炎明熹與無綫合約爭議持續 TVB官網1舉動正式「開刀」未續約被雪靠1招自救

被稱為「樂壇小天后」的炎明熹（Gigi），近期與無綫電視的合約問題引起廣泛關注。雙方在合約條款上的爭議一直未有解決，其中包括Gigi要求的準時發放薪金等條件。有消息指出，如果炎明熹明年先正式滿約，如果唔簽無綫決定離開，可能需要面對超過一年的「雪藏期」，有網民更發現TVB官網1舉動正式「開刀」！

