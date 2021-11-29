炎明熹姚焯菲突然組四人聲夢女團AfterClass 迎戰ViuTV《全民造星4》

ViuTV《全民造星4》主力打造全能女團組合，現正進行得如火如荼之際，日前無綫突然將炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）組成四人聲夢女團「AfterClass」，更以一曲《要為今日回憶》正式出道，擺明搶食頭啖湯！

文：東方新地 ｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]《要為今日回憶》截圖、新傳媒圖片庫