（28號）有份出席在紅館舉行的《星光熠熠耀保良》慈善節目。
聲夢女團首次踏紅館獻唱的表現可說是不錯，未知大家有何看法呢？！