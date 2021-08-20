炎明熹粉絲拜山式應援 著白衫排隊獻花 大吉利是即場搞喊偶像

《聲夢傳奇》15位學員日前順利完成最後一場演唱會《聲‧夢飛行 First Live On Stage》，眾粉絲各出奇謀為偶像慶功，當中3料冠軍炎明熹（Gigi）的粉絲應援就最獨特，成班人著住白Tee拎晒花列晒隊，網友笑指場景就好似拜山咁，臨近七月十四，真係大吉利是！

撰文：東方新地 圖片：無綫娛樂新聞台影片截圖