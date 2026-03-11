炎明熹「畫家」真面目示人！自製星光大道引發「Gi炎粉」朝聖 起底理大時裝學系驚人實力
炎明熹親手繪製壁畫展專業水準
Gigi在最新分享的片段中，見她穿上露腰Tee襯牛仔褲戴上圍裙，手執畫筆站在巨大牆壁前神情專注地勾勒線條與上色。她更在圖片配文「很有畫家的fu~但只係畫BB畫」，展示半完成的小貓作品，細心為公仔畫上眼睛，畫風相當可愛。Gigi又戴上膠手套在畫作上打手印，配文「自製星光大道」，創作過程中更不忘逗玩小狗餵食，期間她與小狗都不小心踩到顏料，場面搞笑溫馨。整個創作過程展現出她對藝術的熱誠與專業態度，令人看到她在音樂以外的另一面才華。
理工大學時裝設計高材生身份曝光
原來Gigi的藝術天份絕非偶然，她目前正於香港理工大學修讀時裝（榮譽）文學士組合課程，為2023年DSE考生透過「學校推薦直接取錄計劃」獲得錄取。理大的時裝學系在亞洲乃至全球都享有盛名，對學生的美學觸覺、設計邏輯以及繪圖能力都有極高要求。Gigi能夠兼顧繁忙的演藝工作與繁重的學業，足見她對藝術設計充滿熱誠。她中學時期就讀於聖安當女書院，高中選修服裝成衣與紡織及視覺藝術科，為日後的專業發展奠定基礎。
炎明熹多次表達時裝設計師夢想
Gigi曾接受香港電台訪問時透露「我有想過入讀演藝學院，但心儀香港理工大學的時裝設計課程。我喜歡畫畫，可以增加我的想像力。如果有一天我不做歌手，相信可以做一個優秀的時裝設計師。」現在如願入讀心儀課程，展現出她對藝術創作的認真態度。除了學業成就，她更曾獲2023年度「香港傑出少年」以及「全球華人傑出學生大獎」千里獎等殊榮，證明她在多個領域都有出色表現。12歲起在星格流行音樂學院接受歌唱及舞台演出訓練，師承校長高晨維，為她的全方位發展打下堅實基礎。
網民激讚畫功了得人美心善
網民看到Gigi的畫壁畫片段後紛紛留言大讚「畫得好靚兼人美心善」「果然有藝術天份」「相當厲害」等。不少粉絲更表示要到場打手印支持，對她展現的藝術才華感到驚喜。有網民留言「認真畫畫的Gigi最迷人」「音樂以外的隱藏才華終於曝光」，讚賞她能在繁忙的演藝工作中仍保持對藝術創作的熱誠。簽約Sony Music後資源大增的Gigi，如今在事業、學業與個人才華方面都迎來全方位大爆發，令一眾「Gi炎粉」對她的未來發展更加期待。