炎明熹18歲生日會數度淚崩 派對超大排場 自爆成年後最想做「呢樣嘢」！
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小天后炎明熹今日（9日）係佢嘅18歲生日，早前500位粉絲為炎明熹大搞生日派對，當日多位樂壇前輩和一班「聲夢」好友都特地為炎明熹送上祝福。面對眾人的厚愛，炎明熹在生日會上都忍不住感動爆喊，並且自爆自己成年後最想做的事情！
炎明熹18歲生日會數次感動落淚
小天后炎明熹今年迎來18歲生日，一班粉絲隆重其事，特地在酒店宴會廳大搞派對預祝炎明熹生日。一班粉絲更在生日會中與炎明熹大合唱，為炎明熹獻上生日歌，面對眾粉絲的厚愛，炎明熹都忍不住在生日會上數次落淚爆喊：「我由一個唔知道自己做乜嘢嘅人，到開始追尋到自己嘅夢想，然後開始遇見到大家，我覺得呢個緣分係好難得。我唔知大家可以陪到我幾遠，我話如果大家有啲嘢要做，大家唔見面都冇所謂，但其實我係好想見到大家，唔想大家離開我！」
多位樂壇前輩送祝福
生日會上亦播放了多位藝人為炎明熹事前拍攝的生日祝福片段，包括與炎明熹一起參加過內地節目《聲生不息》的前輩葉蒨文、林子祥、楊千嬅、李克勤和「聲夢」的一班好友姚焯菲、詹天文、鍾柔美及張馳豪等人，可見炎明熹平時人緣極好！
母親妹妹回港齊慶祝 自爆成年後最想做「呢樣嘢」
為了陪伴炎明熹共度重要的18歲生日，長居內地的炎明熹母親和妹妹都特地回港為炎明熹慶祝。生日會結束後，炎明熹帶妹妹一同接受《東張西望》的訪問。炎明熹妹妹更窩心地向姐姐以普通話送上祝福：「姐姐，生日快樂！」當被問到成年後最想做什麼時，炎明熹笑指：「我諗大家都應該知道！」隨即一班粉絲變馬上幫口回答：「換身份證！」場面非常搞笑。
炎明熹18歲生日感動爆喊片段：
Gigi炎明熹18歲生日會感動多次爆喊！
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圖片來源：[email protected]娛樂新聞台、[email protected]東張+、《東張西望》截圖