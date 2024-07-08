樂易玲指炎明熹有排先完約 否認暗寸對方忘本：我對住Yumi同Windy講㗎！

樂易玲日前出席活動時，被問及疑似暗寸炎明熹（Gigi）「忘本」的話題，樂易玲對此表示所謂「忘本論」其實是針對鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy），並指Gigi有排先完約，叫大家唔好成日「對號入座」！

