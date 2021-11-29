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炎明熹姚焯菲突然組四人聲夢女團AfterClass 迎戰ViuTV《全民造星4》

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撰文：東方新地

ViuTV《全民造星4》主力打造全能女團組合，現正進行得如火如荼之際，日前無綫突然將炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）組成四人聲夢女團「AfterClass」，更以一曲《要為今日回憶》正式出道，擺明搶食頭啖湯！

文：東方新地 ｜圖：[email protected][email protected][email protected]《要為今日回憶》截圖、新傳媒圖片庫

炎明熹姚焯菲突然組四人女團After Class MV上載2日有17萬View
日前無綫突然將炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）組成四人女子組合「AfterClass」，迎戰ViuTV《全民造星4》。（圖片來源：[email protected]_dy__）

AfterClass平均年齡15歲

ViuTV希望透過偶像育成選秀節目《全民造星4》打造全能女團，節目正進行得如火如荼，話題度不斷掀起全城熱討，但在ViuTV的女團成功選出前，日前無綫突然將出身自《聲夢傳奇》的炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）四人，組成平均年齡只得15歲的全新女子組合「AfterClass」，為陽盛陰衰的樂壇注入少女青春氣息。日前「AfterClass」更推出《要為今日回憶》一曲正式出道，MV在YouTube上架僅2日，便累積了超過17萬人次的觀看次數，十分厲害！

炎明熹姚焯菲突然組四人女團After Class MV上載2日有17萬View
ViuTV選秀節目《全民造星4》專注打造全能女團，節目正進行得如火如荼，話題度不斷掀起全城熱討。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
炎明熹姚焯菲突然組四人女團After Class MV上載2日有17萬View
日前無綫突然將出身自《聲夢傳奇》的炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）組成平均年齡只有15歲的女子組合「AfterClass」，為樂壇注入少女青春氣息。（圖片來源：[email protected]
炎明熹姚焯菲突然組四人女團After Class MV上載2日有17萬View
「AfterClass」日前以《要為今日回憶》一曲正式出道，MV上架YouTube僅2日，便累積超過17萬人次觀看，十分厲害！（圖片來源：[email protected]《要為今日回憶》截圖）
炎明熹姚焯菲突然組四人女團After Class MV上載2日有17萬View
「AfterClass」成員炎明熹（Gigi）。（圖片來源：[email protected]《要為今日回憶》截圖）
炎明熹姚焯菲突然組四人女團After Class MV上載2日有17萬View
「AfterClass」成員姚焯菲（Chantel）。（圖片來源：[email protected]《要為今日回憶》截圖）
炎明熹姚焯菲突然組四人女團After Class MV上載2日有17萬View
「AfterClass」成員鍾柔美（Yumi）。（圖片來源：[email protected]《要為今日回憶》截圖）
炎明熹姚焯菲突然組四人女團After Class MV上載2日有17萬View
「AfterClass」成員詹天文（Windy）。（圖片來源：[email protected]《要為今日回憶》截圖）

（有片）AfterClass – 要為今日回憶 Official MV

炎明熹率聲夢女子組合「AfterClass」首登紅館舞台

由炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）四位聲夢歌手所組成的女子組合「AfterClass」，昨晚（28號）有份出席在紅館舉行的《星光熠熠耀保良》慈善節目。

（圖片來源：Youtube@TVB (official)）
女子組合「AfterClass」昨晚（28號）現身紅館舞台。（圖片來源：[email protected] (official)）
（圖片來源：Youtube@TVB (official)）
主持汪明荃、陸浩明介紹她們出場後，四位女生先後開聲呼籲各善長齊為慈善出力，並在現場獻唱出新歌《要為今日回憶》。（圖片來源：[email protected] (official)）
（圖片來源：Youtube@TVB (official)）
「AfterClass」表現淡定。（圖片來源：[email protected] (official)）
（圖片來源：Youtube@TVB (official)）
（圖片來源：[email protected] (official)）

聲夢女團首次踏紅館獻唱的表現可說是不錯，未知大家有何看法呢？！

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