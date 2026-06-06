炎明熹出戰《歌手2026》唱功亮眼慘跌危險區 竇靖童殺入三甲 賽果惹熱議
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《歌手2026》第三期聯名賽昨晚（5日）直播，炎明熹首度與周興哲合作演繹《顏色》，兩人清亮的歌聲雙向契合獲觀眾大讚，惟最終賽果卻令人意外——周興哲與炎明熹雙雙跌入危險區，網民直呼不公平。
炎明熹周興哲合唱《顏色》
《歌手2026》第三期首次採用雙人合唱模式，七組搭檔同場較量。齊豫與阿雲嘎合唱《彎彎的月亮》，胡彥斌聯手Jony J演繹《借過一下》，張碧晨攜手海來阿木帶來《夢底》，Stanaj與Lauren Spencer Smith獻唱《Talking to the Moon》，尤長靖搭檔錘娜麗莎演出《傷心的人別聽慢歌》，周興哲與炎明熹合唱《顏色》，竇靖童則聯動INNOUT樂隊演繹《BIRDS OF A FEATHER》。
胡彥斌奪冠 竇靖童殺入三甲
炎明熹與周興哲的組合被視為本期最令人期待的搭檔之一，兩人以《顏色》借各色意象描摹親情，傳達「愛不是要我們變成同一種顏色」的訊息。炎明熹嗓音溫暖通透，與周興哲的細膩唱腔互相襯托，舞台表現獲不少觀眾即時留言讚賞，有觀眾形容「女生特別會唱」、「gigi唱歌真的好好聽嗓音太好聽了」。賽果出爐，胡彥斌與Jony J奪得本期總冠軍，竇靖童排名第二，尤長靖位列第三，三組進入優勝區。周興哲、張碧晨、Stanaj及齊豫則暫時落入危險區，炎明熹作為助演嘉賓雖然表現亮眼，但未能助周興哲脫險。根據賽制，危險區四位歌手將在第四期月度決賽決定最終去留，其中三位將直接止步。
網民為炎明熹抱不平「她更該留在舞台」
賽果公布後，網民反應兩極。不少留言為炎明熹及周興哲感到可惜，有人直言「輸了，我都驚呆了」、「好聽竟然沒有贏」，亦有網民認為「選這歌比賽沒有優勢」。更多人則聚焦炎明熹的實力，留言稱「炎明熹無可否認是新生代最強的女歌手」、「炎明熹更像是該留在歌手的人」、「女生能不能留下來繼續比賽好好聽」，對排名合理性的質疑持續發酵。
圖片來源：芒果TV資料或影片來源：原文刊於新假期