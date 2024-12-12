炎明熹新歌MV疑被TVB打壓！點擊突破40萬 粉絲盤點5宗罪狠批TVB「精心Hea做」

炎明熹Gigi日前推出新歌《最動人一次》，短短兩日MV更已突破40萬點擊，並登上熱爆影片及熱門音樂影片第3位，不過粉絲就好不滿，力數TVB Music Group「精心Hea做」小家打壓Gigi的5宗罪！

