《新聞女王2》片尾曲炎明熹被呢位實力歌手取代 好姊妹詹天文有份獻唱插曲

炎明熹離巢無綫後，其代表作《新聞女王》片尾曲《Crystal Clear》近日傳出換人演唱的消息，令一眾GI炎粉感到意外。續集《新聞女王2》今日正式在內地平台開播，片尾曲雖然沿用同一首歌，但已經不再是炎明熹的聲音，而是由原曲填詞人呂喬恩親自獻唱，音色與炎明熹截然不同，卻同樣動聽。

呂喬恩接棒演唱《Crystal Clear》獲網民激讚

《新聞女王2》今日在內地平台開播，不少觀眾在追劇時發現片尾曲《Crystal Clear》已經換人演唱。原本由炎明熹主唱的這首歌曲，如今改由填詞人、被封為鍾澍佳御用劇集歌曲天后呂喬恩獻唱，令人驚喜的是網民普遍反應正面，紛紛留言表示「好聽」。呂喬恩的演唱風格與炎明熹有明顯差異，但同樣能夠完美詮釋歌曲的情感內核，展現出不同的音樂魅力。

無綫官方未有回應人事變動安排

對於《新聞女王2》更換片尾曲主唱一事，無綫電視及相關製作單位暫時未有作出正式回應。炎明熹去年因續約問題與無綫關係轉差，其後宣布完約並成立個人工作室「然后」，正式告別無綫生涯。她曾憑《Crystal Clear》在《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得「最佳電視歌曲」獎項，該歌曲在YouTube的收聽次數更超過200萬，成為她在無綫時期的代表作之一。

詹天文獻唱插曲與炎明熹形成對比

值得注意的是，《新聞女王2》的插曲《Seeds of Truth》由同樣出身《聲夢傳奇》的詹天文演唱，形成有趣的對比。詹天文作為聲夢小花，近年在無綫發展順利，與選擇離巢的炎明熹走上截然不同的道路。網民對於兩位聲夢出身歌手的不同發展軌跡議論紛紛，有人認為「各有各精彩」，亦有人感嘆「時移世易，人事變遷」，反映出娛樂圈瞬息萬變的現實。

炎明熹 新聞女王2 被封為鍾澍佳御用劇集歌曲天后呂喬恩（圖片來源：IG@quinn_lui）
炎明熹 新聞女王2 （圖片來源：IG@quinn_lui）
炎明熹 新聞女王2 《新聞女王2》主題曲換回原作主唱（圖片來源：TVB）
炎明熹 新聞女王2 Windy有份唱插曲（圖片來源：詹天文IG）
炎明熹 新聞女王2 《Crystal Clear》曾獲得TVB的「最佳電視歌曲」獎。（圖片來源：TVB）
炎明熹 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
炎明熹 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
炎明熹 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
炎明熹 新聞女王2 《Crystal Clear》曾獲得TVB的「最佳電視歌曲」獎。（圖片來源：TVB）
炎明熹 新聞女王2 炎明熹自傳出與TVB在續約上有問題後，就突然被雪藏足成年。（圖片來源：ig@yiminghay）
炎明熹 新聞女王2 Gigi曾在後樓梯清唱《Crystal Clear》，影片獲TVB轉載。（圖片來源：TVB）
炎明熹 新聞女王2 （圖片來源：東方新地）
炎明熹 新聞女王2 （圖片來源：IG@win_dy__）
炎明熹 新聞女王2 比起年紀差不多的詹天文、姚焯菲及鍾柔美，炎明熹無論思想或行為都比較成熟。（圖片來源：姚焯菲IG）
