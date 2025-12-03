宏福苑五級火｜炎明熹手寫3頁信為災民打氣 傳遞溫暖訊息

樂壇小天后炎明熹今日在社交平台上載三頁手寫信，為大埔宏福苑五級火災事件中的災民送上關懷。字裏行間流露真摯情感，她表示想為每位受影響人士送上擁抱，並感激消防醫護人員的無私奉獻。這份親筆信件在網上引起熱烈迴響，網民紛紛讚賞她的用心。