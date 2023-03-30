炎明熹親自揀歌翻唱哥哥名曲 素顏上陣粉刺都見光 天后級唱功懾人心
小天后炎明熹清唱顯唱功 傳神演繹哥哥名作
為紀念哥哥傳奇一生，無綫官方社交平台「See Saw 先」找來小天后炎明熹（Gigi）、以清唱方式獻唱哥哥四首經典金曲，包括《為你鍾情》、《今生今世》、《風繼續吹》及《追》。
素顏眼鏡Look上陣的炎明熹，充滿感情地徐徐唱出哥哥四首經典歌曲，不但輕聲位處理得相當悅耳動聽，整體唱功亦甚有穿透力。
炎明熹親自選曲天分爆晒棚 自動波要求素顏上陣
製作組透露四首經典金曲均由炎明熹親自挑選。炎明熹是次獻唱更是「零修音」原裝直出， 相當厲害。談到素顏上陣，Gigi 受訪時透露原來是其本人意願：「因為 See Saw 先嘅觀眾睇得最多就係我呢個樣，我同工作人員都覺得咁樣出鏡可能對佢哋嚟講更有親切感。其實我都唔係好鍾意化妝出鏡，呢個係我最舒服嘅狀態。」
炎明熹態度認真重錄求完美
工作人員又指對自己「精益求精」的炎明熹，曾主動要求「重錄」致敬獻唱片段：「原本上星期拍咗一次，但炎明熹覺得自己當時把聲爭咗啲，因為嗰日做完嘢有啲攰，佢就主動要求過幾日再錄過，好有誠意、對自己好有要求，亦都希望以最好嘅狀態向哥哥致敬。」
炎明熹為每首歌錄音前，都會認真研究最適合清唱的 Key、人聲及音樂聲應如何配合，甚至只是「兩個字」的歌詞，炎明熹也會認真地研究出最圓滿的演繹方法，試 key 時又會眼仔睩睩邊錄邊諗點 fine tune。
炎明熹無架子待人友善
炎明熹對工作人員態度亦相當友善，全程與大家有商有量之餘，於錄畢所有歌曲後亦有禮貌地向工作人員道謝：「感謝大家，辛苦晒！」錄音期間又一再為自己認真打氣：「我可以嘗試嘅！」盡顯有禮可愛一 面，難怪工作人員都封她做「幕後開心果」。
即睇炎明熹清唱哥哥串燒歌集：
由GiGi清唱4首哥哥嘅經典歌曲+自己嘅《大開眼界》，向哥哥致敬！
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