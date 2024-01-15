18歲炎明熹「紅鶴裝」遭狠批災難級 鄧達智直指出事原因！
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18歲的Gigi炎明熹昨日（14日）《萬千星輝頒獎典禮2023》行紅地氈震驚全網！「紅鶴造型」 實在太過破格，上身黑色bra加白色恤衫，下身竟然配上艷紅色的絲襪和羽毛，與紅地氈撞晒色，遭狠批「時裝災難」！Gigi連月來出席大騷都好似得罪造型師咁，有傳媒找來知名時裝設計師鄧達智點評出事真相，獲網民大讚好中肯！
鄧達智點評災難造型如「垃圾堆填區」
鄧達智（William）表示，他之前曾與Gigi見過面，對她留下了有禮貌、青春和清純的印象，高度讚揚她才華洋溢，但也對她連續的造型失誤感到非常可惜。他希望她能夠擁有一個優秀的團隊，幫助她打造出更好的形象。William亦有關注對Gigi打扮的負評，坦言好多香港人對她好大期望，直言Gigi有能力去到好高位置。William沒直接講套衫好與唔好，不過就講如果這個（紅鶴災難造型）不是Gigi，而是他人，他覺得這就是「垃圾堆填區」！
鄧達智建議Gigi絕不適合用性感包裝
William點評後再給一番中肯意見，他認為過去的Gigi形象好唔統一，又不是妖女、又不是貴婦，一時又驚變「Cheap版麥當娜」。William指可以好好打造其形象，首先要由髮型及化妝作改變，要有個人風格。其次建議服裝方面以青春、優雅路線為重，不建議太快玩成熟性感，而且絕對不適合用性感包裝，可參考Alexander McQueen那種年輕且低調就最自然。
網民大讚好中肯：佢之前後台t-shirt造型仲靚
對於William評價，網民都表示有節有理，大讚好中肯，「見到D 時裝師 好有心機比有用建議 TVB 個D係咪真係咁廢」、「明明Gigi可以著得好靚 TVB班造型師係要比d奇奇怪怪衫佢著」、「after class班女賣後生 好似New Jeans咁扮返細路女先係正途」、「佢之前後台t-shirt露額個造型，我覺得仲靚過佢上台個造型」。
另一方面，有網民當晚狠批炎明熹「著起龍袍唔似太子」，其他網民則反駁「呢件都唔係龍袍啦 搵邊個著都死」、「係造型師換咗條淺色/透啲嘅絲襪搞到出事喎」、「公道講 件衫咁X邊個着到死」。
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圖片來源：TVB、Facebook@香港浸會大學學生會社會科學院聯合招生學生聯會、大會提供、IG@yiminghay、東方新地、[email protected]