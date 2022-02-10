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炎明熹傳被王祖藍勸休學北上做節目 「爆料者」唱歌老師高晨維有回應

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近日王祖藍是非多多，繼被指同無綫兩大高層樂易玲和曾勵珍炒大鑊後，日前網民在討論區發帖，指炎明熹（Gigi）的唱歌老師高晨維（Cleo）爆料，指王祖藍勸炎明熹休學，北上去參加內地節目。

傳消息來自炎明熹 Fans Club

網民在討論區發帖，指王祖藍迫炎明熹休學並北上參加內地節目，但遭炎明熹拒絕！文中又指「王姓153」同時「hold咗好多唔同artist」，網民好擔心炎明熹及該批藝人的前途受影響﹗網民指這個消息來自炎明熹fans club，並指爆料者是炎明熹的唱歌老師高晨維！

在討論區發帖的網友又指傳聞中王祖藍仲計劃帶好多唔同藝人北上做節目，但因為啲節目至今都開唔成，令班藝人兩頭唔到岸。（圖片來源：討論區截圖）
在討論區發帖的網友又指傳聞中王祖藍仲計劃帶好多唔同藝人北上做節目，但因為啲節目至今都開唔成，令班藝人兩頭唔到岸。（圖片來源：討論區截圖）

高晨維否認是爆料者

炎明熹的唱歌老師高晨維回應傳媒查詢時，直指有人造謠，更話完全冇聽過王祖藍叫炎明熹休學一事，高晨維其後亦在IG限時動態中澄清：「連我自己都唔知嘅事，竟然可以係『由我』爆料！這就是娛樂圈～唔使再問我當年為何離場。」

唱歌老師Cleo（右）話完全冇聽過王祖藍叫Gigi（左）休學一事。（圖片來源：IG@cleopatra_ko）
唱歌老師高晨維（右）話完全冇聽過王祖藍叫Gigi（左）休學一事。（圖片來源：[email protected]_ko）

炎明熹現正讀中五

現年16歲的炎明熹，正於聖安當女書院就讀中五，休學在香港不犯法，但有指內地的真人騷和比賽類節目，其實都對年齡有所限制，內地新政策嚴禁18歲以下未成年人參加，所以即使炎明熹肯休學，都未必能夠全面北上發展。

2021年嘅新人入面，炎明熹算係好矚目啦！（圖片來源：IG@yiminghay_）
之前被問到想唔想返內地工作，炎明熹回答有機會一定想，因為可以增加多啲經驗。（圖片來源：[email protected]_）

網民圍插過份

網民對這個傳聞十分反感，紛紛表示：「叫個15歲嘅妹妹休學去參加歌唱節目會唔會太過份？」、「15歲高中學歷都冇，咁早休學會累佢一世」、「冇內涵唔讀書沉澱吓，好快會玩完」等等，但亦有網民持相反意見，力撐「有機會梗係上，讀書幾時都得」，又有網民指責王祖藍係「反骨仔」、「一早部署好返舊公司撬人走」等。

（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
炎明熹傳被王祖藍勸休學北上錄節目 唱歌老師否認爆料
（圖片來源：網民留言截圖）

王祖藍 慨嘆人言可畏

面對近日的眾多是非，王祖藍日前就在社交網引用聖經金句，慨嘆「人言可畏」，他說：「有些人因太在乎他人的言語，而畏首畏尾，虛情假意，做一些與自己原則相違背的事，且在生活中沒有真正的自由。人的羞辱更令人難以忍受，能使人怒氣填胸或灰心喪志，這些『閒言』的威力之大，有時甚至能刺激人做出令自己或他人都會遺憾的事！」

王祖藍早前帶領了王浩信、張振朗和高海寧北上進行交流。（圖片來源：IG@wong_cho_lam）
王祖藍早前帶領了王浩信、張振朗和高海寧北上進行交流。（圖片來源：[email protected]_cho_lam）

獲樂易玲留言支持

王祖藍續說：「雖然你無法控制別人的口，但你可以拒絕它影響你的心。如何能在當中得自由？關鍵在於你的思想和行動，也就是你用什麼來作為抵擋這些『閒言』的利器。」被傳與王祖藍不和的樂易玲，在其帖文下大讚：「祖藍道出了我心中所想！」而太太李亞男、陳敏之及小寶陳嘉佳亦有留言支持王祖藍！

樂易玲在王祖藍的帖文下連發兩個留言，其中一個仲係紅色心心，力證同王祖藍並冇不和。（圖片來源：IG@wong_cho_lam）
樂易玲（lokvirginia)在王祖藍的帖文下連發兩個留言，其中一個仲係紅色心心，力證同王祖藍並冇不和。（圖片來源：[email protected]_cho_lam）
無綫高層曾樂易玲。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
無綫高層樂易玲。（圖片來源：新傳媒照片庫）

圖片來源：[email protected]_cho_lam、[email protected]_、[email protected]_ko、討論區截圖、新傳媒照片庫

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