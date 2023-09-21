炎明熹專訪︱自爆有驚喜送畀粉絲 曾打算開紅館演唱會 因1原因拒絕！
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有「樂壇小天后」之稱的炎明熹（Gigi）即將在10月7、8日舉行一連兩日的首場個人演唱會。近日馬不停蹄為演唱會作準備嘅Gigi，早前接受《東方新地》專訪，透露今次演唱會特意為粉絲們準備多個驚喜，又大爆唔開紅館開演唱會嘅真正原因！
炎明熹感恩有機會開個唱：仲緊張過我考試
年僅18歲炎明熹出道短短2年就開個人演唱會，連Gigi本人都表示覺得很幸運，亦感恩公司給予自己機會：「我首先想表達我自己係一個幸運兒，我估唔到自己出道唔太長時間，就已經可以擁有自己嘅個人演唱會，我係非常感恩。宜家都好緊張，我覺得仲緊張過我考試。」
Gigi又指會為演唱會全力以赴，更特別為演唱會首次做Gym：「我係人生第一次做Gym，雖然暫時只係做咗幾日，但都係一個好印象深刻嘅體驗。」
演唱會特設跳舞環節 認大有進步！
當被問到演唱會會否加設跳舞環節時，Gigi大爆會有，更指「一不做而不休」，自己會盡全力練習，務求對得住自己、觀眾和工作人員：「既然演唱會會有呢一個跳舞環節，我會盡力做好佢，我相信自己要做得到，我會盡力去練好佢。」
Gigi又笑指自己跳舞實力大有進步：「因為我以前跳舞係…我睇翻以前啲片段真係有啲欲言又止嘅感覺，但係慢慢我自己有開始跳舞嘅時候，就會覺得係好過以前好多。」
為1原因拒絕到紅館開演唱會
炎明熹今次首次個人演唱會選擇在九展舉行，當被問到有否曾經打算到紅館開騷的時候，Gigi就回應指：「其實公司都有想叫我去紅館開演唱會，但我覺得真係要一步一步嚟，唔好咁急就上紅館表演。「希望自己可以有多啲經驗，喺唔同嘅地方表演完之後，再去一啲更大嘅舞台表演。」
自爆演唱會有驚喜送粉絲
Gigi在訪問當中透露今次演唱會有特意準備驚喜送畀粉絲，仲話特意將某首日文歌改為廣東話歌詞：「我會唱自己嘅歌曲之餘，亦都會唱一啲大家未聽過嘅歌，甚至係可能另一國語言嘅歌，但就將佢變做廣東話。本身係一首日文歌嚟嘅，自己都冇試過咁樣做，希望可以畀大家一個驚喜。」
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撰文：東方新地圖片來源：東方新地、IG@yiminghay資料或影片來源：東方新地