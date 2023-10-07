炎明熹演唱會︱一文直擊炎明熹演唱會7大感動位！大膽翻唱姜濤作品
炎明熹演唱會︱1. 亮片緊身短裙登場 華麗出場大曬唱功
炎明熹頭場演唱會於晚上8點30分開始，炎明熹以一身配有Led燈的白色立體衫登場，隨即引來全場歌迷歡呼。炎明熹以《真話的清高》為個唱揭開序幕，唱到第二首《焰》時脫下白色外套，露出亮片緊身短裙，透視露出纖腰加長腿，狀態大用。隨後緊接唱出參加《聲夢傳奇》第一次演唱的歌曲《守望麥田》， 讓全場歌迷回憶湧現，將全場氣氛推至最高。
炎明熹演唱會︱2. 淚崩翻唱MIRROR姜濤《Dear My Friend,》
雖然Gigi係TVB《聲夢傳奇》出身，但今次演唱會竟然唱出兩首MIRROR成員的單曲，包括Jer的《Jonathan’s Soliloquy》和姜濤的《Dear My Friend,》。Gigi解釋之所以會選擇演唱姜濤的《Dear My Friend》是為了「送俾曾經既自己和愛錫自己既朋友」，最後仲唱到喊添。繼《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴唱完MIRROR成員Ian的《鯨落》後，連Gigi都跟住一齊唱埋鏡仔嘅歌，認真係香港樂壇一家親！
炎明熹演唱會︱3. Gigi梁詠琪做嘉賓 大小Gigi同台演出
至於嘉賓方面，Gigi就請到另一位Gigi梁詠琪擔任嘉賓。梁詠琪指很羨慕Gigi 18歲就開人生第一場個人演唱會，大讚Gigi唱功了得：「好犀利，出道兩年幾嘅歌手就開自己個人演唱會。我頭先係後台用耳機聽你唱歌，我想話好好聽，我好享受，我由開場一路聽，我真係覺得係好值得我哋去支持。」梁詠琪隨即亦表示看到現場有很多媽媽爸爸級粉絲而感到驚喜：「我以為會有好多小朋友fans，因為你（Gigi）本身都細個，但現場好多媽媽、爸爸級fans啊！我慢慢知道點解，係因為我哋真係好想生個好似你咁叻嘅女啊！」兩位Gigi在台上合唱《我鐘意》後，梁詠琪再唱出《Today》。
炎明熹演唱會︱4. 苦練舞功 又唱又跳4首歌Medley！
曾笑指自己的舞蹈實力令人「欲言又止」的Gigi，今次為了演唱會特訓，密密練舞務求為粉絲們帶來驚喜。Gigi以黑色短裙加黑絲登場，大曬苦練多時舞技，又唱又跳4首歌的Dance medley，其中更包括與Gigi交情深厚的已逝天后李玟的《刀馬旦》、《別找我麻煩》、《Freakin’ Nightmare》和新歌《Little Magic》。雖然Gigi跳舞時動作依然有點生硬，但睇得出Gigi好用心跳好每一步。
炎明熹演唱會︱5. Sweet爆大曬粉絲親手信
Gigi在演唱會中提及到很喜歡收到粉絲們的親筆信，又指每封信都有用心閱讀並收藏起來：「宜家可能科技發達咗嘅時代，大家都會習慣用手機去發訊息，可能會忽略手寫信。經過呢兩年嘅時間，由出道到宜家，大家都睇住我成長，我啲Fans們都會送一啲信俾我，我全部都有睇過曬。我收收埋埋都大概有五個月餅罐，每個都可以裝大概百幾封信。大家可以盡情咁送俾我，我會一封一封咁睇。」無厘頭嘅Gigi又指會每一封信都好好收藏，有可能因為屋企太多信而流浪街頭。Gigi隨即更在熒幕上大曬印象最深刻的親手信，非常寵粉！
炎明熹演唱會︱6. 造型服飾別有用心
為了個人首場演唱會，炎明熹在服裝方面落足心機，每套服裝都特顯Gigi高挑身材。
炎明熹演唱會︱7. 「火星」為主題 大熒幕設計超花心思
今次Gigi演唱會以「火星」為主題，舞台上放有一個巨型星球擺設。雖然舞台上沒有太多擺設，但身後的大熒幕都會配合Gigi所演唱的每一首歌而播放不同的影響，壓場感十足。
炎明熹演唱會︱花籃陣容鼎盛 Chantel因開學缺席演唱會
炎明熹入行以來一直深受樂壇前輩們的喜愛，今晚一班樂壇前輩和圈中好友都有送上祝賀花籃，包括獎門人曾志偉、蘇永康、楊千嬅、草蜢等人。場外除了有大明星們送上的花籃，一班粉絲們亦為Gigi準備了多個應援版，等早到嘅歌迷可以邊影相邊等入場。除了今晚趕回紐西蘭開學的Chantel姚焯菲，《聲夢傳奇1》學員們、《中年好聲音》冠軍周吉佩和Gigi的家人們都有到場支持Gigi。
炎明熹演唱會︱完整歌單：
1. 真話的清高
2. 焰
3. 守望麥田 （原唱：王菲）
4. 網絡安全隱患（原唱：Serrini）
5. 複雜
6. 心淡（原唱：容祖兒）
7. 世事何曾是絕對（原唱：盧冠廷）
8. 蜚蜚
9. 記得（原唱：張惠妹）
10. Dance Medley：
a) 別找我麻煩 (原唱：蔡健雅)
b) Freakin’ Nightmare (原唱：馮允謙)
c) 刀馬旦 (原唱：李玟)
d) Little Magic
11. Jonathan’s Soliloquy（原唱：柳應廷）
12. 流沙（原唱：陶喆）
13. Dear My Friend,
14. 好想約你
15. 愛
16. 你要的愛
17. 夜信
18. 調色盤
19. 我鐘意
20. Today（嘉賓：梁詠琪）
21. 大開眼界
24.. 隱形的翅膀 (原唱：張韶涵)
23. 今生今世 (原唱：張國榮)
22. Only For Me (新歌)
25. 如海 (灯火改詞版)
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！