開心無敵獎門人｜17歲炎明熹上被戲弄花容失色 吸金數百萬竟不知去向！
買樓係屋企人目標 自己戶口都未有
炎明熹受訪時指，買樓呢件事就由佢順其自然地去，因為買樓是屋企人給自己的目標，所以就轉化為同家人一起努力的目標，所以就順其自然地去做，不會給自己太大壓力。被問到是否坊間所指賺到過百萬，炎明熹則話唔知，更反問，我可以開銀行戶口嗎？再被問到人工去咗邊，Gigi則答可能係公司；當記者再追問對方到底幾時出糧，炎明熹最後就表示不清楚幾時可以出糧，戶口在哪裡，更反問可以喺邊度Check？因為她表示連經理人都唔知道這件事。
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參加《獎門人》用衫抹嘴汗似聞胳肋底
第五集《獎門人》請來「聲夢傳奇隊」同「J2ers 隊」上台玩經典遊戲，今晚首度重現的經典遊戲「開心無敵爆大波」，期間笑料十足，打頭陣出場的 Gigi 被大波波嚇到失晒魂，期間瘋狂飆高音兼唱歌，盡顯火星人本色。事後緊張到爆汗的 Gigi 以衫袖抹去嘴上的汗，但由於動作相當滑稽，惹得森美爆笑問道：「你做乜聞胳肋底？！」
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同隊的 Sherman 則挑戰要講出「初吻冇可能發生嘅地方」，Sherman 連環爆出「靈堂」、「樂小姐間房」等鬼馬答案。
在「開心無敵估歌仔」中，「聲夢傳奇隊」再次展現音樂天分，連續估中 4 首歌，眼見 「J2ers 隊」食白果，獎門人好心給他們機會反擊：「最後一題答中，就當你哋贏！」結果胡敏芝成功估中答案「一個救全家」，其他 J2ers 即時將她拋起慶祝，氣氛熱鬧。
「開心無敵大電視」環節同樣搞笑，慘遭圍攻的 C 君被指是「哈比人」及「粉腸」，陳欣茵不顧形象發出姣爆聲音扮「綠茶婊」，Gigi 則放下偶像包袱扮豬叫，十分落力。去到觀眾 最愛的「開心無敵彈遮遮」環節，森美與 C 君組隊出戰，但兩人頻頻答錯問題硬食淋雨 酷刑；向來鬼主意多多的森美竟「開外掛」拿出私家遮，最後被獎門人發現兼沒收，非常過癮。
受訪指齊蔭髮型難超越
炎明熹接受由鄭裕玲（Do姐）主持的商台節目《口水多過浪花》訪問時被Do姐問起髮型問題，炎明熹就指齊蔭長髮是她的icon，雖然容易被大家認出，但她暫時不會改髮型；Do姐就直言其髮型已經維持一年，認為歌手的形象要多變才好。「你使唔使改變吓形象？演員可以唔多改變形象，因為佢哋會做戲，重新設計啱嗰個角色嘅形象，但歌手呢，不嬲以嚟要多啲變化，你呢個髮型已經好耐，你諗住短蔭到幾時呢？」Gigi說：「我想，但好難搵到一個髮型超越佢，有人鍾意我留蔭，有人唔鍾意我留蔭，鍾意我中分（中間分界），我諗用假髮解決咗佢先，我都覺得中分會成熟啲。」炎明熹又在節目上透露想報讀時裝設計或者音樂，更表示：「今日呢套衫，都係我自己襯，我著咗對鴛鴦襪。」Do姐望一望也表示贊同：「係喎，幾好睇喎！」