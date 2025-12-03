宏福苑五級火｜炎明熹手寫3頁信為災民打氣 傳遞溫暖訊息
炎明熹親筆寫信為災民打氣
炎明熹在手寫信中表達對火災事件的深切關注，她寫道「在過去一星期中，原本平靜的香港突然受到一場災害的侵佔，無數家庭正在經歷着前所未有的傷痛和苦難，身體上和心靈上所承受的都非筆墨能形容」。她續指想到那些被瞬間吞噬的家園，以及被迫與親人離別的家庭那份心碎與無力的哀愁，令她感到十分心痛。這位即將於本月24日在亞洲國際博覽館舉行演唱會的歌手，選擇以最真摯的方式表達關懷。
「你並不孤單」傳遞溫暖訊息
在信件中，炎明熹坦言「想了很久，不確定自己可以做些甚麼，生活的地方崩塌了好大一片，沒法彌補」，但她仍向大埔宏福苑事故中受影響的居民致以最深切的慰問。她祈願「逝者安息，傷者早日康復，祈求失去至愛的人心靈能得到慰藉，希望受災者能盡快重建家園」。最令人感動的是她寫下「無論是直接身心受到傷害的人或是間接情緒受到困擾的人，很想給你一個擁抱，你並不孤單」這句話，為災民帶來精神上的支持。
呼籲大眾主動關懷身邊人
炎明熹在信中鼓勵大家「可以主動為身邊有需要的人獻上自己點點的關懷和力量，令大家可以獲得溫愛和鼓勵，繼續前行」。她特別感謝「無私奉獻的醫護盡力拯救危難中的災民，還有感謝災後協助的各個團體，義工人員和熱心市民大眾」，認為正是這些人的努力，令受災人士得到適切的援助。她希望每個人都可以一直支持和幫助受影響的人，傳遞愛心、關懷和力量。
網民激讚手寫信有心思
炎明熹的手寫信在社交平台發布後，立即獲得大量網民支持和讚賞。有網民留言「好乖女，手寫信好有心」，獲得37個讚好。另有網民寫道「多一點關懷，多一份力量」，得到99個讚好支持。不少網民都表示「大家一起加油」，並呼籲「以實際行動幫助災民。繼續傳遞愛心，關懷和力量」。有網民更寫下「希望今次事件的災民和受影響的人可以努力走下去！大家珍惜生命珍惜眼前人」，展現香港人互相扶持的精神。
炎明熹手寫信全文：
在過去一星期中，原本平靜的香港忽然受到一場災害的侵佔，無數家庭正在經歷着前所未有的傷痛和苦難，身體上和心理上所承受的都非言語能形容。想到那刻被瞬間吞噬的家園，被迫與親人離別的家庭那份心碎與無力的哀愁。
為逝者祈願並向受難家庭致意
想了許久，不確定自己可以做些什麼。生活的地方崩塌了好大一片，沒法彌補；除了向大埔宏福苑事故中受影響的居民致以最深切的問候外，祈願逝者安息，傷者早日康復，祈求失去至親的人心中能重新得到一點支撐。希望受災者能盡快重建家園；無論是直接身心受到傷害的人，或是間接受到情緒受到困擾的人，我想給你一個擁抱，你並不孤單。
呼籲大家互相扶持 感謝前線與善心
在這裏希望大家可以主動為身邊有需要的人送上自己一點點的關懷和力量，令大家可以感受到溫暖和鼓舞，繼續前行。
最後非常感激無私奉獻的消防、醫護盡力拯救危難中的市民，還有感謝災後協助的各個團體、義工人員和熱心市民，令受災人士得到適切的協助。希望每個人都可以一直支持和幫助受影響的人，傳遞愛心、關懷和力量。