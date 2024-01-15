18歲炎明熹「紅鶴裝」遭狠批災難級 鄧達智直指出事原因！

18歲的Gigi炎明熹昨日（14日）《萬千星輝頒獎典禮2023》行紅地氈震驚全網！「紅鶴造型」 實在太過破格，上身黑色bra加白色恤衫，下身竟然配上艷紅色的絲襪和羽毛，與紅地氈撞晒色，遭狠批「時裝災難」！Gigi連月來出席大騷都好似得罪造型師咁，有傳媒找來知名時裝設計師鄧達智點評出事真相，獲網民大讚好中肯！