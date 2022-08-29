開心無敵獎門人｜17歲炎明熹上被戲弄花容失色 吸金數百萬竟不知去向！

17歲炎明熹（Gigi）上周六（8月27日）現身尖沙咀出席音樂節活動。提到有指她人氣爆紅後，吸金力驚人，4個月穩袋過百萬，距離她置業目標10層樓相當近，Gigi聽到後相當困惑表示，因為她自己都唔知幾時出糧，係邊個戶口度。