炎明熹粉絲拜山式應援 著白衫排隊獻花 大吉利是即場搞喊偶像
《聲夢傳奇》15位學員日前順利完成最後一場演唱會《聲‧夢飛行 First Live On Stage》，眾粉絲各出奇謀為偶像慶功，當中3料冠軍炎明熹（Gigi）的粉絲應援就最獨特，成班人著住白Tee拎晒花列晒隊，網友笑指場景就好似拜山咁，臨近七月十四，真係大吉利是！
撰文：東方新地 圖片：無綫娛樂新聞台影片截圖
炎明熹粉絲街頭慶功
無綫《聲夢傳奇》3料冠軍炎明熹（Gigi）人氣爆燈，個節目完咗，其人氣依然有增無減，仲帶挈一班《聲夢》學員舉行一連4場的個唱。炎明熹尾場完騷後唔止有家人拖實如女皇出巡般離開，班粉絲仲當街為偶像慶功，眾人拎晒花又剩咁，點知最後竟然被指似足拜山。
獨特的應援方式
當晚完騷已經好夜，但不減炎明熹粉絲對偶像的熱情，他們在場館外堅持等偶像離開為她打氣。炎明熹粉絲「獨特的應援方式」最有創意，不過呢份創意就唔係個個buy，不少網民都話睇到呆咗。
全體白衫逐個獻花
炎明熹的粉絲全體統一身穿白底黑Logo的後援Tee，一臉嚴肅列陣清唱歌曲〈喜歡你〉，一邊排隊逐個上前獻上粉色及白色玫瑰畀女神，不過全部都木口木面，個畫面又真係唔多「吉祥」，所以這條視頻一出，網民即指眾人白衫上陣，他們的行為甚至乎有詭異Feel，再加上農曆七月十四將至，真係大吉利是。
深深感動炎明熹
網民似乎一面倒認為炎明熹粉絲用這個方法表達愛意唔多合適，不過最緊要是感動到炎明熹，炎明熹當場畀班粉絲搞到喜極而泣，睇片都知佢有幾激動！