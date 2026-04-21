炎明熹衝出香港！布拉格城堡驚艷獻唱 粉紅漸變長裙現身 師姐Lilian Kan再操刀同Coffee撞衫
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21歲炎明熹（Gigi）去年簽約新公司後事業愈戰愈勇，繼新歌《風旅》登上4台音樂榜冠軍後，工作機會接踵而來。昨日（20日）Gigi更衝出國際，現身捷克布拉格的特羅亞城堡擔任壓軸表演嘉賓！她以一襲粉紅色漸變紗質長裙配酒紅色寬鬆外套上陣，充滿反差感的優雅造型令網民大讚耳目一新，而條心口花花裙繼續係理大新婚師姐Lilian Kan操刀設計，甚至Coffee林芊妤都有著過。
炎明熹布拉格城堡獻唱三首經典
Gigi在布拉格特羅亞城堡的表演可謂驚艷全場，她分別獻唱了個人單曲《風旅》、王菲的《夢中人》以及王心凌的《當你》三首歌曲。台風從容穩定之餘，空靈的歌聲十分動聽，表演得非常出色，成功炒熱現場氣氛，令台下觀眾聽出耳油。這次國際舞台演出標誌著Gigi事業發展的重要里程碑，證明她已具備在國際舞台發光發亮的實力。
粉紅漸變長裙配酒紅外套 造型反差感十足
今次Gigi的造型選擇再次成為網民熱議焦點，她選擇了一襲粉紅色漸變紗質長裙，搭配酒紅色寬鬆外套，充滿反差感的配搭盡顯優雅與大氣。這套造型與她上次的性感透視晚裝形成強烈對比，展現了她在時尚造型上的多變性和可塑性。網民紛紛大讚這次的造型令人耳目一新，認為她愈來愈有國際巨星的風範。
理大師姐Lilian Kan再度操刀 時尚默契備受關注
值得注意的是，條心口花花裙繼續係理大新婚師姐Lilian Kan操刀設計，兩人的時尚合作再次成為話題。Lilian Kan近期剛完成人生大事，而她與Gigi的時尚默契一直備受外界關注。從上次的性感透視晚裝到今次的優雅漸變長裙，兩人的合作展現了港星與本地設計師強強聯手的完美效果，為香港時尚界注入新活力。
網民激讚造型升級 國際舞台表現獲認同
網民對Gigi今次的國際演出反應熱烈，紛紛留言「Gigi真係愈來愈有國際巨星feel」、「條裙好靚，同酒紅色外套好夾」、「終於衝出國際啦，好為佢開心」。不少粉絲更表示，看到Gigi能夠在如此具歷史意義的布拉格城堡演出，感到非常自豪和興奮。有網民更大讚她的造型選擇「優雅得來又有個性，完全係國際級水準」，認為她已經具備在更大舞台發展的實力和魅力。
圖片來源：炎明熹IG、小紅書、IG@coffee89921、IG@kanalili、微博、threads資料或影片來源：原文刊於新假期