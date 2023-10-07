炎明熹演唱會︱一文直擊炎明熹演唱會7大感動位！大膽翻唱姜濤作品

炎明熹（Gigi）今晚（7日）舉行個人演唱會《炎明熹Gi-FORCE演唱會》 頭場。出道2年首次舉行個人演唱會的炎明熹，事前揚言會帶給粉絲們小驚喜！東方新地今次為大家全程直擊，捕捉Gigi演唱會場外場內每一個精彩時刻！