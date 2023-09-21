炎明熹專訪︱自爆有驚喜送畀粉絲 曾打算開紅館演唱會 因1原因拒絕！

有「樂壇小天后」之稱的炎明熹（Gigi）即將在10月7、8日舉行一連兩日的首場個人演唱會。近日馬不停蹄為演唱會作準備嘅Gigi，早前接受《東方新地》專訪，透露今次演唱會特意為粉絲們準備多個驚喜，又大爆唔開紅館開演唱會嘅真正原因！