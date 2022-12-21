炎明熹殺入《愛回家》？ 金城安半年前神預言！
孖八po與炎明熹合照洩密
藝人孖八（李俊華）在IG 貼上與Gigi的合照，並留言：「今日一齊拍劇，角色分配得好真實。」未知是否擔心劇透，孖八po完相又火速刪掉，同時「Gi炎粉」已經火速cap圖，並在討論區議論紛紛！其實Gigi已不是第一次拍劇，去年拍攝的《青春本我》中，她飾演滿懷心事的少女何芊芊，有不少內心戲發揮，更要接受崩潰喊戲的考驗。Gigi跟飾演媽咪的陳煒建立親密關係，戲外以母女相稱，日前更在陳奕迅演唱會重逢合照。
有指炎明熹演回自己
有消息指Gigi客串《愛回家》的角色是演回自己，做一位年輕歌手，而背景是「尋寶圖」，未知是否接龍集團邀請她在威龍廣場大堂獻唱？上一次在同一位置客串的就有米雪和苗僑偉，他們扮演威龍廣場上的剪綵嘉賓，只是「閃現」10秒。Gigi這次演少女歌手，會否跟丘梓謙飾的歌手蔥頭有碰頭的機會？據知，該集將在下月農曆新年期間播映。
金城安半年前神預言
有心水清的《愛回家》粉絲記得，其實「炎明熹」早於今年4月的一集已被劇透會出現，周嘉洛飾演的金城安和阮政峰飾演的池子孝交談時，池子孝說：「阿壯話全部都係18歲群組，《青春本我》炎明熹咁樣吖嘛……」金城安即時激動說：「唔好攞炎明熹同佢哋比！」當時好多「Gi炎粉」已討論Gigi是否有機會客串？
炎明熹認參演《愛回家》：戲份只有幾頁紙
炎明熹今日出席台慶活動時接受訪問，她承認拍攝完《愛回家》，她說：「非常之鍾意《愛回家》，因為我愛回家，應該大家見過嘅人都喺入面。」問到演甚麼角色？Gigi鬼馬回應：「唔講畀你聽！」有沒有被大小姐篤魂精？Gigi說：「我覺得今次角色係好新奇，前所未有飾演過嘅角色，雖然我淨係拍過兩次劇！入面嘅演員都好玩得，單立文同我傾音樂上嘅事，丹爺亦教我好多紓發情緒嘅方法，大家都好照顧我，有時我講對白好快，大家叫我唔好緊張，慢慢講！」她透露戲份只有幾頁紙，因為一直想嘗試拍劇，今次是一次好好的學習機會。
盤點《愛回家》串星 歐陽震華古巨基驚喜爆笑
《愛回家》播映以來，出現過不少不少特別客串的角色，同樣令人一見難忘的。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：五堅情香港演唱會（12月20日公開發售）、MC張天賦演唱會（12月20日公開發售），更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap、梁詠琪演唱會、鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
聖誕節快將來臨，即睇：聖誕好去處2022合集！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，Sundaykiss為你整合多個商場巨型聖誕樹+燈飾打卡位及聖誕工作坊。還是意猶未盡嗎？還可以參加K11 MUSEA聖誕活動，除了有全港首個戶外溜冰場開幕，更有逾180個市集及工作坊；同時，赤柱亦有美利樓聖誕市集，集合美食、手作、特色精品攤檔於一身，更可免費換禮品！
讀者留言