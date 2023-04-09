炎明熹18歲生日會數度淚崩 派對超大排場 自爆成年後最想做「呢樣嘢」！

小天后炎明熹今日（9日）係佢嘅18歲生日，早前500位粉絲為炎明熹大搞生日派對，當日多位樂壇前輩和一班「聲夢」好友都特地為炎明熹送上祝福。面對眾人的厚愛，炎明熹在生日會上都忍不住感動爆喊，並且自爆自己成年後最想做的事情！