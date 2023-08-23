炎明熹演唱會2023｜公開個唱詳情 大玩宇宙元素 譚詠麟李克勤拍片力撐

有「樂壇小天后」之稱的炎明熹（Gigi）奪得《聲夢傳奇》總冠軍後開始音樂路，再成為年度頒獎禮四台聯頒新人王，更加北上成為綜藝節目最年輕參加者之一。Gigi炎明熹經過兩年努力之後，10月7日仲會舉行首個個人演唱會。