樂易玲指炎明熹有排先完約 否認暗寸對方忘本：我對住Yumi同Windy講㗎！
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樂易玲日前出席活動時，被問及疑似暗寸炎明熹（Gigi）「忘本」的話題，樂易玲對此表示所謂「忘本論」其實是針對鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy），並指Gigi有排先完約，叫大家唔好成日「對號入座」！
樂易玲否認暗寸炎明熹「忘本」
樂易玲早前在活動上叮囑Yumi和Windy不要忘本，被指是在暗寸有傳因不續約而被TVB雪藏的Gigi，對此樂易玲向傳媒強調唔係話緊Gigi：「我對住Yumi同Windy講㗎！佢哋細個，能夠教嘅我盡量教，尤其是公司藝人，我哋都會話畀佢哋知，真係要做榜樣，同埋永遠都要係朋友。」
樂易玲澄清指炎明熹有排先完約
而講到Gigi有傳因不續約而被TVB雪藏，樂易玲澄清指炎明熹有排先完約：「佢份合約仲有排喎，我就唔知點解你哋咁多人對號入座，成日都話佢要走唔續約，其實我哋嘅同事都應該同佢傾緊合約關係，因為佢仲有一段長時間，我諗新聞界太關心佢。」並表示絕對相信Gigi並非忘本的人。
解釋TVB冇派人採訪炎明熹原因
樂易玲又指Gigi現時工作安排如常，其歌曲也有上排行榜，最近少有現身是因為她仍在求學階段，所以工作都要配合她的休息時間。而講到上次Gigi出席活動時，TVB沒有派人採訪，樂易玲表示是因為該活動是由唱片公司為她接洽。
炎明熹主演音樂劇《戀上西沙》將播
睇翻最近Gigi不僅在商場活動中亮相，也為一個手袋品牌拍攝了一系列廣告，這些廣告在金鐘的港鐵站隨處可見。此外，無綫翡翠台將於本月14日播出《炎明熹Gi-FORCE演唱會2024》，並將在奧運結束後，播放Gigi在今年初拍攝的音樂劇《戀上西沙》。
網民寸樂易玲完美示範「指桑罵槐」
對於樂易玲否認暗寸Gigi忘本，網民大多唔收貨，表示：「句句有骨」、「即係原來係Yumi同windy忘本」、「含沙射影姐，咁你都唔明」、「對住邊個講都係講有咩分別？」、「完美示範：指桑罵槐」、「即係話嗰個冇X得教啫」、「佢咁講好似兇Yumi、Windy咁」、「樂小姐打扮到咁高貴點會鬧人，佢只係教啲𡃁妹做人要睇路」等。
撰文：東方新地圖片來源：IG@62000000callme、[email protected]、YouTube@TVB娛樂新聞台