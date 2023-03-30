炎明熹親自揀歌翻唱哥哥名曲 素顏上陣粉刺都見光 天后級唱功懾人心

本周六（4 月 1 日）適逢張國榮離世20周年，為紀念哥哥傳奇一生，無綫一連三個周末推出以《永遠寵愛張國榮》為主題的特備節目，並在其社交平台「See Saw 先」找來小天后炎明熹（Gigi）、清唱方式哥哥四首經典金曲，聽到耳油都出晒！