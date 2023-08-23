炎明熹演唱會2023｜公開個唱詳情 大玩宇宙元素 譚詠麟李克勤拍片力撐
炎明熹 Gi-FORCE演唱會
日期：2023年10月7日（星期六）
時間：晚上8時15分
地點：九龍灣國際展貿中心Star Hall
票價：$880、$680、$480
門票開售日期：8月25日上午10時
售票途徑：香港快達票
炎明熹感慨：呢段旅程非常之奇幻
在演唱會記者會上，Gigi分享由《聲夢》到現在的感受：
呢段旅程非常之奇幻，因為我本身都冇諗住成為一位歌手，但係好似喺呢一條路到慢慢有個力量想我將呢方面推廣去，因為我以前係同爸爸嘅一樣想做一位護士，但喺過程之中嘅中間我就好鍾意唱歌，同埋我發現咗呢一個興趣之後，佢問我想唔想唱歌，我就話我想，之後就開始咗比賽，再參加星夢，再慢慢成為歌手，我覺得自己非常之幸運，同埋多謝咁多位支持我。
見返影片嘅時候，我會叫自己保持初心，同埋會有一種想喊嘅感覺，但個種喊係可能睇返以前嘅自己唱歌同埋而家自己唱歌，拼埋嘅時候會變成新嘅感觸。
譚詠麟睇好炎明熹
另一方面，記者會上再播出前輩錄製的打氣片段，包括有譚校長譚詠麟、「奶爸」李克勤、楊千嬅及兩位老師李幸倪、泳兒。譚詠麟拍片打氣說︰「炎明熹係一位近年難得一見，全面同多元化嘅歌手，聽講佢10月開個唱，我對佢百分百有信心，會全力支持佢！」
大玩宇宙元素
炎明熹今次個唱名為「GI-FORCE」，她表示給予大家的印象似一個外星人，加上說話表達方式，令不少人覺得她來自「火星」。炎明熹笑指：「我講嘢好有邏輯，但我講同心入面唔同次序，所以大家有時聽唔明。」另外，她透露今次個唱大玩宇宙元素，宇宙有不同恆星，希望呈現不同感覺。
第一次真正舉啞鈴做gym
炎明熹稱為今次個唱首次去做Gym練體能，我第一次真正舉啞鈴，前幾日仲係酸痛緊，睡覺輾轉反側都會有啲痛。至於被問幾時在紅館開騷，炎明熹透露目標沒有設定幾多歲要去，希望一直努力，走到不同舞台，時機成熟就會去到。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！