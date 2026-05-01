CHILL CLUB頒獎禮｜炎明熹公開姜濤後台私密對話 自認重現齊蔭有內幕
炎明熹自爆面貼面演出早有安排 屬「安全距離」
被問到二人合唱時姜濤突然將身體靠前二人共用一咪的經典畫面，Gigi表示在事前綵排時已有這一幕，只是在排練時雙方都有戴Cap帽所以不如表演中貼近，不過她認為台上展現的都是一個預料中的「安全距離」，希望觀眾喜歡。
姜濤暖男上身私下安慰炎明熹
這次破天荒的跨台合作備受外界高度關注，炎明熹坦言為了這次演出與監製開會商討細節，並進行了為期三天的密集式綵排。面對久違的表演形式，Gigi在後台準備時感到異常繃緊，甚至緊張到不斷深呼吸。就在這個關鍵時刻，同場的姜濤展現出極度紳士的一面。他察覺到Gigi的不安情緒後，主動上前搭話打破僵局。Gigi更發現兩人在面對大型演出時的心態有著強烈對比，當舞台上出現突發狀況時，姜濤依然能夠保持輕鬆自在的態度應對，這種從容不迫的氣場令一直處於極度緊繃狀態的Gigi深感震撼，直認對方有很多值得自己學習的地方。
炎明熹認姜濤有很多地方值得學習
談及兩人在後台的真實對話，炎明熹大方還原了當時的具體情況，她憶述姜濤當時主動關心她並溫柔地派定心丸：「放鬆啲，OK嘅」。除了互相打氣，姜濤更八卦追問Gigi未來會否挑戰跳唱歌，Gigi亦坦白回應：「喔，我都希望會」，並笑言要先聽Demo感受一下慢舞。
炎明熹親揭齊蔭假髮爆笑內幕
至於當晚備受討論的齊蔭新髮型，Gigi更毫無保留地自爆驚人真相：「假㗎！呢個係咪髮型師做得好好呢？冇錯，呢個齊蔭係假嘅髮片。」她更充滿罪疚感地透露，為了完美呈現這個帶有台灣青春感覺的造型，竟然折磨了未食早餐的髮型師足足兩個小時，不斷要求微調假髮位置，場面既惹笑又無奈。
兩大頂流世紀合體引網民瘋傳
這段充滿反差萌的後台秘聞曝光後，隨即在各大社交平台掀起一陣熱烈討論。大批網民對兩位頂流偶像的私下互動感到相當驚喜，紛紛留言大讚姜濤的暖男行為：「姜B真係好有風度，識得照顧後輩情緒」、「估唔到姜濤私底下咁chill咁識安慰人」。同時，亦有不少粉絲被炎明熹的直率性格徹底融化，直指她自爆戴假髮的行為極度可愛：「Gigi真係好誠實，連假髮都自爆」、「陰功囉個髮型師，不過個齊蔭look真係好襯佢」。更有大批樂迷瘋狂敲碗，表示極度期待兩人未來能夠有更多音樂上的深度合作，甚至希望盡快看到Gigi推出跳唱新歌，為樂壇帶來更多新鮮感。