炎明熹改名「王爖熹」並非為谷事業 疑漏口爆After Class有可能會轉成員

現年18歲的「星夢人氣王」炎明熹（Gigi）自參加《星夢傳奇》獲得冠軍後聲名大噪，而去年出演《聲生不息》後在內地人氣再度急升，發展勢如破竹的她更將於今個月連開2場個人演唱會《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，簡直是後生可畏！早前有報道指，炎明熹趁演唱會正式開show前特意改名，接受訪問時更疑似漏口洩露After Class的新動向……