炎明熹跌膊靚爆造型現身港台 網民大讚：平時返學著到咁靚

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早前有傳因為合約問題而被TVB雪藏的炎明熹，近日都甚少現身公開場合。不過日前就在港台電視節目《港式速遞講你知》中，以理大學生身份登場，一身跌膊靚爆造型獲網民激讚！

炎明熹跌膊靚爆造型現身港台

炎明熹在2023年透過「學校推薦直接錄取計劃」獲理工大學取錄，修讀時裝（榮譽）文學士組合課程，並在日前就接受港台電視節目《港式速遞講你知》訪問。在節目中，炎明熹以一身跌膊裇衫襯絲絨帽造型出鏡，大談對藝術的看法。

炎明熹在節目指在大學會同同學一起創作時裝作品，雖然有時會出錯，但能夠從錯誤中延伸出另一件作品。炎明熹又表示修讀課程後，會在創作服飾時思考該用甚麼材料去製作自己心目中的形象出來。

炎明熹 炎明熹日前以理工大學學生身份現身港台節目。（圖片來源：RTHK 32）
炎明熹日前以理工大學學生身份現身港台節目。（圖片來源：RTHK 32）
炎明熹 炎明熹又跌膊又低胸非常性感。（圖片來源：RTHK 32）
炎明熹又跌膊又低胸非常性感。（圖片來源：RTHK 32）
炎明熹 節目中有影到炎明熹親自裁縫衣服的畫面。（圖片來源：RTHK 32）
節目中有影到炎明熹親自裁縫衣服的畫面。（圖片來源：RTHK 32）
炎明熹 不少網民都大讚炎明熹造型夠曬靚。（圖片來源：RTHK 32）
不少網民都大讚炎明熹造型夠曬靚。（圖片來源：RTHK 32）
炎明熹 仲有炎明熹的創作手稿。（圖片來源：RTHK 32）
仲有炎明熹的創作手稿。（圖片來源：RTHK 32）

網民大讚：平時返學著到咁靚

不少網民都大讚炎明熹的服裝夠曬靚，又話覺得炎明熹休息一排之後反而更加容光煥發，非常有藝術家氣質：「靚左咁多」、「離開咗TVB 個人都精靈啲」、「依加咁既style似返個正常女仔」、「佢自己打扮仲好過tvb幫佢打扮」等。

炎明熹 （圖片來源：IG@yiminghay）
（圖片來源：IG@yiminghay）

炎明熹 新歌《最動人一次》點擊突破40萬

炎明熹Gigi近半年來疑因未肯續約而被TVB雪藏，工作量大減，而她的最新單曲《最動人一次》由伍仲衡為Gigi作曲編曲及監製，而伍仲衡亦剛被TVB飛出《中年好聲音3》的評審團。在MV推出後，短短兩日間MV更已突破40萬點擊，打破TVB Music Group頻道近月的觀看次數紀錄，並登上了熱爆影片及熱門音樂影片第3位，不過粉絲就好不滿，力數TVB Music Group的5宗罪：

1. 封面低調處理

粉絲發現《最動人一次》MV的封面未有採用Gigi的大頭相，反而將她縮到細細粒，與之前Gigi的MV封面處理好唔同。

炎明熹 《最動人一次》的MV封面將Gigi縮到細細粒。（圖片來源：TVB Music Group）
《最動人一次》的MV封面將Gigi縮到細細粒。（圖片來源：TVB Music Group）
炎明熹 MV中不乏Gigi的大頭相。（圖片來源：TVB Music Group）
MV中不乏Gigi的大頭相。（圖片來源：TVB Music Group）
炎明熹 之前炎明熹不少MV都以「大頭相 」作封面。（圖片來源：TVB Music Group）
之前炎明熹不少MV都以「大頭相 」作封面。（圖片來源：TVB Music Group）

2. MV畫質沒有4K

《最動人一次》MV與其他TM歌手MV仲有一大分別，就係Gigi的MV畫質最高只能選擇1080p的解析度，而其他TMG歌手則有2160p的4K超高清畫質選項。

炎明熹《最動人一次》MV：

3. 音頻電平被調弱

有粉絲更指今次MV的音頻電平被調弱，跟Gigi自家的「Gigi Yim 炎明熹」YouTube頻道音源完全不同。

「Gigi Yim 炎明熹」YouTube版的《最動人一次》：

4. 分享preview沒有歌手名字

有粉絲又指在分享MV時，發現preview沒有了歌手的名字，但睇真啲，preview也就是MV的封面其實有寫上Gigi的英文名，但因為設計將英文字打棟寫，讓人難以閱讀。

炎明熹 MV的分享preview上，Gigi的英文名被打棟寫，難以閱讀。（圖片來源：TVB Music Group）
MV的分享preview上，Gigi的英文名被打棟寫，難以閱讀。（圖片來源：TVB Music Group）

5. 歌曲沒有任何宣傳

粉絲又發現TVB冷處理Gigi推出新歌一事，沒有為她作任何宣傳，而翌日李佳新歌《再找一天忘記你》一出，TVB娛樂新聞台即時推出MV拍攝採訪，相比下令粉絲不忿，最終粉絲歸納結論：Fans自強，Gigi加油。

炎明熹 李佳新歌《再找一天忘記你》一出，TVB娛樂新聞台即時推出MV拍攝採訪。（圖片來源：TVB）
李佳新歌《再找一天忘記你》一出，TVB娛樂新聞台即時推出MV拍攝採訪。（圖片來源：TVB）
炎明熹 不過Gigi的MV播放率仍大幅拋離《中年好聲音》歌手李佳近50倍。（圖片來源：TVB Music Group）
不過Gigi的MV播放率仍大幅拋離《中年好聲音》歌手李佳近50倍。（圖片來源：TVB Music Group）

圖片來源：RTHK32、IG@yiminghay資料或影片來源：原文刊於新假期

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