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18歲炎明熹禾罕冚珍珠驚艷網民 北上登台身穿緊身背心超搶鏡

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炎明熹上月剛踏入18歲，近日又要應付DSE考試，又要北上登台，非常忙碌。早前炎明熹就在珠海舉行的《芒果音樂季》與《聲生不息》的好拍檔「魔動閃霸」合體演出。身穿緊身白色小背心的炎明熹突顯驕人身材，驚艷一班網民！

炎明熹 向來以可愛形象登場的炎明熹，近日竟然以小背心登場，驚艷一班網民。
向來以可愛形象登場的炎明熹，近日竟然以小背心登場，驚艷一班網民。（圖片來源：[email protected]

炎明熹緊身白背心曬身材驚艷網民

炎明熹年紀輕輕出道，一直以可愛形象示人。不過所謂女大18變，炎明熹一踏入18歲就即刻以性感造型出席活動。早前在珠海舉行的《芒果音樂季》上，炎明熹身穿緊身白色小背心突顯身材線條，網民都驚訝原來炎明熹竟然係「有料之人」，一直以來只係「禾罕冚珍珠」！

炎明熹 炎明熹早前身穿小背心登台
炎明熹早前身穿小背心登台（圖片來源：小紅書@inflexable）
炎明熹 仲要露香肩非常性感
仲要露香肩非常性感（圖片來源：小紅書@inflexable）
炎明熹 小背心完全突顯炎明熹驕人身材！
小背心完全突顯炎明熹驕人身材！（圖片來源：小紅書@derekderek911）
炎明熹 網民都大讚炎明熹好靚
網民都大讚炎明熹好靚（圖片來源：小紅書@derekderek911）
炎明熹 網民翻出炎明熹去年上傳到社交平台的照片，直指她身材變得越來越好！
網民翻出炎明熹去年上傳到社交平台的照片，直指她身材變得越來越好！（圖片來源：[email protected]

18歲生日排場大 酒店大搞生日會

小天后炎明熹今年迎來18歲生日，一班粉絲隆重其事，特地在酒店宴會廳大搞派對預祝炎明熹生日。一班粉絲更在生日會中與炎明熹大合唱，為炎明熹獻上生日歌，面對眾粉絲的厚愛，炎明熹都忍不住在生日會上數次落淚爆喊：「我由一個唔知道自己做乜嘢嘅人，到開始追尋到自己嘅夢想，然後開始遇見到大家，我覺得呢個緣分係好難得。我唔知大家可以陪到我幾遠，我話如果大家有啲嘢要做，大家唔見面都冇所謂，但其實我係好想見到大家，唔想大家離開我！」

炎明熹 早前500位粉絲為炎明熹於酒店宴會廳大搞生日派對，超大排場！
早前500位粉絲為炎明熹於酒店宴會廳大搞生日派對，超大排場！（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
炎明熹 炎明熹都忍不住在生日會上數次落淚爆喊
炎明熹都忍不住在生日會上數次落淚爆喊（圖片來源：[email protected]東張+ 截圖）
炎明熹 炎明熹在生日會中感性表示：「我係好想見到大家，唔想大家離開我」，令到在場粉絲們都非常感動。
炎明熹在生日會中感性表示：「我係好想見到大家，唔想大家離開我」，令到在場粉絲們都非常感動。（圖片來源：《東張西望》截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：《東張西望》截圖、[email protected]娛樂新聞台、[email protected]、小紅書@derekderek911、小紅書@inflexable

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