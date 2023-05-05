18歲炎明熹禾罕冚珍珠驚艷網民 北上登台身穿緊身背心超搶鏡

炎明熹上月剛踏入18歲，近日又要應付DSE考試，又要北上登台，非常忙碌。早前炎明熹就在珠海舉行的《芒果音樂季》與《聲生不息》的好拍檔「魔動閃霸」合體演出。身穿緊身白色小背心的炎明熹突顯驕人身材，驚艷一班網民！