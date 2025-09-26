炎明熹終於復出！11月擔正原創音樂劇 《一束光》猛料恩師幕後加持

《聲夢》冠軍炎明熹（Gigi）自傳出合約風波後，被指雪藏超過一年，曝光率大減令粉絲心急如焚！正當外界猜測其去向時，Gigi今日驚喜宣布強勢復出，將於11月參演大型原創音樂劇，消息震撼樂壇。沉寂多時的她，究竟將以甚麼姿態回歸舞台，又將面對何種挑戰？

