炎明熹新歌MV疑被TVB打壓！點擊突破40萬 粉絲盤點5宗罪狠批TVB「精心Hea做」
炎明熹 新歌《最動人一次》點擊突破40萬
炎明熹Gigi近半年來疑因未肯續約而被TVB雪藏，工作量大減，而她的最新單曲《最動人一次》由伍仲衡為Gigi作曲編曲及監製，而伍仲衡亦剛被TVB飛出《中年好聲音3》的評審團。在MV推出後，短短兩日間MV更已突破40萬點擊，打破TVB Music Group頻道近月的觀看次數紀錄，並登上了熱爆影片及熱門音樂影片第3位，不過粉絲就好不滿，力數TVB Music Group的5宗罪：
1. 封面低調處理
粉絲發現《最動人一次》MV的封面未有採用Gigi的大頭相，反而將她縮到細細粒，與之前Gigi的MV封面處理好唔同。
2. MV畫質沒有4K
《最動人一次》MV與其他TM歌手MV仲有一大分別，就係Gigi的MV畫質最高只能選擇1080p的解析度，而其他TMG歌手則有2160p的4K超高清畫質選項。
炎明熹《最動人一次》MV：
3. 音頻電平被調弱
有粉絲更指今次MV的音頻電平被調弱，跟Gigi自家的「Gigi Yim 炎明熹」YouTube頻道音源完全不同。
「Gigi Yim 炎明熹」YouTube版的《最動人一次》：
4. 分享preview沒有歌手名字
有粉絲又指在分享MV時，發現preview沒有了歌手的名字，但睇真啲，preview也就是MV的封面其實有寫上Gigi的英文名，但因為設計將英文字打棟寫，讓人難以閱讀。
5. 歌曲沒有任何宣傳
粉絲又發現TVB冷處理Gigi推出新歌一事，沒有為她作任何宣傳，而翌日李佳新歌《再找一天忘記你》一出，TVB娛樂新聞台即時推出MV拍攝採訪，相比下令粉絲不忿，最終粉絲歸納結論：Fans自強，Gigi加油。
Gigi預告「復出」日期
《最動人一次》是Gigi新劇《戀上西沙》的主題曲，為了宣傳這部即將在本月21日播出的劇集，Gigi更將在本月15日（星期日）現身發佈會，令人猜測她已獲TVB解凍！Gigi恩師高晨維也在社交網上預告Gigi將在15號和大家見面，這則限時動態也獲Gigi轉發認證，不過有指TVB今次能夠放Gigi出「雪櫃」，純粹是因為廣告商的要求，網民更預計TVB屆時並不會派人去採訪今次發佈會。