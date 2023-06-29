炎明熹新歌再做純情學生妹 校裙VS運動服 網民大讚青春可愛！
炎明熹新歌再做純情學生妹
新歌《Little Magic》當中，內斂怕羞的Gigi好似有心事咁，她最初穿上大地色系格紋外套及相同花紋的短裙！去到副歌，Gigi換上運動服及白色短裙，仲有跳舞環節。網民大讚Gigi「可愛到不得了」、「節奏輕快，好容易上口洗腦的歌」、「成件事好青春」！
炎明熹獲頒「傑出少年」
18歲的炎明熹日前着校服出席「2023香港傑出少年選舉頒獎典禮」，原來她榮登今年的「傑出少年」。不過她似乎想保持低調，戴上眼鏡及口罩現身領獎，對比平常在台上的亮麗形象，反而更加清純。
父親節Gigi特別感戲姑丈照顧
炎明熹早前（18日）接受香港電台《舊日的足跡》訪問，藉著這次訪問中感謝爸爸和一眾姑丈們：「我有5個姑媽，帶大我的是四姑丈，而最近大家看到的是五姑丈。他們都把我當女兒般疼愛，我幸福滿瀉！爸爸是一名跌打醫生，曾在鄉間有診所。我在香港出生，回鄉時就居於診所。」而炎明熹笑言曾有想法做跌打師傅，她說：「但可惜傳男不傳女，所以小時候我希望和媽媽一樣做護士，幫助和照顧病人。」
炎明熹從小與父母分開生活 自爆每晚瞓覺都會喊
炎明熹從小便與父母分開生活，年紀輕輕的她表示當年也有不開心的時候，每晚關燈睡覺時會在床上哭。但逐漸長大的自己明白家人要照顧爺爺嫲嫲和弟妹，所以學懂珍惜大家見面的時光，炎明熹更深情的說：「各位爸爸，我很喜歡你們，沒有你們，便沒有今日的炎明熹。祝你們身體健康、笑口常開。不過聽到我那麼肉麻你們不要哭，我會做得更加好，同時孝順你們！」
炎明熹講3大擇偶要求
炎明熹被封「樂壇小天后」，她將首首情歌唱得絲絲入扣，至今還是A0的她在節目中分享原是曾經試過暗戀的滋味：「小學時有，但通常是自己未選定，內心會左搖右擺，今日喜歡這個，明日喜歡另一個。其實哪一類男孩子也沒所謂，緣分到了擋也擋不住。」另外炎明熹仲講到要揀男朋友的3大條件：「我的理想伴侶是一個好人，喜歡我多於我喜歡他，而且一定要孝順。何時拍拖我也沒所謂，現時也可以，不過我暫時未遇到。」
炎明熹多次改名 感激父母唔介意佢改姓炎
原名「王佳恩」的炎明熹，表示這個名字是父母從網上找到的，但後來覺得名字太普通，於是改為「王玲芝」，她又指爸爸不斷替她改名字，她也不喜歡，直至14歲，音樂學校的改名師傅替她起了一個新名字，說跟她的外形很相襯，結果翻開一看「炎明熹」這三個字，她非常喜歡，幸而家人沒有介意她改了姓炎：「我參加《聲夢傳奇》梳了一個很高而且齊陰，像火星人的髮型。當時髮型師說沒有參賽者願意剪這髮型，我說冇所謂，她一下子便落剪，我很驚訝，看了幾天也覺得很搞笑，之後就跟它和諧共處了。初時大家說我來自火星，指我的說話和行為怪怪的，我倒不覺得，可能是我的髮型太似《星空奇遇記》的火星人冼樸吧。多謝各位給我這稱呼，讓大家留下了深刻的印象。」
炎明熹未來動和指會繼續讀書同時兼顧唱歌事業
7月19日是DSE放榜日，Gigi透露未來將會兼顧學業及歌唱事業：「我和家人討論過，希望一面學習，一面唱歌。唱歌是我熱愛的，做起來會有幸福感。讀書也是需要的，要增長知識。兩者一起進行讓我有多點空間、多些想像。我有想過入讀演藝學院，但心儀香港理工大學的時裝設計課程。我喜歡畫畫，可以增加我的想像力。如果有一天我不做歌手，相信可以做一個優秀的時裝設計師。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
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