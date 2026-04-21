炎明熹衝出香港！布拉格城堡驚艷獻唱 粉紅漸變長裙現身 師姐Lilian Kan再操刀同Coffee撞衫

21歲炎明熹（Gigi）去年簽約新公司後事業愈戰愈勇，繼新歌《風旅》登上4台音樂榜冠軍後，工作機會接踵而來。昨日（20日）Gigi更衝出國際，現身捷克布拉格的特羅亞城堡擔任壓軸表演嘉賓！她以一襲粉紅色漸變紗質長裙配酒紅色寬鬆外套上陣，充滿反差感的優雅造型令網民大讚耳目一新，而條心口花花裙繼續係理大新婚師姐Lilian Kan操刀設計，甚至Coffee林芊妤都有著過。