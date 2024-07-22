炎明熹續約條件曝光傳要求無綫準時出糧 網民反應兩極
炎明熹 與無綫續約條件疑曝光
炎明熹日前現身活動時，透露與無綫的合約仍在討論階段。有指雙方在合約多個條款上都未能達成一致，其中包括Gigi堅持要求準時出糧，以及爭取工作自主權，以便她全力發展內地市場，而無綫則覺得她出道只有短短3年，是在「獅子開大口」。
網民反應兩極：準時出糧係基本 VS 拖糧係行規
Gigi要求無綫「準時出糧」的傳聞，極速引起網民爭議，有網民力撐Gigi，狠批無綫是無良僱主：「咁大間電視台都拖糧」、「打工要求準時出糧其實真係好基本，唔好拎廿幾三十年前果套繼續用喺依個時代啦」、「糧都唔準時點留，試吓出面公司拖糧，唔即日遞信都偷笑啦」、「唔鍾意佢，不過如果連準時出糧都要爭取先有，都支持佢早走早著」、「真係好癲，啲陋習咁多年都唔改變」、「好學唔學學亞視拖糧」。
但亦有網民支持無綫，指「拖糧」是娛樂圈中的慣例：「拖糧呢個係業內行規，之前歐錦棠喺youtube都有講過」、「呢行不嬲慣性拖糧，電影電視都係」、「做幕前不嬲都唔係個個月出一次糧」、「其實明星斷job計，又唔係淨袋月薪，if個客未比錢，冇錢收唔係正常？」、「根本行規嚟，唔可以為佢一個而改，所以佢開呢個要求即係冇諗過續」等。
承諾捧Gigi做「G.E.M. 2.0」 中間人傳係羅嘉慧
此外傳聞也提及Gigi獲內地公司出天價力邀過檔，據悉這涉及一位中間人，有指這位中間人為了將Gigi納入旗下，除了用高薪誘惑她，更承諾將她培養成「G.E.M. 2.0」。據知中間人是前電台女高層，曾在Gigi參加《聲生不息》期間受無綫所托照顧她，並幫助她在內地接洽不少工作，讓她勁賺數百萬，得以連掃兩層樓，升呢做業主，並搬入市值逾千萬元的將軍澳豪宅。
去年初查小欣曾在專欄中提到，TVB派炎明熹去內地工作時托羅嘉慧照應她，羅嘉慧更曾大讚Gigi「易湊」、又乖又勤力。羅嘉慧是資深電影人文雋的前妻，亦曾是商台公關部主管及商台製作總經理，2000年離開商台後，做過陳曉東等藝人的經理人，後來北上發展，更成為內地一線歌手孫楠的經理人兼娛樂營銷公司合伙人。
樂易玲曬與 Gigi 舉V合照 稱呼她為「大師姐」
Gigi日前出席了一場「聲夢3小花」的音樂會尾場，更與曾疑似暗寸她「忘本」的樂易玲同場，兩人座位坐正前後排，雖然在席上未見有互動，但仍有舉V合照，樂易玲更在IG提到：「大師姐gigi台下合唱係愛呀。」
炎明熹連環派金句回應續約問題
對於出席活動TVB都冇派記者到場採訪一事，炎明熹就笑稱可能係地點太遠同埋檔期問題，高EQ化解尷尬。而被問到與TVB的合約進展時，炎明熹就坦言仲未與TVB續約，目前仍在討論階段，而自己對於未來亦保持開放態度。炎明熹透露家人都唔知太多關於自己合約的問題，始終「呢個年紀會嘗試所有嘢都自己決定」，希望唔好令家人擔心，仲搞笑稱可能自己第時會去咗做空姐都話唔定。
炎明熹親解內地公司天價過檔傳聞
最近更有傳炎明熹被內地公司以天價邀請過檔，Gigi就表示自己都唔知有呢件事，不過就唔抗拒有新嘅發展。炎明熹亦坦言有唔同嘅發展其實都有好有壞，雖然依家都未知最後嘅發展係點，不過自己就咩都想去試吓，去發掘自己嘅潛能。
樂易玲否認暗寸炎明熹忘本：我對住Yumi同Windy講㗎！
樂易玲早前在活動上叮囑Yumi和Windy不要忘本，被指是在暗寸有傳因不續約而被TVB雪藏的Gigi，對此樂易玲向傳媒強調唔係話緊Gigi：「我對住Yumi同Windy講㗎！佢哋細個，能夠教嘅我盡量教，尤其是公司藝人，我哋都會話畀佢哋知，真係要做榜樣，同埋永遠都要係朋友。」
解釋TVB冇派人採訪炎明熹原因
樂易玲又指Gigi現時工作安排如常，其歌曲也有上排行榜，最近少有現身是因為她仍在求學階段，所以工作都要配合她的休息時間。而講到上次Gigi出席活動時，TVB沒有派人採訪，樂易玲表示：「咁我唔知，因為係TMG（TVB Music Group ）唱片公司幫佢接嘅嘢，我諗你要問番唱片嗰邊，因為我哋supervisor係唔使跟呢個project嘅。」