18歲炎明熹登美國時代廣場巨幕 當地粉絲帶「Gi囡」打卡撐偶像
Gigi獲選為8月香港代表
音樂串流平台Spotify推出「EQUAL Global Music Program」，宗旨是為女性發聲、爭取平權，每月會網羅世界各地的優秀女性音樂人所演唱的歌曲製作歌單，以往鄭秀文、容祖兒、衛蘭、莫文蔚、陳凱詠等都相繼成為香港代表。 今次Gigi獲選為8月的香港代表，她的巨型肖像在美國時間二十二日起，出現在有「世界十字路口」之稱的時代廣場巨型LED屏幕上。
粉絲帶「Gi囡」打卡
首度衝出國際，雖然Gigi未能親身到紐約見證，但她一班居住在當地的粉絲，專程帶同模仿偶像而製作的公仔「Gi囡」，到時代廣場拍照打卡，代Gigi紀錄這個歷史時刻。
一票難求歌迷買唔到飛
首個公售演出，就能夠得到廣大樂迷支持，當Gigi得悉這個喜訊後，難掩興奮心情，她說：「我前一晚仲緊張到瞓唔著，真係冇諗過反應咁好，開賣冇幾耐，我已經不斷收到歌迷喺社交網站私訊我話買唔到飛，好唔開心。」歌迷一票難求，黃牛黨更「趁火打劫」，聲稱手握前排靚位門票，要求私訊了解詳情及售價，非常猖狂。
Gigi親自向公司要求加場
出名痛錫歌迷的Gigi，第一時間向公司反映問題，擔心歌迷為了支持自己，不惜向黃牛黨買炒價飛。有見及此，主辦單位亦迅速採取應變措施，決定加開10月8日終極尾場，希望可以舒緩炒飛問題。Gigi亦馬上放下心頭大石：「之前睇啲前輩歌手開演唱會嘅報道，會煩惱歌迷買唔到飛，又會心痛佢哋幫襯黃牛黨，而家我終於身同感受，好多謝公司配合，好快就應承加多一場，但因為場地問題，唔可以再加。我想喺度呼籲我嘅歌迷，真係唔好幫襯黃牛黨，希望加場之後，大家都可以買到飛。」
為答謝歌迷付出雙倍心機
Gigi坦言，雖然決定加場後，令自己的壓力大增，但為了答謝歌迷，將會盡最大努力，好好完成2場演唱會：「正如我前日喺記者會上講，只要我攞起支咪，就會珍惜每一次演出，唱好每一首歌，為咗多謝歌迷嘅支持，我會雙倍俾心機。」
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