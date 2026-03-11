炎明熹「畫家」真面目示人！自製星光大道引發「Gi炎粉」朝聖　起底理大時裝學系驚人實力

樂壇小天后炎明熹（Gigi）今日在社交平台分享畫壁畫片段，一身休閒打扮的她手執畫筆專注創作，展現出色畫功令網民大為驚嘆。穿著露腰上衣配牛仔褲的Gigi戴上圍裙認真作畫，更不忘與小狗玩耍餵食，愛心爆棚的一面盡顯。這位20歲歌手的藝術天份背後原來大有來頭，她目前正於香港理工大學修讀時裝設計課程，強大藝術基因終於全面爆發。