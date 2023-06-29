炎明熹新歌再做純情學生妹 校裙VS運動服 網民大讚青春可愛！

炎明熹（Gigi）早前獲選「香港傑出少年」，以眼鏡校服Look領獎勁清純！近日，Gigi推出新歌《Little Magic》以另一造型現身，換上運動服及白色短裙，勁有新鮮感！唔知大家喜歡校裙look定係運動服look呢？