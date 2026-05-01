CHILL CLUB頒獎禮｜炎明熹公開姜濤後台私密對話 自認重現齊蔭有內幕

21歲的炎明熹（Gigi）與27歲的姜濤昨晚在CHILL CLUB頒獎禮2026迎來跨台「世紀合體」，兩大頂流偶像同台演出瞬間成為全城焦點。事後接受採訪時炎明熹卻罕有地大爆兩人事前花3天綵排時鮮為人知的私密互動！