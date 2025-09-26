炎明熹終於復出！11月擔正原創音樂劇 《一束光》猛料恩師幕後加持
炎明熹加盟東九文化中心開幕音樂劇《一束光（HighLights）》
炎明熹今次復出的頭炮項目，是將於11月公演的原創粵語音樂劇《一束光——高錕的記憶》。該劇是為東九文化中心開幕而設的重頭戲，講述「光纖之父」高錕的成長故事，由李敏執導及編劇，Johnny Yim擔任音樂總監。
炎明熹飾演「光纖之父」高錕身邊要角
據悉，Gigi是在最後一刻獲邀驚喜加盟，將與飾演高錕的鄭君熾（藝名阿佐，代表作有《大狀王》），以及海兒、葉巧琳等實力派演員同台演出。她在劇中將擔任重要角色，更要同時兼顧表演、唱歌與跳舞，對她而言絕對是一大考驗，而製作方亦將於下星期一（29日）舉行記者會公布詳情。
Gigi炎明熹親證復出傳聞 承諾以最佳狀態回歸
對於闊別舞台多時後終於迎來新作品，炎明熹亦難掩興奮之情，親自為這次復出打下強心針。她透過主辦方表示，為了這次極具挑戰性的演出，已經準備好全力以赴，更向一直等待她的粉絲和觀眾作出承諾，誓言會調整到最佳狀態，務求在舞台上發光發亮。Gigi充滿信心地表示：「要以最佳狀態為大家帶來更大的驚喜！」
回顧雪藏風波 炎明熹合約問題纏身近一年
自從奪得《聲夢傳奇》第一季冠軍後，炎明熹人氣高企，但過去一年卻因續約問題傳聞不斷，導致工作量大減，幾乎絕跡於幕前，情況令外界憂慮。在這段沉寂的日子裡，關於她即將轉投其他唱片公司的消息甚囂塵上，但始終未有定案。期間，Gigi僅偶爾透過社交平台分享近況，與歌迷會互動，但大型公開活動一律欠奉。這次參演音樂劇的消息，不僅是她演藝生涯的重大突破，也正式粉碎了持續已久的雪藏及跳槽傳聞。
《一束光》音樂劇作曲及音樂導演 Johnny Yim
音樂係語言嘅延伸，亦係情感嘅共鳴。」🎼作曲家——Johnny Yim，一位才華洋溢嘅音樂魔法師，為粵語音樂劇《一束光（HighLights）》創作出動人心弦嘅旋律！Johnny Yim 擁有多年音樂創作經驗，作品橫跨流行、古典與現代電子音樂領域，佢擅長以音符描繪故事，為舞台增添深度與靈魂
《一束光》音樂劇榮譽顧問周國豐
新秀出身的資深DJ周國豐除了是《中年好聲音》評審，仲有多重創作身份，今次協力參與《一束光》擔任榮譽顧問，見證運用全新藝術科技原創粵語音樂劇即將震撼登場！今次作品將融合 音樂、藝術與科技，突破傳統舞台界限，帶來前所未有的視聽體驗！
《一束光》原創粵語音樂劇 編劇及導演李敏
2002年負責創作炎明熹首個TVB音樂劇集《青春本我》的總導演及編劇李敏，今次涉足舞台，以無窮嘅想像力，為嶄新音樂劇《一束光》注入靈魂！劇組在今年4月已經開始招募演員，李敏以「連繫夢想」為核心，邀請充滿熱情嘅表演者一齊參與，令呢個音樂劇成為無數夢想家嘅舞台！
東九文化中心11月啟用！劇場可容1,200人
昔日的牛頭角下邨，搖身一變成為東九文化中心這個新文化地標。中心將於11月正式啟用，為觀眾帶來嶄新的觀賞體驗，並推動藝術與科技結合。中心外牆的遮陽板設計融入舊式屋邨的鐵閘元素，展現地區的歷史特色。而中心內部多個表演場地，均配置專業的舞台設備。
其中，可容納1,200人的劇院設有全方位的沉浸式音響系統及4K高清投影系統，水準媲美世界著名劇院。而劇場的伸展式舞台設計，拉近表演者與觀眾之間的距離，特別適合進行互動性較高的舞台劇。
形館和樂館則為觀眾提供聲音與畫面的沉浸式體驗，令觀眾能更全面地享受藝術表演。創館更是專為藝術科技製作而設的多功能實驗室，館內設有舞台，讓表演者開拓創新作品，並可在正式公演前進行綵排。
康文署署長陳詠雯指，期望將東九文化中心打造成類似英國倫敦的西區劇院或美國紐約的百老匯劇院等重點場地，吸引海外著名藝團和本地藝團進行長期演出，同時帶動更多旅客訪港。