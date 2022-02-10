炎明熹傳被王祖藍勸休學北上做節目 「爆料者」唱歌老師高晨維有回應
傳消息來自炎明熹 Fans Club
網民在討論區發帖，指王祖藍迫炎明熹休學並北上參加內地節目，但遭炎明熹拒絕！文中又指「王姓153」同時「hold咗好多唔同artist」，網民好擔心炎明熹及該批藝人的前途受影響﹗網民指這個消息來自炎明熹fans club，並指爆料者是炎明熹的唱歌老師高晨維！
高晨維否認是爆料者
炎明熹的唱歌老師高晨維回應傳媒查詢時，直指有人造謠，更話完全冇聽過王祖藍叫炎明熹休學一事，高晨維其後亦在IG限時動態中澄清：「連我自己都唔知嘅事，竟然可以係『由我』爆料！這就是娛樂圈～唔使再問我當年為何離場。」
炎明熹現正讀中五
現年16歲的炎明熹，正於聖安當女書院就讀中五，休學在香港不犯法，但有指內地的真人騷和比賽類節目，其實都對年齡有所限制，內地新政策嚴禁18歲以下未成年人參加，所以即使炎明熹肯休學，都未必能夠全面北上發展。
網民圍插過份
網民對這個傳聞十分反感，紛紛表示：「叫個15歲嘅妹妹休學去參加歌唱節目會唔會太過份？」、「15歲高中學歷都冇，咁早休學會累佢一世」、「冇內涵唔讀書沉澱吓，好快會玩完」等等，但亦有網民持相反意見，力撐「有機會梗係上，讀書幾時都得」，又有網民指責王祖藍係「反骨仔」、「一早部署好返舊公司撬人走」等。
王祖藍 慨嘆人言可畏
面對近日的眾多是非，王祖藍日前就在社交網引用聖經金句，慨嘆「人言可畏」，他說：「有些人因太在乎他人的言語，而畏首畏尾，虛情假意，做一些與自己原則相違背的事，且在生活中沒有真正的自由。人的羞辱更令人難以忍受，能使人怒氣填胸或灰心喪志，這些『閒言』的威力之大，有時甚至能刺激人做出令自己或他人都會遺憾的事！」
獲樂易玲留言支持
王祖藍續說：「雖然你無法控制別人的口，但你可以拒絕它影響你的心。如何能在當中得自由？關鍵在於你的思想和行動，也就是你用什麼來作為抵擋這些『閒言』的利器。」被傳與王祖藍不和的樂易玲，在其帖文下大讚：「祖藍道出了我心中所想！」而太太李亞男、陳敏之及小寶陳嘉佳亦有留言支持王祖藍！
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