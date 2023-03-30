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炎明熹親自揀歌翻唱哥哥名曲 素顏上陣粉刺都見光 天后級唱功懾人心

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本周六（4 月 1 日）適逢張國榮離世20周年，為紀念哥哥傳奇一生，無綫一連三個周末推出以《永遠寵愛張國榮》為主題的特備節目，並在其社交平台「See Saw 先」找來小天后炎明熹（Gigi）、清唱方式哥哥四首經典金曲，聽到耳油都出晒！

炎明熹唱功不嬲有料到！
炎明熹唱功不嬲有料到！（圖片來源：[email protected]

小天后炎明熹清唱顯唱功 傳神演繹哥哥名作

為紀念哥哥傳奇一生，無綫官方社交平台「See Saw 先」找來小天后炎明熹（Gigi）、以清唱方式獻唱哥哥四首經典金曲，包括《為你鍾情》、《今生今世》、《風繼續吹》及《追》。
素顏眼鏡Look上陣的炎明熹，充滿感情地徐徐唱出哥哥四首經典歌曲，不但輕聲位處理得相當悅耳動聽，整體唱功亦甚有穿透力。

炎明熹 認真做準備。
認真做準備。（圖片來源：TVB提供）

炎明熹親自選曲天分爆晒棚 自動波要求素顏上陣

製作組透露四首經典金曲均由炎明熹親自挑選。炎明熹是次獻唱更是「零修音」原裝直出， 相當厲害。談到素顏上陣，Gigi 受訪時透露原來是其本人意願：「因為 See Saw 先嘅觀眾睇得最多就係我呢個樣，我同工作人員都覺得咁樣出鏡可能對佢哋嚟講更有親切感。其實我都唔係好鍾意化妝出鏡，呢個係我最舒服嘅狀態。」

炎明熹 果然素顏上陣，粉刺都見到！
果然素顏上陣，粉刺都見到！（圖片來源：TVB提供）

炎明熹態度認真重錄求完美

工作人員又指對自己「精益求精」的炎明熹，曾主動要求「重錄」致敬獻唱片段：「原本上星期拍咗一次，但炎明熹覺得自己當時把聲爭咗啲，因為嗰日做完嘢有啲攰，佢就主動要求過幾日再錄過，好有誠意、對自己好有要求，亦都希望以最好嘅狀態向哥哥致敬。」

炎明熹為每首歌錄音前，都會認真研究最適合清唱的 Key、人聲及音樂聲應如何配合，甚至只是「兩個字」的歌詞，炎明熹也會認真地研究出最圓滿的演繹方法，試 key 時又會眼仔睩睩邊錄邊諗點 fine tune。

炎明熹 忘我地唱。
忘我地唱。（圖片來源：TVB提供）
炎明熹 唱到眼仔碌碌！
唱到眼仔睩睩！（圖片來源：TVB提供）

炎明熹無架子待人友善

炎明熹對工作人員態度亦相當友善，全程與大家有商有量之餘，於錄畢所有歌曲後亦有禮貌地向工作人員道謝：「感謝大家，辛苦晒！」錄音期間又一再為自己認真打氣：「我可以嘗試嘅！」盡顯有禮可愛一 面，難怪工作人員都封她做「幕後開心果」。

炎明熹私下都無乜架子！
炎明熹私下都無乜架子！（圖片來源：[email protected]

即睇炎明熹清唱哥哥串燒歌集：

由GiGi清唱4首哥哥嘅經典歌曲+自己嘅《大開眼界》，向哥哥致敬！

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撰文：東方新地圖片來源：TVB提供、[email protected]資料或影片來源：TVB提供

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